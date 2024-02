Le mandat de Charles Emond renouvelé à titre de président et chef de la direction de la CDPQ

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce que le mandat de Charles Emond a été renouvelé pour une période de 5 ans se terminant le 6 février 2029. Cette nomination, faite par le conseil d'administration de la CDPQ, a été approuvée aujourd'hui par le gouvernement du Québec conformément à la loi constitutive de l'organisation.

« Depuis 4 ans, sous le leadership de Charles Emond, la CDPQ a livré des résultats solides dans un environnement atypique, marqué par des conditions de marché hors norme. Dans ce contexte, avec son équipe, il a fait des changements stratégiques clés dans le portefeuille de la CDPQ pour générer des résultats qui répondent aux besoins de nos déposants et créent de la valeur ajoutée. En même temps, la CDPQ a augmenté de façon importante ses actifs au Québec et a mobilisé ses équipes sur plusieurs projets structurants en immobilier et en infrastructures », a déclaré Jean St-Gelais, président du conseil d'administration de la CDPQ. « Le contexte dans lequel la CDPQ va devoir continuer de mener à bien sa mission dans les prochaines années demeurera complexe. C'est pour cette raison que le conseil d'administration, considérant la performance remarquable de Charles Emond dans les dernières années, tenait à renouveler dès maintenant son mandat », a-t-il ajouté.

« Les défis devant nous sont de taille. Comme cela a été le cas depuis 2020, l'environnement mondial restera volatil et incertain. Pour livrer nos objectifs ambitieux et toujours mieux servir nos déposants dans ces extrêmes qui se succèdent, nous devons continuer d'évoluer comme organisation », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « Nous avons le privilège de travailler pour une institution dont la signature unique de capital constructif est une extraordinaire carte de visite dans le monde pour avoir accès aux meilleurs partenaires et aux meilleures opportunités. La CDPQ est aussi le fonds de pension le plus présent dans son économie à l'échelle mondiale. Je tiens à remercier notre conseil d'administration pour sa confiance et suis très fier d'amorcer ce nouveau chapitre avec le comité de direction et toutes nos équipes. »

Le second mandat de M. Emond prend effet dès aujourd'hui.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

