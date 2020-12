Le Mazda CX-30 2021 reçoit le plus grand prix de l'IIHS, « MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ »

RICHMOND HILL, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé aujourd'hui que le Mazda CX-30 2021 a été ajouté à la liste des véhicules Mazda ayant remporté son plus grand prix : MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2020. Lorsqu'il est équipé de la technologie de prévention des collisions frontales en option, le CX-30 2021 (construit après septembre 2020) se joint aux modèles Mazda3, Mazda3 Sport, Mazda6 et CX-5 2021, qui ont reçu le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2020. Le CX-9 2021 doté de l'équipement standard reçoit le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2020. Mazda domine l'industrie avec plus de prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ que toutes les autres marques automobiles.

Pour mériter le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2020, le CX-30 a obtenu de bonnes notes dans chacun des six tests de collision de l'IIHS : petit chevauchement à l'avant côté conducteur, petit chevauchement à l'avant côté passager, chevauchement modéré à l'avant, de côté, résistance du toit et appuie-têtes. Il a aussi obtenu des pointages supérieurs pour la prévention des collisions frontales dans les tests véhicule-véhicule et véhicule-piétons, ainsi qu'une cote « Acceptables » pour ses phares de série.

« Chaque année, la nouvelle technologie offre des occasions d'améliorer nos véhicules et de les rendre plus sécuritaires et plus intelligents, et nous sommes toujours à l'affût de nouvelles façons de nous assurer que nos clients se sentent en sécurité et protégés lorsqu'ils montent à bord de l'un de nos véhicules, a déclaré le président et chef de la direction de Mazda Canada, David Klan. Mazda accorde la priorité absolue à la sécurité de ses clients, dans tous les aspects de l'entreprise. Nous sommes ravis que notre nouveau modèle, le CX-30, qui incarne cette philosophie, mérite le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2020 de l'IIHS ».

Pour en savoir davantage sur les technologies de sécurité évoluées de Mazda, visitez le site Web de Mazda Canada à https://www.mazda.ca/en/innovation/i-activsense/.

L'IIHS est un organisme indépendant et non gouvernemental spécialisé en tests de sécurité; il est financé par l'industrie de l'assurance. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.iihs.org/ratings/top-safety-picks.

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca