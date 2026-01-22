PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le Massif de Charlevoix se réjouit de la décision de son personnel syndiqué, qui a voté aujourd'hui en faveur de l'entente de principe conclue dans le cadre du processus de conciliation, auquel s'est joint le conciliateur en chef. Le Massif de Charlevoix souligne la contribution de l'équipe de conciliateurs qui a permis le rapprochement des parties. Cette entente permet le renouvellement de la convention collective et marque une étape déterminante vers la relance complète des activités du Massif de Charlevoix.

« La rencontre convoquée à la demande du conciliateur et avec l'appui du conciliateur en chef a permis, in extremis, de dégager une solution répondant aux impératifs opérationnels et aux échéanciers réglementaires auxquels faisait face Le Massif. Cette avancée rend possible la reprise de la saison dans des conditions sécuritaires et responsables » souligne Claude Choquette, président de Groupe Le Massif.

Conclue dans des délais serrés, l'entente répond aux préoccupations des deux parties et permet de sauver la saison hivernale, tout en assurant une reprise des opérations dans un cadre stable, responsable et respectueux.

« Cette entente marque un tournant important. Elle permet de sortir de l'impasse de manière constructive et de replacer l'intérêt collectif au cœur de la solution. Cette entente constitue un pas significatif vers un avenir viable à court, moyen et long terme, au bénéfice de toutes et tous », ajoute M. Choquette.

Retour au travail vendredi, réouverture du Massif de Charlevoix samedi

Les efforts consentis au cours des dernières semaines trouvent aujourd'hui leur sens et ouvrent la voie à une reprise attendue par toute la communauté du Massif de Charlevoix. L'entente prévoit un retour au travail dès le vendredi 23 janvier, ainsi qu'une reprise des opérations à compter du samedi 24 janvier 2026.

Le Massif de Charlevoix tient à saluer le retour de ses employé•e•s syndiqué•e•s et à reconnaître l'importance de cette avancée pour la communauté, les invités, les partenaires et l'écosystème économique régional. Cette conclusion permet d'envisager l'avenir avec confiance et ouvre la voie à une période de collaboration renouvelée.

SOURCE Massif de Charlevoix

Renseignements médias: Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, Communications corporatives, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]