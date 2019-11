Le Mazda CX-30 2020 : Ouvrez la route à l'inspiration

Le CX-30 est le deuxième modèle à adopter la dernière évolution du design Kodo, une interprétation plus mature de la philosophie du design. Affichant un style élégant et audacieux, le CX-30 est conçu pour évoquer la créativité dans la vie de chacun. Réunissant deux expressions contrastées, le multisegment compact possède la beauté fluide d'un coupé et les proportions audacieuses d'un VUS. La calandre emblématique de Mazda prend une forme plus accentuée et plus intense afin de créer une partie avant raffinée et affirmée qui suggère un mouvement vers l'avant. L'angle diagonal de la lunette arrière donne au véhicule une silhouette semblable à celle d'un coupé, tandis que la forme étroite de la voûte du hayon fait paraître la carrosserie plus courte et plus large pour une allure puissante. Cela permet une conception à dessein du coffre qui conserve son utilité sans donner au CX-30 un aspect trop anguleux. Le CX-30 est offert en huit couleurs de carrosserie, dont le Gris polymétal, récemment lancé pour la Mazda3 2019. Au-delà de la beauté, le CX-30 se veut compact à l'extérieur, mais spacieux à l'intérieur.

L'extérieur séduisant s'harmonise avec un intérieur confortable et haut de gamme. En étudiant les habitudes humaines, les ingénieurs ont pu positionner les sièges de façon à ce que tous les occupants aient une bonne posture, et non seulement le conducteur. L'intention était de faire de chaque sortie avec le CX-30 un moment agréable pour tous. L'habitacle centré sur l'humain aide le conducteur à se sentir en contact avec le véhicule, mais ne l'isole pas des autres occupants. La console au plancher est dotée de caractéristiques et de compartiments de rangement pratiques et faciles d'accès, mais elle évite intentionnellement de créer une séparation trop marquée entre le conducteur et le passager avant. L'ouverture de l'habitacle favorise la conversation, ce qui aide à rapprocher les gens lors du temps passé à bord du CX-30. L'accent mis sur le confort intérieur et la convivialité au quotidien fait de ce tout nouveau multisegment compact un véhicule pour tous.

Lors de la création de sa cabine invitante, les ingénieurs ont voulu préserver l'environnement paisible en se concentrant sur le bruit, les vibrations et les secousses (NVH). Tous les aspects du CX-30 ont été conçus de manière à minimiser le bruit sur la route, des pneus à la garniture de toit. Lors d'une étude approfondie sur la transmission des sons à travers l'habitacle du véhicule, les haut-parleurs ont été repositionnés en fonction de leur fréquence respective afin d'obtenir un meilleur son. L'un de ces changements consistait à installer les haut-parleurs de graves, que l'on trouve dans les portières pour la plupart des voitures, sur les auvents latéraux. Cela permet d'avoir un système audio aux basses accentuées qui ne font pas vibrer les portières. De plus, l'absence d'orifice de haut-parleur dans la porte a permis d'éliminer une autre source potentielle de bruit de la route, préservant ainsi l'expérience du CX-30. Des solutions ingénieuses comme celle-ci reflètent la passion et l'attention aux détails des ingénieurs et des concepteurs de Mazda qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun : offrir la meilleure expérience possible aux conducteurs.

D'autres caractéristiques de conception comprennent le plancher arrière légèrement incliné permettant d'offrir aux passagers arrière un espace optimal afin qu'ils puissent s'asseoir confortablement dans les sièges arrière. Les seuils des portières sont subtilement arrondis pour assurer le confort à l'entrée et à la sortie du CX-30, au cas où les jambes entreraient par inadvertance en contact avec eux, sans créer d'espace dans les joints des portières. Des efforts considérables sont déployés pour s'assurer qu'aucun détail ne soit négligé lors du processus de conception d'un véhicule Mazda. Même si l'attention portée à ces détails subtils ne se remarque pas au premier coup d'œil, elle se fera sentir tout au long de l'expérience enrichissante de la conduite et de la possession d'une Mazda.

Un autre point clé d'une approche centrée sur l'humain consiste à aider le conducteur à conduire l'esprit tranquille. Faire qu'un avec le CX-30, c'est bien plus que la dynamique de conduite, c'est le sentiment de confiance et de sécurité dans l'habitacle. La position du siège est importante, surtout pour le conducteur. La position du siège du conducteur est haute, permettant de lui offrir un champ de vision dégagé et de se concentrer sur la route devant lui. Pour une bonne visibilité, la forme et l'épaisseur des montants A et C ont été réduites au minimum afin de limiter les angles morts, tandis que le vitrage latéral arrière permet de percevoir les véhicules ou les objets venant de l'arrière. De plus, une attention particulière a été portée au positionnement de tous les instruments dans le CX-30. Par exemple, le positionnement du levier de vitesses et de la poignée du commandant sur la console au plancher est pensé de manière à optimiser la stabilité, la facilité et le confort d'utilisation. L'écran central standard de 8,8 pouces, les compteurs et l'affichage de conduite active offert en option ont tous été redessinés afin de simplifier l'information affichée, tandis que les polices utilisées ont été unifiées pour créer une apparence agréable et uniforme.

Les proportions du CX-30 donnent au multisegment compact la liberté d'aller à peu près n'importe où. Grâce à son envergure, ses performances dynamiques de conduite Skyactiv et sa traction intégrale i-Activ en option, le CX-30 se conduit facilement. Son côté compact vous permet tout de même de le manœuvrer facilement dans des situations difficiles, telles que des routes étroites ou des espaces de stationnement. Peu importe votre destination, le coffre doit être tout aussi capable de contenir tous les articles dont vous pourriez avoir besoin. Alignés sur l'étude des habitudes humaines, les ingénieurs et les concepteurs de Mazda ont mené ensemble des recherches afin de mieux comprendre les besoins en espace. En créant un modèle d'essai grandeur nature, ils ont pu tester des situations réelles et demander à diverses personnes d'ajuster la hauteur du coffre avec une pédale. Grâce à un examen minutieux, la hauteur et la taille idéales ont été choisies de manière à faciliter le chargement de la cargaison, à offrir une cabine spacieuse pour les bagages et les passagers arrière tout en conservant un design compact et sportif. C'est un défi que Mazda a su relever afin d'offrir la meilleure expérience possible à ses propriétaires.

Les divers concepts de design, les améliorations minutieuses et les nombreux autres détails peuvent sembler triviaux en soi, mais ensemble, ils contribuent à créer une expérience plus naturelle à bord du CX-30. Ces concepts de design ainsi que les options de l'ensemble Privilège aident à créer un tout nouveau véhicule dont Mazda est très fière.

Le CX-30 GX est équipé de série d'un grand écran central de 8,8 pouces avec Mazda ConnectMC, d'une chaîne audio AM/FM à huit haut-parleurs avec radio HD RadioMC, Apple CarPlayMC et Android AutoMC, de commandes Bluetooth d'appel mains libres et de jumelage audio, de phares à DEL à extinction automatique, de freins de stationnement électroniques, d'un accoudoir pour console au plancher avec compartiment de rangement, et de sièges en tissu. Des caractéristiques telles qu'un compteur numérique avec écran ACL de 7 po, deux entrées USB à l'avant, des vitres électriques avec montée/descente monotouche côté conducteur, des rétroviseurs extérieurs électriques avec clignotants intégrés et un démarrage par bouton-poussoir sont également incluses. Le design époustouflant comprend également des jantes en alliage d'aluminium de 16 pouces, des feux arrière à DEL, des feux de position diurnes à DEL et une calandre avant au fini mat.

Le CX-30 GX est propulsé par un moteur quatre cylindres Skyactiv-G de 2,0 litres et une boîte automatique six vitesses Skyactiv-Drive à changement rapide. Ce moteur développe 155 chevaux et possède un couple de 150 lb-pi.

Pour la version CX-30 GS, toutes les caractéristiques de sécurité i-Activsense sont de série, y compris le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction Stop & Go, le système intelligent d'aide au freinage en ville, le système intelligent d'aide au freinage, la détection des piétons (caméra de détection avant), le système d'aide au maintien de la trajectoire, le système d'avertissement de sortie de voie, le système de commande des feux de route et l'alerte de vigilance du conducteur. Le conducteur peut profiter d'un volant chauffant et d'un pommeau de levier de vitesses gainés de cuir ainsi que des essuie-glaces avec détecteur de pluie, tandis que les passagers peuvent bénéficier d'un contrôle automatique de la température à deux zones, de bouches de climatisation arrière et d'accoudoirs arrière avec porte-gobelets. Cette version profite également de jantes en alliage de 18 pouces, des phares automatiques (marche/arrêt) et de vitres arrière teintées.

L'ensemble De luxe offert du CX-30 offert sur la version GS comprend un garnissage des sièges en similicuir, un siège de conducteur à 10 réglages assistés avec fonction mémoire, un toit ouvrant vitré à commande électrique et un rétroviseur à atténuation automatique.

La mise à niveau vers le CX-30 GT permettra aux occupants de profiter du système audio haut de gamme à 12 haut-parleurs de Bose®, des grilles brillantes de haut-parleurs, de l'antenne en aileron de requin, des rétroviseurs extérieurs avec fonction d'inclinaison vers le bas et lien vers la fonction de mémoire de position du siège, de la calandre avant au fini noir brillant, de la radio par satellite SiriusXMMC avec abonnement gratuit de trois mois, et des services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMC avec abonnement gratuit de 5 ans. Le CX-30 GT comprend également un un système de projection sur le pare-brise des paramètres de conduite active Active Driving Display, un dégivreur d'essuie-glace avant, des sièges en cuir, un hayon électrique, une fonction de mise à niveau automatique des phares avec système adaptatif d'éclairage frontal, des manettes de changement de rapport, la désactivation des cylindres et des phares et feux arrière à éclairage DEL Signature.

Tous les modèles CX-30 GS et GT sont équipés d'un moteur quatre cylindres Skyactiv-G de 2,5 litres et une boîte automatique six vitesses Skyactiv-Drive à changement rapide. Ce moteur développe 186 chevaux et possède un couple de 186 lb-pi.

En plus du contrôle de vecteur Plus de la force G, le multisegment compact est équipé de la nouvelle fonction d'aide à la traction hors route de Mazda, qui peut potentiellement aider le conducteur lorsqu'il s'aventure sur un terrain accidenté. Lorsque les pneus diagonaux perdent de l'adhérence, l'aide à la traction hors route cesse de réduire le couple du moteur et augmente la force de freinage sur les pneus sans adhérence. La puissance est alors transférée aux pneus qui sont encore au sol pour permettre au véhicule de retrouver une adhérence et de poursuivre sa route. La traction avant est de série sur les versions GX et GS, et la traction intégrale prédictive i-ACTIV de Mazda est en option. La version CX-30 GT est seulement offerte avec la traction intégrale i-ACTIV.

Beaucoup de dévouement et d'efforts sont consacrés au développement d'un tout nouveau véhicule, et Mazda n'a épargné aucun détail pour le CX-30. La taille du multisegment compact est idéale pour entreprendre un voyage, petit ou grand, en toute sérénité. Il créera une atmosphère où le conducteur et les passagers pourront profiter de la compagnie de chacun, tout en pouvant transporter les bagages nécessaires à l'aventure de la journée. Il est capable de célébrer avec vous tous les événements marquants de votre vie et, en un rien de temps, vous vous sentirez complètement à l'aise à bord du CX-30.

PDSF2 DES MAZDA CX-30 2020 :



Traction avant i-ACTIV Traction intégrale CX-30 GX 23 950 $ 25 950 $ CX-30 GS 26 650 $ 28 650 $ CX-30 GT S.O. 33 850 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Rouge cristal vibrant métallique 450 $ Gris mécanique métallisé 300 $ Blanc neige nacré 200 $

ENSEMBLES :

Ensemble De luxe pour la version GS

(avec la traction intégrale) 1 900 $

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web des médias de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

_____________________ 2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 950 $ pour tous les modèles

