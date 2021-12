CX-9 GS

En règle générale, tous les modèles du CX-9 sont alimentés par le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo combiné à une transmission automatique à six vitesses et des modes manuel et sport. Le CX-9 développe une puissance impressionnante caractérisée par 250 chevaux et un couple mécanique robuste de 320 lb-pi avec de l'essence de première qualité et un indice d'octane 93 ou 227 chevaux et 310 lb-pi de couple avec de l'essence ordinaire et un indice d'octane 87.

Le CX-9 comprend également une traction intégrale i-Activ de série qui améliore la dynamique de conduite, la tenue de route et le contrôle du véhicule, permettant ainsi au conducteur de profiter de l'expérience sur la plupart des terrains et dans la majorité des conditions. Le système de traction intégrale i-ACTIV prédictif de Mazda surveille en permanence un ensemble de capteurs dans le véhicule et répartit la puissance aux roues appropriées, offrant aux conducteurs une réponse presque instantanée aux données. En outre, tous les modèles CX-9 sont équipés du contrôle vectoriel de la force G Plus et de l'aide à la traction hors route.

Afin d'assurer la sécurité du conducteur et des passagers, le CX-9 GS est équipé d'un ensemble de caractéristiques de sécurité i-Activsense de série, comme le régulateur de vitesse à capteur radar Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système intelligent avancé d'aide au freinage en ville avec détection des piétons, le système avancé de surveillance des angles morts, le dispositif d'alerte de trafic transversal arrière, et le système d'avertissement de sortie de voie avec aide au maintien de voie.

Le GS CX-9 est un VUS multisegment à sept passagers avec sièges de style banquette coulissants et inclinables pour la deuxième rangée, qui comprend un accoudoir avec porte-gobelets. Chaque modèle CX-9 comprend l'accès gratuit aux services connectés Mazda pendant deux ans. Ces services nous permettent de surveiller l'état de votre CX-5 à distance au moyen de l'application MyMazda, dont vous avez le contrôle. L'un des points centraux de l'habitacle bien aménagé est l'écran central de 10,25 po doté du plus récent système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé à l'aide du bouton multifonction de commande. Il est intégré à CarPlayMC d'Apple et à Android AutoMC. Les autres caractéristiques de série comprennent des sièges avant chauffants, un démarrage par bouton-poussoir, un télédéverrouillage des portières sans clé, un levier de vitesse gainé de cuir et un volant avec boutons audio, Bluetooth et régulateur de vitesse, deux entrées USB avant, un système audio à six haut-parleurs, un régulateur de température automatique à trois zones, des sièges en tissu noir, un siège du conducteur à huit réglages électriques avec soutien lombaire, un siège passager à quatre réglages manuels, un frein de stationnement électronique, une caméra de recul et des vitres latérales arrière et un hayon teintés.

L'extérieur du CX-9 GS présente des jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces gris foncé métallisé, une calandre à finition brillante, des phares à DEL avec autonivellement et des feux de route, ainsi que des rétroviseurs extérieurs chauffants avec clignotants à DEL intégrés, des feux de position diurnes à DEL, des feux arrière à DEL, un becquet arrière fixé au toit, une antenne en aileron de requin montée sur le toit et des essuie-glaces avec détecteur de pluie.

CX-9 GS-L

Le CX-9 GS-L comprend des mises à niveau pour toutes les parties du véhicule, qui sauront plaire à tous les occupants. L'extérieur bénéficie de plus grandes jantes en alliage métallique argenté de 20 pouces, de phares antibrouillard à DEL, d'un dégivreur d'essuie-glace avant, d'un hayon arrière électrique et d'un toit ouvrant à commande électrique. Les améliorations intérieures se concentrent sur les sièges de première et de deuxième rangées en cuir noir ou couleur sable, un siège conducteur à réglage électrique en 10 directions avec support lombaire, un siège passager à réglage électrique en quatre directions, deux ports d'alimentation USB en deuxième rangée et des sièges de deuxième rangée chauffants. La fonction de coulissement et d'inclinaison de la deuxième rangée est également améliorée pour ce modèle, avec un interrupteur à une touche pour accéder à la troisième rangée par commande électrique. Parmi les autres ajouts, citons le volant chauffant, le système de charge de téléphone sans fil (Qi), le système de télédévérouillage sans clés intelligent de Mazda, le rétroviseur latéral à atténuation automatique et l'accoudoir central arrière avec rangement intégré.

ENSEMBLE DE SIÈGES CAPITAINES

L'ensemble de sièges capitaines en option peut être équipé sur les modèles CX-9 GS-L pour créer une disposition différente des sièges. Avec cet ensemble, les sièges de la deuxième rangée se transforment en sièges capitaines à deux places avec accoudoir et passage central.

CX-9 GT

Le CX-9 GT s'appuie sur les caractéristiques du modèle GS-L, en plus d'un hayon arrière à commande électrique mains libres, un éclairage avant et arrière à DEL et des rétroviseurs extérieurs électriques de la couleur de la carrosserie. Le CX-9 GT offre également la possibilité de configurer les sièges chauffants de deuxième rangée comme des sièges en banquette ou des sièges capitaines avec accoudoir et passage central, et la possibilité de choisir des sièges de première rangée et de deuxième rangée en cuir noir ou couleur sable. Les caractéristiques de sécurité supplémentaires comprennent le moniteur de vue à 360°, un écran 360º avec capteurs de stationnement avant et arrière, un affichage de conduite active avec système d'identification des panneaux de signalisation, le système de navigation Mazda, le système d'éclairage avant adaptatif, le système intelligent d'aide au freinage en ville et l'alerte de vigilance du conducteur. Les caractéristiques audio et de connectivité sont améliorées grâce à un système audio haut de gamme Bose® avec 12 haut-parleurs, une radio satellite SiriusXM™ avec un abonnement d'essai de trois mois, et des services gratuits SiriusXM Traffic Plus et Travel Link® pendant cinq ans qui fournissent des renseignements actuels sur le trafic, la météo, les résultats sportifs et les prix des carburants. Parmi les autres caractéristiques supplémentaires de confort et de commodité, citons les sièges avant ventilés, le siège passager à réglage électrique à 8 directions avec support lombaire, la mémoire de position du siège du conducteur avec deux réglages, le système de commande sans fil HomeLinkMD, les pare-soleil aux portes arrière, l'éclairage intérieur à DEL et le compteur numérique avec écran ACL de 7 po.

CX-9 ÉDITION KURO

Dans la foulée de son succès continu, le CX-9 édition Kuro revient en 2022 comme un multisegment intermédiaire à six passagers avec des sièges chauffants capitaines de deuxième rangée avec accoudoir et passage central. Les modèles de l'édition Kuro sont reconnaissables à la peinture extérieure de couleur Polymetal Grey ou Jet Black accentuée par des jantes en alliage métalliques noires de 20 pouces, une calandre noire lustrée, des rétroviseurs extérieurs automatiques à rabattement automatique noirs brillants et des accents chromés sur la moulure inférieure. À l'intérieur, le CX-9 Kuro Edition est doté de sièges en cuir rouge grenat avec garnitures intérieures métalliques, d'un éclairage à DEL dans les compartiments de rangement des portes, de poignées de porte à DEL, d'un éclairage à DEL au plafond et d'accents noirs métalliques sur le tableau de bord, les panneaux de porte et l'encadrement des poignées.

CX-9 SIGNATURE

En tant que modèle le plus haut de gamme, le CX-9 Signature élargit les caractéristiques du GT et rehausse l'expérience grâce à des offres exclusives au modèle Signature. Les sièges capitaines chauffants de deuxième rangée procurent une sensation de première classe et sont dotés d'une console centrale de première qualité avec un compartiment de rangement sur l'accoudoir comme à la première rangée, ce qui offre un accès pratique aux boutons des sièges chauffants et aux porte-gobelets. L'intérieur somptueux comprend des sièges des premières et deuxièmes rangées en cuir Nappa, offerts en marron foncé ou en blanc pur. Les sièges de première et de deuxième rangées sont dotés de courtepointes et de bordures plissées uniques qui ajoutent à l'élégance du CX-9 Signature. Parmi les autres éléments décoratifs, mentionnons la garniture intérieure en bois de rose de Santos, l'aluminium à motifs sur les encadrements du tableau de bord et de la poignée de porte, les surpiqûres uniques sur le volant et le rétroviseur sans cadre. Les améliorations extérieures comprennent des jantes en alliage métalliques de 20 pouces avec une finition en argent brillant, une calandre avant à finition gris titane métallisé avec éclairage de la calandre signature, des doubles tuyaux d'échappement plus grands, et un écusson Signature apposé sur le hayon pour mettre une touche finale à ce chef-d'œuvre.

PDSF2 DES MAZDA CX-9 2022 :

Modèle Traction intégrale i-Activ CX-9 GS 40 950 $ CX-9 GS-L 44 700 $ CX-9 GS-L avec un ensemble de sièges capitaines 45 000 $ CX-9 GT 49 950 $ CX-9 GT avec un ensemble de sièges capitaines 50 250 $ CX-9 édition Kuro 51 450 $ CX-9 Signature 52 850 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Blanc neige nacré mica 200 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Intérieur en cuir de couleur sable 200 $ Intérieur en cuir Nappa blanc arctique 200 $



____________________________________ 2 Le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

