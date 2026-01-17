Le Massif de Charlevoix pose ses dernières options pour éviter la fermeture

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 17 janv. 2026 /CNW/ - Le Massif de Charlevoix a pris acte de la volonté exprimée par le syndicat de poursuivre le processus de conciliation. Toutes les parties ont été convoquées en urgence par le conciliateur. Hier, les parties ont été invitées à soumettre leurs paramètres respectifs susceptibles de mener à un cadre de règlement dans les plus brefs délais, afin de permettre une reprise des activités au plus tard le 20 janvier 2026.

Par respect pour ses invité•e•s, le Massif de Charlevoix doit être en mesure d'opérer la montagne à pleine capacité, dans des conditions adéquates, afin d'offrir une expérience à la hauteur de ses standards. À défaut de pouvoir le faire, la fermeture de la montagne s'imposera.

Dans ce contexte, Claude Choquette, président de Groupe Le Massif, a présenté des éléments additionnels visant à favoriser la conclusion d'une entente. Toutefois, si ni le cadre de règlement, ni l'arbitrage ne se concrétisent, Le Massif de Charlevoix sera dans l'obligation de mettre un terme à saison à compter du mardi 20 janvier 2026.

« Le minimum attendu, c'est que le cadre de règlement, préparé par le conciliateur, soit présentée aux employé•e•s et soumise au vote. Le Massif de Charlevoix doit connaître rapidement la position du syndicat et des employé•e•s. À défaut d'une acceptation, l'arbitrage demeure une option », souligne Claude Choquette, président de Groupe Le Massif.

Une décision dictée par des réalités opérationnelles et financières

Le conflit de travail actuel impose des contraintes majeures au Massif, tant sur le plan financier qu'opérationnel. Le conseil d'administration a constaté l'impossibilité de maintenir durablement des opérations contingentées et d'assurer une expérience au standards et un niveau de sécurité à la hauteur des standards du Massif de Charlevoix pour ses invité•e•s.

SOURCE Massif de Charlevoix

Source : Groupe Le Massif; Renseignements médias : Pierre-Thomas Choquette, Vice-président, Communications corporatives, Arsenal conseils, 418-265-5750, [email protected]