« La sécurité est une priorité absolue pour Mazda, et nous avons longtemps étudié la façon de protéger les occupants en cas de collisions latérales, a déclaré Masaki Ueno, vice-président, recherche et développement, conception et assurance de la qualité à Mazda North American Operations. Nous avons étudié les collisions réelles et utilisé la simulation par ordinateur pour prendre en compte la structure de la carrosserie et les trajectoires de charge, ce qui a donné lieu à la conception robuste dont est doté le CX-5 depuis le modèle de l'année 2017. »

« Nous avons mis au point ce nouvel essai parce que nous pensions qu'il était possible de réaliser davantage de progrès, et ces résultats le confirment, a déclaré le président de l'IIHS, David Harkey. La bonne cote accordée au CX-5 montre qu'il est tout à fait faisable de concevoir une protection robuste pour les chocs latéraux plus graves. »

Mazda est fière d'ajouter cette réalisation à sa liste de distinctions décernées par l'IIHS, comprenant d'ailleurs tous les véhicules Mazda mis à l'essai qui ont remporté le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ ou le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de l'IIHS en 2021, le plus prestigieux en matière de sécurité. Les modèles de 2021 équipés d'une technologie en option de prévention des collisions frontales, tels que Mazda3, Mazda3 Sport, Mazda6, CX-30 (fabriqué après septembre 2020) et CX-5, ont tous obtenu la désignation de sécurité la plus élevée offerte par l'IIHS. L'organisme a également octroyé au CX-9 le prix le plus prestigieux pour l'équipement standard. Le multisegment sous-compact CX-3 qui était équipé de la technologie en option de prévention des collisions frontales ainsi que de phares particuliers a, lui aussi, remporté le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de 2021.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental, spécialisé en tests de sécurité et financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

