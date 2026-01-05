Le Massif de Charlevoix annonce une réouverture partielle et sécuritaire dès le 6 janvier 2026

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Afin de minimiser les impacts de la grève, présentement exercée par le syndicat, sur ses invités.es et la communauté, Le Massif de Charlevoix annonce une reprise partielle et contingentée de ses opérations à compter du 6 janvier 2026.

Dans un premier temps, pour la première semaine d'opérations restreinte, le Massif de Charlevoix sera accessible uniquement du mercredi au samedi entre 9h15 et 15h15 dans le secteur Camp-Boule et réservé aux invité.es suivants.es :

Les abonnés.es de saison du Massif de Charlevoix;

Les invités.es en forfait ski-hébergement, incluant les membres Ikon Pass et Mountain Collective, qui logent dans les hébergements commercialisés par le Massif de Charlevoix;

La clientèle du Club Med Québec-Charlevoix.

Des tests seront effectués dès le 6 janvier. Cette approche graduelle permet de reprendre nos activités de manière responsable, tout en assurant un environnement sécuritaire pour nos invités et nos équipes. Pour les semaines suivantes, les journées d'opération seront du mardi au samedi. Les horaires peuvent changer sans préavis.

Mesures de contingence et de sécurité renforcées

Par principe de prudence et afin de garantir une expérience agréable et sécuritaire, des mesures strictes de contingentement seront appliquées. Ces mesures pourront être ajustées en fonction de la capacité opérationnelle.

Une communication sera transmise prochainement aux abonnés ainsi qu'aux clients en hébergement afin de préciser les modalités du plan de contingence.

À l'exception des salles de bain du Chalet principal au sommet de la montagne, aucun service sera dispensé sur la montagne. Les services de cafétéria et de bar, l'atelier et la boutique demeurent suspendus. Les activités de montagne demeureront suspendues les dimanches et lundis.

Rappel pour les abonnés : accès à Mont Grand-Fonds durant le mois de janvier

Le Massif de Charlevoix rappelle également que ses abonnés bénéficient, pour le mois de janvier, d'un accès au Mont Grand-Fonds. Ce privilège permet également de réduire les impacts de la situation actuelle.

Une démarche responsable, dans l'intérêt de tous

Le Massif de Charlevoix remercie sa clientèle pour sa compréhension et sa collaboration. L'organisation demeure mobilisée pour offrir une expérience de montagne de grande

qualité, tout en respectant les plus hauts standards de sécurité et de gestion responsable. Nous mettons tout en œuvre pour minimiser les impacts de la grève sur nos invités quant à cette situation qui est hors de notre contrôle.

Nous continuons de travailler rigoureusement afin d'en arriver à une solution durable.

