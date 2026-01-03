Le Massif de Charlevoix surpris par une grève illimitée si tôt dans la négociation

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 3 janv. 2026 /CNW/ - Le Massif de Charlevoix déplore que les deux offres déposées, comprenant trois scénarios, n'aient pas été présentées aux membres. Nous regrettons également qu'une grève illimitée ait été déclenchée moins de 48 heures après l'échéance de la convention collective. Il s'agit d'une situation rare en relations de travail au Québec, et cette décision syndicale suscite de vives inquiétudes quant à la saison récréotouristique de Charlevoix.

« Nous sommes en période normale de négociation et la décision d'utiliser la grève illimitée dès le début du processus apparaît particulièrement précipitée. Les deux offres soumises, mais qui n'ont pas été présentées par le Syndicat aux employé•e•s à ce jour, ont été conçues pour répondre aux besoins des employé•e•s, tout en demeurant cohérentes avec la réalité du marché récréotouristique et les impératifs d'une saine gestion », affirme Charles-Antoine Choquette, vice-président directeur général de Groupe Le Massif.

Le Massif de Charlevoix reconnaît la contribution essentielle de ses employé.es. au succès de l'entreprise. Toutefois, l'approche privilégiée par la partie syndicale au cours des derniers jours soulève des préoccupations, notamment en raison de la place prépondérante accordée à des demandes d'augmentations salariales qui favorisent l'impasse plutôt qu'un rapprochement dans les positions.

Les faits qui doivent être clairement établis :

Des augmentations salariales déjà substantielles ont été accordées.

Le Massif, exerçant son leadership, a bonifié en 2022 de son propre gré la rémunération horaire conventionnée de 1 $ pour l'ensemble des employé•e•s , atteignant une augmentation salariale moyenne de 11,74% , afin de préserver leur pouvoir d'achat.





Le Massif, exerçant son leadership, a bonifié en 2022 de son propre gré la rémunération horaire conventionnée de 1 $ pour l'ensemble des employé•e•s , atteignant une augmentation salariale moyenne de 11,74% , afin de préserver leur pouvoir d'achat. Les augmentations accordées ont surpassé l'inflation.

Sur l'ensemble de la période entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2025 :

- Indice des prix à la consommation (IPC) Province de Québec : 20,20 %

- Augmentation salariale moyenne - Massif de Charlevoix : 25,36 %

Ces chiffres démontrent que les employé•e•s du Massif ont vu leur rémunération progresser davantage que l'inflation.

Remettre en cause les investissements, c'est fragiliser l'avenir

Depuis 2002, des investissements majeurs ont permis de moderniser les infrastructures, de renforcer la sécurité et de développer l'offre récréotouristique quatre saisons, créant ainsi de nombreux emplois durables. Or, le syndicat remet aujourd'hui en question la pertinence de ces investissements afin d'en détourner une part plus importante vers les salaires. Le Massif de Charlevoix réaffirme que ces investissements profitent directement à ses employé•e•s, à ses invités et à l'ensemble de la région. Le virage quatre saisons a permis de créer une centaine d'emplois au cours des cinq dernières années.

Une proposition qui ferait grimper le prix des billets

La direction s'étonne que la principale solution proposée par la partie syndicale pour financer ses demandes salariales soit une hausse significative du prix des billets.

Des discussions toujours en cours

Contrairement à ce qui a été affirmé publiquement, le Massif n'a jamais quitté la table de négociation, mais ne cache pas que le déclenchement de la grève risque d'affecter considérablement la sérénité du processus de conciliation entrepris.

Une escalade précoce dans le processus de négociation

La direction est profondément déçue de la décision de recourir à une grève illimitée aussi tôt dans le processus de négociation. Notre volonté demeure d'éviter toute nouvelle perturbation et de poursuivre, avec nos équipes, la livraison de l'expérience montagne qui fait notre renommée au bénéfice de toutes et tous.

Le Massif de Charlevoix demeure pleinement disposé à poursuivre les discussions de manière constructive afin d'en arriver à une entente juste, durable et bénéfique pour toutes et tous lorsque les conditions appropriées seront au rendez-vous.

SOURCE Massif de Charlevoix

Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, Communications corporatives, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]