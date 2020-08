L'expérience de conduite sensible fait partie intégrante du CX-5 GX 2021 avec le moteur Skyactiv-G de 2,5 litres à aspiration naturelle de quatre cylindres, en mesure d'offrir une puissance de 187 chevaux et un couple de 186 lb-pi, sans oublier une transmission automatique à six vitesses, avec modes de changement de vitesse manuel et sport. Avec le contrôle de vecteur de la force G et une traction avant de série, la transmission intégrale i-Activ de Mazda avec aide à la traction hors route est offerte pour toutes les versions. Il est toujours préférable de se déplacer l'esprit tranquille. Le CX-5 est livré de série avec les caractéristiques de sécurité i-Activsense les plus essentielles de la marque, dont le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système avancé de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal à l'arrière. Parmi les autres caractéristiques de série, mentionnons le système d'infodivertissement Mazda Connect avec écran tactile de 8 pouces et interface HMI, CarPlay MC d'Apple et Android Auto MC , les commandes Bluetooth d'appel mains libres et le jumelage audio, deux entrées USB à l'avant, le déverrouillage des portières à distance, le démarrage à bouton-poussoir, le frein de stationnement électronique avec la fonction Autohold, la caméra arrière à grand angle de vue, sièges avant chauffés, les phares avant à DEL automatiques (marche/arrêt), les jantes en alliage d'aluminium métallique de 17 po au fini gris foncé, un becquet arrière fixé au toit, un pare-brise et des fenêtres avant à isolation acoustique, et des essuie-glaces avec détection de pluie.

Le CX-5 GS présente plus de raffinement grâce à des sièges en similicuir avec des parements Grand Lux SuedeMD, à un siège du conducteur à 6 positions à commande électrique avec support lombaire manuel, à un volant et à un pommeau de vitesses gainés de cuir, à un volant chauffant, à une fonction de mise à niveau automatique des phares, à un hayon relevable arrière à commande électrique et à un dégivreur d'essuie-glace avant. Les occupants à l'arrière peuvent profiter de l'ajout d'un accoudoir central avec deux porte-gobelets, un rangement intégré et deux ports d'alimentation USB. Parmi les autres améliorations, nous pouvons mentionner les vitres arrière teintées, le système audio à six haut-parleurs et la fonction de mise à niveau automatique ajoutée aux phares à DEL. La nouvelle technologie de la gamme de caractéristiques de sécurité i-Activsense de Mazda comprend le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage à l'avant, la détection des piétons, le système de commande des feux de route, le système d'avertissement de sortie de voie et le système d'aide au maintien de la trajectoire.

Le groupe Confort GS offert en option rehaussera les caractéristiques du CX-5 GS à traction intégrale. Ce groupe donne accès au contrôle automatique de la température à deux zones, aux ventilations au siège arrière, à un toit ouvrant à commande électrique et au système de télédévérouillage sans clé intelligent de Mazda.

Le modèle en édition Kuro, nouveauté de la gamme CX-5 2021, offre un style exclusif qui comprend la peinture extérieure gris polymétal métallisé ou mica noir de jais, des miroirs de porte noir brillant et des jantes en alliage d'aluminium métallique noir de 19 po. L'intérieur comprend des sièges en cuir rouge grenat et des garnitures intérieures en nid d'abeille noir métallique sur le tableau de bord, les panneaux de porte et les poignées de lucarnes de ventilation. Le volant gainé de cuir et le pommeau de vitesses sont rehaussés de coutures rouges à l'habitacle, ce qui aide à unifier le jeu de couleurs éclatantes. Le CX-5 édition Kuro comprend tout l'équipement du CX-5 GS à traction intégrale qui inclut le groupe Confort, auquel on ajoute un siège du conducteur à 10 positions à commande électrique avec soutien lombaire à réglage électrique et des réglages à 2 mémoires de position, en plus d'un siège du passager à 6 réglages à commande électrique.

Le CX-5 GT s'appuie sur le groupe Confort GS à traction intégrale, avec diverses améliorations. Les améliorations apportées à l'intérieur comprennent une sellerie en cuir, le système audio de qualité supérieure à 10 haut-parleurs de BoseMD, le système CarPlayMC sans fil d'Apple, le système de navigation, le système de projection sur le pare-brise des paramètres de conduite Active Driving Display avec reconnaissance des panneaux de signalisation, le tableau de bord numérique reconfigurable TFT de 7 po, le rétroviseur intérieur à atténuation automatique avec système de télécommande sans fil HomelinkMD, les sièges arrière chauffants, les sièges avant ventilés, la radio satellite SiriusXMMD avec abonnement gratuit de trois mois et les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD avec abonnement gratuit de cinq ans. L'extérieur comprend l'éclairage avant et arrière à DEL, des phares antibrouillard à DEL, des feux arrière combinés à DEL, le système d'éclairage avant adaptatif, des rétroviseurs rabattables électriques et des jantes en alliage d'aluminium argent brillant de 19 po.

Le CX-5 GT est équipé du moteur Skyactiv-G de 2,5 litres à aspiration naturelle. Le moteur Skyactiv-G de 2,5 litres turbo est offert en option. Le turbocompresseur améliore encore plus le CX-5, avec des manettes de changement de rapport sur le volant et un nouvel emblème Turbo sur le hayon relevable.

La version haut de gamme CX-5 Signature offre le meilleur sur le plan des technologies avancées et de l'élégance. Le moteur Skyactiv-G turbo de 2,5 litres est offert sur tous les modèles. De nouveaux dispositifs de sécurité i-Activsense sont ajoutés, soit le système intelligent d'aide au freinage en ville et l'alerte de vigilance du conducteur, qui s'ajoutent à l'écran 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière. Le style moderne est mis en valeur avec les sièges en cuir Nappa couleur brun cacao, les authentiques garnitures en bois d'abachi, le rétroviseur à atténuation automatique sans cadre doté du système de télécommande sans fil HomelinkMD, l'éclairage intérieur ambiant à DEL, les jantes en alliage d'aluminium de 19 po argent, une garniture de toit noire et l'ajout de l'emblème Signature sur le hayon relevable.

Enfin, le CX-5 édition du 100e anniversaire combine le raffinement du modèle Signature à des éléments de conception inspirés de l'héritage de la marque, pour célébrer le centenaire de Mazda. Ce modèle est offert exclusivement avec la peinture extérieure blanc neige nacré, conjuguée à la sellerie en cuir Nappa rouge grenat et à des tapis rouges assortis. Un logo spécial pour le 100e anniversaire est affiché sur la télécommande, les tapis, la carrosserie du véhicule, au centre des enjoliveurs de roue, en plus d'être en relief sur les appuie-tête des sièges avant. Outre ces aspects uniques, tous les clients recevront un cadeau à l'achat pour souligner le 100e anniversaire de Mazda : un modèle très détaillé du R360, la première voiture de tourisme de Mazda lancée en 1960, et un livre de photos documentant le riche et long patrimoine de Mazda.

PDSF1 DU MAZDA CX-5 2021 :



Traction avant Traction intégrale i-Activ CX-5 GX 28 500 $ 30 000 $ CX-5 GS 31 600 $ 33 100 $ Groupe Confort CX-5 GS - 34 600 $ CX-5 édition Kuro - 36 400 $ CX-5 GT - 37 800 $ CX-5 GT Turbo - 39 800 $ CX-5 Signature - 42 050 $ CX-5 édition du 100e anniversaire - 43 550 $

OPTIONS DE PEINTURE HAUT DE GAMME :

Blanc neige nacré 200 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Rouge cristal vibrant métallisé 450 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

_________________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

