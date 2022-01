RICHMOND HILL, ON, le 4 janv. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) commence la nouvelle année avec des mises à jour pour le Mazda CX-30 2022. Conçu pour inspirer la créativité avec la liberté d'aller n'importe où, le CX-30 2022 fera progresser ces motivations grâce à la traction intégrale i-Activ de série, qui améliore les performances du multisegment. Le multisegment est déjà reconnu pour la qualité de son artisanat, son style élégant et sa conduite dynamique naturelle, et les nouvelles options de couleurs et le nouvel ensemble de technologies constituent de superbes ajouts. Les modèles CX-30 2022 à aspiration naturelle et à turbocompresseur commenceront à arriver chez les concessionnaires le mois prochain.

______________________________________ 1 Le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

CX-30 GX

Nouveauté en 2022, le CX-30 est maintenant équipé du plus récent système de traction intégrale i-ACTIV, qui améliore la performance en mettant l'accent sur une dynamique de conduite, une tenue de route et un contrôle supérieurs. Cette combinaison optimise l'expérience du conducteur sur la plupart des terrains et dans la plupart des conditions. La dynamique de conduite engageante est intégrée dans tous les aspects du développement du véhicule, pour créer un lien entre la voiture et le conducteur. Le système de traction intégrale i-ACTIV unique de Mazda surveille en permanence la distribution du poids et répartit la puissance aux roues appropriées, offrant aux conducteurs une réponse presque instantanée aux données. En outre, tous les modèles CX-30 sont équipés du contrôle vectoriel de la force G Plus et de l'aide à la traction hors route de série.

Le CX-30 GX est doté du moteur Skyactiv-G de 2,0 litres à aspiration naturelle de quatre cylindres de Mazda. Ce groupe motopropulseur efficace fournit 155 chevaux et un couple de 150 lb-pi avec du carburant à indice d'octane normal de 87 et est jumelé à une boîte de vitesses automatique à six vitesses à changement rapide avec mode manuel et mode sport. Les caractéristiques de sécurité i-Activsense comprennent le système avancé de surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal à l'arrière. Les Services connectés Mazda sont offerts pendant deux ans. Ces services permettent au propriétaire de surveiller l'état de son CX-30 à distance au moyen de l'application MyMazda.

L'habitacle bien aménagé comprend l'écran central de 8,8 po doté du plus récent système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé à l'aide du bouton de commande multifonction. Il est intégré à CarPlayMC d'Apple et à Android AutoMC. Parmi les autres commodités, mentionnons le système audio à huit haut-parleurs Harmonic Acoustics de Mazda, deux ports d'entrée USB, un écran ACL de sept pouces avec indicateur d'information multiple, le démarrage par pression d'un bouton, un système d'accès sans clé à distance illuminé, des sièges en tissu noir, une caméra de recul, un système de climatisation avec contrôle manuel de la température, un frein de stationnement électronique, des accoudoirs arrière avec porte-gobelets et des sièges chauffants.

L'élégant extérieur du CX-30 comprend des phares, des feux arrière et des feux diurnes à DEL automatiques, des rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés, des déporteurs de toit arrière noirs, des roues en alliage d'aluminium gris foncé de 16 pouces, une grille avant au fini mat et des essuie-glaces à détection de pluie.

CX-30 GS

Le modèle GS offre le moteur Skyactiv-G de 2,5 L présentant une puissance nominale de 186 chevaux et un couple de serrage de 186 lb-pi. Nouveauté en 2022 : l'option de peinture métallique au quartz de platine est disponible sur les modèles CX-30 GS et GT.

Appuyé par toutes les caractéristiques de série, le CX-30 GS comprend le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec Stop and Go, le système intelligent d'aide au freinage avant, le système intelligent d'aide au freinage en ville avant, la détection des piétons, le système d'avertissement d'obstruction à l'avant, le contrôle des feux de route et le système d'avertissement de sortie de voie avec le système d'aide au maintien de la trajectoire pour aider les propriétaires de véhicules à conduire en toute confiance et en toute sécurité. Parmi les améliorations notables, mentionnons un levier et un volant gainés de cuir avec boutons audio, Bluetooth et régulateur de vitesse, un volant chauffant, un contrôle automatique de la température à deux zones avec bouches de ventilation arrière pour les passagers, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des roues en alliage d'aluminium argenté de 18 pouces et des vitres arrière teintées.

CX-30 GS avec ENSEMBLE DE LUXE

Le CX-30 GS avec ensemble De luxe surclasse le GS avec des sièges en similicuir noir ou grège, et le siège du conducteur ajoute un réglage automatique à 10 directions, un support lombaire et une mémoire de position. Parmi les autres caractéristiques, mentionnons un toit ouvrant électrique, un rétroviseur intérieur à atténuation automatique et des rétroviseurs de porte intelligents qui permettent un positionnement et une inclinaison en marche arrière pour une meilleure visibilité pendant le stationnement.

CX-30 GT

Le modèle GT est une version améliorée du CX-30 grâce à de nombreux changements dignes de mention. La sécurité est améliorée grâce au système intelligent d'aide au freinage arrière, au système intelligent d'aide au freinage à détection arrière, aux capteurs de stationnement arrière, à l'affichage de conduite active projeté sur le pare-brise avec système d'identification des panneaux de signalisation et au système d'éclairage avant adaptatif. Les occupants pourront profiter du système de sonorisation haut de gamme BoseMD, de sièges en cuir, disponibles en noir, blanc pur ou rouge grenat, du système Mazda Navigation, d'un essai de la radio par satellite SiriusXM d'une durée de trois mois, et d'un abonnement de cinq ans aux services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD qui fournissent des renseignements à jour sur le trafic, les conditions météorologiques, les résultats sportifs et le prix du carburant local. Les manettes de changement de rapport sont également installées sur le volant, ce qui aide le conducteur à mieux sentir le contact avec le CX-30. Les autres caractéristiques comprennent un dégivreur d'essuie-glace avant, un miroir extérieur à gradation automatique sur le côté du conducteur, un rétroviseur sans cadre avec gradation automatique et un système de contrôle sans fil HomeLinkMD, un système d'entrée sans clé de pointe, un hayon, des roues en alliage d'aluminium de 18 po gris foncé, des feux avant et arrière typiques à DEL et une grille frontale noire brillante.

ENSEMBLE DE VISIBILITÉ AVANCÉE : CX-30 GT

Nouveauté en 2022, le CX-30 GT offre l'ensemble de visibilité avancée, qui améliore la sécurité autour du véhicule dans diverses situations. L'écran 360 contribue à offrir une visibilité accrue autour du véhicule lors du stationnement, et des capteurs de stationnement avant sont ajoutés pour accroître le sentiment de confiance dans les situations difficiles. On ajoute également le système de navigation dans la circulation, qui améliore le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda en fournissant des commandes de direction à des vitesses inférieures à 65 km/h, ce qui aide à atténuer le stress des déplacements des conducteurs.

CX-30 GT TURBO

En optant pour le CX-30 GT Turbo, vous profitez d'une performance améliorée du multisegment grâce à un groupe motopropulseur inspirant. Le CX-30 GT Turbo est propulsé par le moteur turbo Skyactiv-G de 2,5 L, qui offre une puissance de 250 ch et possède un couple de 320 lb-pi grâce à un carburant de qualité supérieure à indice d'octane de 93, combiné à une boîte de vitesses automatique à six rapports. Avec du carburant à indice d'octane normal de 87, le moteur développe 227 ch et possède un couple de 310 lb-pi.

En plus de toutes les caractéristiques du GT ensemble de visibilité avancée, le CX-30 GT Turbo est doté de roues métalliques noires en alliage d'aluminium de 18 pouces, de rétroviseurs de porte chauffants finis en mica noir jais, d'un insigne « TURBO » sur le hayon et de plus grandes sorties d'échappement doubles.

PDSF2 DU MAZDA CX-30 2022 :

Modèle Traction intégrale i-Activ CX-30 GX 26 100 $ CX-30 GS 29 100 $ CX-30 GS avec ensemble De luxe 31 300 $ CX-30 GT 34 500 $ CX-30 GT Ensemble de visibilité avancée 35 300 $ CX-30 GT Turbo 37 700 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Gris polymétal métallisé 200 $ Blanc neige nacré 200 $ Intérieur de similicuir grège 200 $ Intérieur en cuir blanc pur 200 $ Intérieur en cuir rouge grenat 200 $

__________________________________ 2 Le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing, ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]

Liens connexes

http://www.mazda.ca