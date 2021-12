Le CX-5 est un véhicule important pour Mazda. Le concert d'éloges dont il a fait l'objet en a fait le modèle le plus vendu de la marque au Canada. En proposant des améliorations calculées au CX-5, Mazda vise à approfondir le lien qu'il entretient avec les propriétaires de ses véhicules, qui accordent une grande importance à la conception, à la dynamique de conduite et à la sécurité. Avec ces améliorations fondées sur l'éthos de conception Kodo de dernière génération de Mazda, le CX-5 consolide l'intérêt des clients pour les nouveaux véhicules Mazda pour les années à venir. Les concepteurs de Mazda ont mis l'accent sur l'affinement des extrémités du véhicule, choisissant d'atténuer les lignes prononcées en faveur de surfaces de carrosserie réfléchissantes qui créent une apparence distinguée et élégante. La partie avant est dotée d'un nouveau pare-chocs et d'une nouvelle aile distinctive qui s'étend de la grille avant vers l'extérieur. Elle est également rehaussée par une texture tridimensionnelle. L'arrière est muni d'un nouveau pare-chocs et d'un nouveau hayon qui sont agrémentés par des tuyaux d'échappement doubles plus imposants que ceux du modèle précédent. On a modifié de façon significative les phares et les feux arrière. Chaque phare est doté d'une paire de lumières LED rectangulaires espacées horizontalement qui confère au véhicule un style élégant et attrayant.

En plus de cette conception élégante, la dynamique et la qualité de conduite du CX-5 2022 ont évolué de pair avec des mises à jour apportées aux sièges, à la carrosserie et à la suspension qui avaient été intégrés aux véhicules récents de Mazda. Les sièges sont réaménagés de façon à offrir au conducteur et aux occupants du véhicule une plus grande stabilité et une expérience naturelle et confortable. Le conducteur appréciera une accélération en douceur grâce à une transmission automatique à six vitesses plus réactive. Les mises à jour de la suspension comprennent des améliorations à la structure de contrôle de l'amortissement et une rigidité accrue du cadre, ce qui contribue à supprimer les vibrations déplaisantes et à réduire les bruits sur la route. Il en résulte une cabine plus silencieuse dotée d'un confort accru. Dans l'ensemble, ces améliorations aideront le conducteur à profiter pleinement d'une expérience de conduite des plus agréables.

CX-5 GX

Le CX-5 GX est doté du moteur Skyactiv-G de 2,5 litres à aspiration naturelle de quatre cylindres de Mazda. Ce groupe motopropulseur efficace peut fournir jusqu'à 187 chevaux et un couple de 186 lb-pi peu importe le taux d'octane du carburant. Il est jumelé à une boîte de vitesses automatique à six vitesses à changement rapide avec mode manuel et mode sport. Tous les modèles CX-5 continueront d'être équipés du contrôle de vecteur de la force G Plus et disposeront désormais du plus récent système de traction intégrale i-ACTIV, qui améliore la performance en mettant l'accent sur une meilleure dynamique de conduite, une meilleure tenue de route et un meilleur contrôle. Cette combinaison améliorera l'expérience du conducteur sur la plupart des terrains ou dans la plupart des conditions. La dynamique de conduite engageante est intégrée dans tous les aspects du développement du véhicule, pour créer un lien entre la voiture et le conducteur. Le système de traction intégrale i-ACTIV unique de Mazda surveille en permanence la distribution du poids et répartit la puissance aux roues appropriées, offrant aux conducteurs une réponse presque instantanée aux données.

Le CX-5 comprend de nombreuses fonctions de sécurité i-Activsense standard, y compris le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda, avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage, le système intelligent avancé d'aide au freinage en ville avec détection des piétons, le système avancé de surveillance des angles morts, le dispositif d'alerte de trafic transversal arrière, et le système d'avertissement de sortie de voie avec aide au maintien de voie.

En plus des mises à jour à la conception extérieure du modèle 2022, le CX-5 présentera de nouvelles jantes en alliage d'aluminium argenté de 17 po. Parmi les autres caractéristiques, mentionnons les phares à DEL automatiques avec commande de feux de route, les becquets arrière fixés au toit et les essuie-glaces automatiques à détection de pluie.

Le CX-5 est bien équipé pour répondre aux normes et faire en sorte que le conducteur et les occupants profitent d'une expérience de conduite qui dépasse leurs attentes. Chaque modèle CX-5 comprend l'accès gratuit aux services connectés Mazda pendant deux ans. Ces services nous permettent de surveiller l'état de votre CX-5 à distance au moyen de l'application MyMazda, dont vous avez le contrôle. L'écran central de 10,25 po est doté du plus récent système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé à l'aide du bouton multifonction de commande. Il est intégré à CarPlayMC d'Apple et à Android AutoMC. Parmi les autres caractéristiques standard, mentionnons le démarrage à bouton-poussoir; le système de télédéverrouillage des portières sans clé; le volant muni des commandes BluetoothMD, des commandes audio et des boutons de commande de vitesse; les entrées USB avant doubles; le système de sonorisation à quatre haut-parleurs; les sièges chauffants en tissu noir à 6 réglages manuels pour le conducteur et 4 réglages manuels pour le passager; le frein de stationnement électronique; la caméra de recul; le système de climatisation avec contrôle manuel de la température; le verrouillage électrique des portières; les fenêtres électriques à commande monotouche; et les vitres arrière teintées.

CX-5 GS

Le CX-5 GS offre encore plus de commodités au propriétaire, comme le réglage automatique des phares, le hayon relevable arrière à commande électrique, le dégivreur d'essuie-glace et le système de télédévérouillage sans clé intelligent de Mazda. Les sièges sont rehaussés de similicuir noir avec des parements Grand Lux SuedeMD. Le siège du conducteur à 6 positions est doté d'une commande électrique avec support lombaire manuel, tandis que le siège passager dispose de 6 réglages manuels. D'autres améliorations axées sur le conducteur comprennent un volant gainé de cuir avec bouton de changement de vitesse, un volant chauffant et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique. Tous les occupants profiteront d'un système de sonorisation à six haut-parleurs. Les passagers arrière bénéficieront d'un accoudoir central arrière avec rangement intégré et porte-gobelets, ainsi que de deux ports USB supplémentaires facilement accessibles.

GROUPE CONFORT CX-5 GS

Le Groupe Confort CX-5 GS est équipé d'un toit ouvrant à commande électrique et d'un contrôle automatique de la température à deux zones, ainsi que de jantes en alliage de 19 pouces avec rayons usinés et au fini poli. Il est également offert avec des pochettes peintes foncées et un système de télédéverrouillage sans clé intelligent. Les bouches de climatisation arrière et une planche réversible dans le coffre ajoutent des fonctionnalités supplémentaires et une commodité derrière le siège avant.

CX-5 ÉDITION KURO

À la suite du lancement réussi du modèle l'année précédente, Mazda continuera d'offrir l'Édition Kuro du CX-5 2022. La palette de couleurs extérieures du CX-5 Édition Kuro a été élargie : les versions blanc neige nacré et rouge cristal vibrant sont maintenant offertes. Offert avec le gris polymétal métallisé ou le mica noir de jais, le CX-5 Édition Kuro est le seul modèle doté d'un intérieur en cuir rouge grenat. Le cuir noir est offert pour les quatre couleurs extérieures. L'Édition Kuro sera également équipé de jantes en alliage d'aluminium noir métallique de 19 pouces, de rétroviseurs latéraux noirs lustrés assortis et d'une aile avant distinctive. Le volant et le levier de vitesse gainés de cuir sont ornés de surpiqûres rouges qui s'ajoutent à un tableau de bord et à des garnitures de porte noir brillant.

Le CX-5 Édition Kuro est aussi offert avec le Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), qui permet au conducteur de sélectionner le mode de conduite le plus approprié pour optimiser la capacité de conduite d'une simple pression sur un commutateur. Mi-Drive proposera les modes Normal, Off-Road et Sport. De plus, le CX-5 Édition Kuro est doté d'un écran ACL de 7 pouces avec indicateur d'information, un siège du conducteur à 10 positions à commande électrique avec soutien lombaire à réglage électrique, un siège du conducteur à 2 mémoires de positions et un siège du passager à 6 réglages de position.

CX-5 GT

S'appuyant sur le Groupe confort CX-5 GS, le CX-5 GT est doté d'un éclairage avant et arrière distinctif et de feux arrière combinés avec un système d'éclairage avant adaptatif et des rétroviseurs extérieurs rabattables électriques à commande automatique. À l'intérieur de la cabine, les occupants profitent d'un système audio BoseMD de première qualité avec 10 haut-parleurs, de la radio satellite SiriusXMMD avec un essai de trois mois, des services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD avec abonnement gratuit de cinq ans, d'un écran couleur de conduite active projeté sur le pare-brise avec reconnaissance des panneaux de circulation, du système de navigation Mazda, de sièges avant ventilés, de sièges arrière chauffants, du système de charge sans fil QI et du système de télécommande HomeLinkMD.

CX-5 SPORT

Le nouveau CX-5 Sport offre un style contemporain attrayant pour les amateurs de performance. L'extérieur présente des finis élégants qui lui procurent une allure athlétique avec une grille frontale noire lustrée et une aile, des rétroviseurs de porte, un pare-chocs inférieur, des passages de roue et une moulure de bas de caisse distinctifs. À l'intérieur de la grille, un accent de design exclusif peint en rouge classique, utilisé à l'origine sur la MX-5 Miata de première génération, lie le CX-5 au patrimoine de Mazda qui célèbre l'expérience de conduite. Le thème est agrémenté par des jantes en alliage d'aluminium noir au fini métallique de 19 pouces et un écusson turbo apposé sur le hayon arrière. L'intérieur comprend des sièges en cuir noir qui sont assortis d'accents et de surpiqûres rouges sur le tableau de bord, les garnitures de porte, le volant gainé de cuir et le levier de vitesse.

En plus des améliorations apportées à la conception du CX-5 2022, nous améliorons le rendement du moteur Skyactiv-G Turbo de 2,5 litres. Avec un carburant à indice d'octane supérieur à 93, le moteur turbocompressé peut maintenant fournir 256 chevaux, soit une augmentation de six chevaux par rapport au modèle de l'année précédente, avec un couple de 320 lb-pi. Avec du carburant à indice d'octane normal de 87, le moteur fournira 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi. Les modèles turbo sont également équipés de manettes de changement de rapport pour améliorer l'expérience de conduite.

CX-5 SIGNATURE

Nous avons apporté des changements de conception réfléchis au modèle CX-5 Signature pour le rendre plus élégant. Le revêtement extérieur de ce modèle est de la même couleur uniforme que le reste de la carrosserie et sera mis en contraste avec des jantes en alliage d'aluminium de 19 po au fini argenté brillant, une grille avant et une aile distinctives assorties. Un écusson signature est apposé sur le hayon arrière, ce qui permet de le différencier davantage des autres modèles.

L'intérieur est agrémenté de matériaux de première qualité comme le cuir Nappa couleur cacao et une véritable garniture en bois d'abachi sur le tableau de bord et les panneaux de porte. Le fini argenté brillant est également omniprésent, mis en évidence par l'éclairage intérieur à LED et l'éclairage ambiant des repose-pieds. La boîte à gants plaquée au chrome satiné, les commutateurs de sièges électriques, la garniture de toit noire, le rétroviseur sans cadre et les coutures uniques du volant figurent parmi les autres éléments sophistiqués de la cabine du CX-5 Signature.

Enfin, ce modèle est entièrement équipé des toutes dernières fonctions de sécurité i-Activsense de Mazda, qui comprennent l'écran 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière et les systèmes intelligents d'aide au freinage en ville, de navigation dans la circulation et d'alerte de vigilance du conducteur. Ces systèmes de sécurité améliorent la conduite en ville et offrent une plus grande tranquillité d'esprit.

PDSF2 DES MAZDA CX-5 2022 :

Modèle Traction intégrale i-Activ CX-5 GX 30 200 $ CX-5 GS 33 900 $ Groupe Confort CX-5 GS 36 000 $ CX-5 édition Kuro 37 700 $ CX-5 GT 38 950 $ CX-5 Sport 40 150 $ CX-5 Sport avec moteur turbo 42 350 $ CX-5 Signature 43 350 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Blanc neige nacré mica 200 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Intérieur en cuir noir avec

surpiqûres rouges 200 $ Intérieur en cuir blanc pur 200 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 magasins de détail dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

