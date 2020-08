Résultat d'un parcours revigorant, la conception élégante du CX-9 fait une entrée marquée avec sa performance réactive. Le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo, offert sur tous les modèles CX-9, offre un couple robuste de 320 lb-pi et une puissance de 250 chevaux avec de l'essence de qualité supérieure (indice d'octane de 93) ou 310 lb-pi de couple et 227 chevaux avec de l'essence ordinaire (indice d'octane de 87). Le moteur turbocompressé est jumelé à une transmission automatique Skyactiv-Drive six vitesses à changement rapide et est doté du contrôle de vecteur Plus de la force G standard. La transmission intégrale prédictive de Mazda avec aide à la traction hors route est offerte de série pour toutes les versions.

Pour rehausser l'expérience de propriété à tous les niveaux, de nombreuses caractéristiques de qualité supérieure sont offertes de série. La gamme de caractéristiques de sécurité i-Activsense essentielles de Mazda est offerte de série, y compris le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système intelligent d'aide au freinage, le système avancé de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal et la détection des piétons (caméra de détection avant). Parmi les autres caractéristiques offertes de série, mentionnons les sièges avant chauffés, le volant et le pommeau de vitesses gainés de cuir, la climatisation automatique à trois zones, le siège conducteur à huit réglages électriques avec soutien lombaire, les commandes Bluetooth d'appel mains libres et le jumelage audio, le CarPlayMC d'Apple, le système Android AutoMC, les deux entrées USB à l'avant, la caméra de recul, le système d'accès sans clé et le démarrage à bouton-poussoir. Le CX-9 GS est doté de phares avant à DEL automatiques (marche/arrêt) avec autonivellement, de feux arrière et de feux de position diurnes à DEL, de rétroviseurs chauffants et électriques, d'un système de commande des feux de route, de roues en alliage d'aluminium de 18 po au fini gris foncé, d'essuie-glaces avec détection de pluie, d'un pare-brise à isolation acoustique et de vitres arrière teintées.

Le CX-9 GS-L présente diverses améliorations aux sièges, y compris la sellerie en cuir, le siège du conducteur à dix réglages avec soutien lombaire, le siège du passager à quatre réglages, les sièges chauffants de la rangée centrale (extérieur seulement), le commutateur à commande monotouche pour l'entrée et la sortie de la troisième rangée sur le banc de la rangée centrale et deux ports d'alimentation USB dans la rangée centrale. Nouveauté pour le modèle 2021 : le CX-9 GS-L comporte des manettes de changement de rapport sur le volant. Parmi les autres ajouts, on compte les roues en alliage d'aluminium métallique argenté de 20 po, le hayon électrique, le toit ouvrant à commande électrique, les phares antibrouillard à DEL, le dégivreur d'essuie-glace avant, l'écran tactile de 9 po avec Mazda Connect, le système de télédévérouillage sans clé intelligent de Mazda, le volant chauffant et le rétroviseur intérieur à atténuation automatique.

Avec l'ensemble de sièges capitaines offerts en option, les bancs de la rangée centrale sont remplacés par des sièges capitaines chauffants, avec accoudoirs et passage au centre pour un accès facile à la troisième rangée.

Le CX-9 GT surpasse le GS-L en offrant une plus grande tranquillité d'esprit grâce aux nouvelles caractéristiques de sécurité i-Activsense, soit le système intelligent d'aide au freinage en ville et l'alerte de vigilance du conducteur, qui s'ajoutent à l'écran 360 ° avec capteurs de stationnement avant et arrière. L'intérieur est équipé d'un système de projection sur le pare-brise des paramètres de conduite Active Driving Display avec reconnaissance des panneaux de signalisation, du système de navigation Mazda, de sièges avant ventilés, d'un tableau de bord numérique reconfigurable TFT de 7 po, d'un siège du conducteur à mémoire de positions, d'un siège passager à huit réglages avec soutien lombaire et d'un éclairage intérieur à DEL. Parmi les autres améliorations sur les plans du confort et du style, mentionnons le hayon à commande électrique mains libres, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriques à commande automatique, le système d'éclairage frontal adaptatif, le système de télécommande sans fil HomeLinkMD, les touches de chrome sur la partie inférieure de la carrosserie et les phares antibrouillard à DEL.

Les passagers peuvent profiter pleinement de l'expérience CX-9 GT grâce au système de sonorisation haut de gamme BoseMD avec 12 haut-parleurs, au nouveau chargeur de téléphone sans fil situé dans le compartiment de rangement devant le levier de vitesses, au CarplayMC sans fil d'Apple, aux deux ports d'alimentation USB dans la troisième rangée, au pare-soleil rétractable de la rangée centrale, à la radio satellite SiriusXMMD avec un abonnement d'essai de 3 mois et aux services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link® avec abonnement gratuit de 5 ans.

L'ensemble de sièges capitaines est également offert en option pour le CX-9 GT.

La nouvelle édition Kuro CX-9 fait suite au CX-9 GT, mais offre un style exclusif avec la peinture extérieure gris polymétal ou noir de jais, les rétroviseurs chauffants noir brillant, de nouvelles conceptions de la calandre avant noir brillant et des roues en alliage métallique noir de 20 po. L'intérieur comprend des sièges en cuir rouge grenat, une surpiqûre rouge sur le volant et sur le panneau de console central, ainsi que des garnitures intérieures noir métallique sur le tableau de bord, les panneaux de porte et les poignées de lucarnes de ventilation. L'édition Kuro CX-9 est livrée de série avec des sièges capitaines dans la rangée centrale avec accoudoirs et passage au centre.

Au niveau de finition le plus élevé, la signature CX-9 offre toute la dynamique de conduite attrayante sans faire aucun compromis sur la conception. Une nouvelle conception de la calandre avant au fini métallique gris titane crée une première impression époustouflante, en particulier avec l'éclairage d'appoint de calandre à DEL. De nouvelles roues en alliage d'aluminium gris clair de 20 po à haut lustre et de plus grands tuyaux d'échappement doubles complètent les élégantes améliorations au niveau du style. Le style intérieur bien conçu a été mis à niveau avec de nouvelles courtepointes et bordures plissées sur les sièges de la première et de la deuxième rangée, ainsi que des motifs d'aluminium sur le tableau de bord, les panneaux de porte et les poignées de lucarnes de ventilation. Les sièges capitaines de la rangée centrale de série avec console centrale haut de gamme offrent une expérience de première classe, tout comme la première rangée avec compartiment de rangement et accoudoirs, boutons de sièges chauffants et porte-gobelets. Les sièges en cuir Nappa sont offerts en châtaigne foncé ou blanc arctique, garniture intérieure en bois de Santos en palissandre, rétroviseur sans cadre et surpiqûre transversale unique sur le capuchon du volant du CX-9 Signature pour offrir une sensation de prestige à tous les occupants.

Enfin, l'édition du 100e anniversaire du CX-9 combine l'expression ultime du croisement phare de Mazda avec un hommage au style unique créé par la première voiture de tourisme de Mazda, le R360 coupé. Offerte exclusivement en blanc neige nacré, l'édition du 100e anniversaire présente une sellerie en cuir Nappa rouge grenat et un tapis assorti en rouge. Des éléments blancs contrastants parsèment l'intérieur, sur la console centrale avant, sur le tableau de bord inférieur et sur les panneaux des portes avant et arrière. Des insignes commémoratifs spéciaux pour le 100e anniversaire ont été ajoutés à la carrosserie du véhicule, au centre des enjoliveurs de roues, aux tapis, aux porte-clés et en relief aux appuie-tête des sièges avant. En plus de tous ces aspects uniques, tous les clients recevront un cadeau à l'achat pour souligner le 100e anniversaire de Mazda : un modèle très détaillé du R360, la première voiture de tourisme de Mazda lancée en 1960, et un livre de photos documentant le riche et long patrimoine de Mazda.

PDSF1 DU MAZDA CX-9 2021 :

CX-9 GS 39 900 $ CX-9 GS-L 43 600 $ CX-9 GS-L avec ensemble de sièges capitaines 43 900 $ CX-9 GT 48 850 $ CX-9 GT avec ensemble de sièges capitaines 49 150 $ CX-9 édition Kuro 50 150 $ CX-9 Signature 51 850 $ CX-9 édition du 100e anniversaire 53 350 $

OPTIONS DE PEINTURE HAUT DE GAMME :

Blanc neige nacré 200 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Rouge cristal vibrant métallisé 450 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca