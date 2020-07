Ces nouvelles œuvres sont à l'image de la variété et de la richesse des champs de pratiques spécifiques aux arts actuels représentés dans la collection du MAC, qui s'enrichit ainsi de nouvelles photographies, peintures, sculptures, installations variées, d'œuvres vidéographiques et de nouveaux médias.

Le Musée avait notamment la volonté de faire une place spéciale aux artistes émergents dans ses choix en 2020. Ainsi pour tous ces artistes, il s'agit d'une première œuvre acquise dans la collection du MAC.

Le MAC a réitéré l'importance de consolider dans sa collection la représentation des artistes d'origine autochtone, ainsi que des artistes provenant de la diversité culturelle du Québec. La collection du MAC est attentive aux pratiques actives à l'extérieur de la métropole et respecte la parité des genres.

Acquisitions 100 % québécoises en 2020

Rappelons qu'en avril dernier, le MAC annonçait que la totalité de son budget d'acquisition en 2020 serait dédié à acquérir des œuvres d'artistes actifs et établis au Québec, souhaitant ainsi soutenir l'écosystème artistique d'ici durement touché par la crise actuelle. Le Musée se réjouit de la réception de cette annonce et a reçu depuis plusieurs centaines de propositions d'acquisitions. Les artistes et galeristes qui souhaitent soumettre une proposition peuvent le faire en tout temps sur le site Web du MAC.

Le Musée et sa Fondation se sont mis au défi de doubler le budget d'acquisition du Musée pour l'année 2020, le faisant passer de 300 000 $ à 600 000 $. Pour atteindre cet objectif, la Fondation du MAC a lancé une campagne de financement ciblée pour l'acquisition d'œuvres d'artistes établis et actifs au Québec, sollicitant les grands partenaires du MAC, les collectionneurs et le public.

Tous peuvent toujours participer à cette campagne et soutenir le milieu artistique en cliquant ici. Chaque don compte! Tous les dons recueillis servent directement à acquérir des œuvres d'artistes d'ici.

Liste des nouvelles acquisitions

Toutes les photos d'œuvres sont disponibles dans la salle de presse du MAC :

http://presse.macm.org/fr/

Usager : presse

Mot de passe : gtrcmedias

Consultez l'onglet : Dossiers de presse

ARTISTES ŒUVRES Andrée-Anne Roussel et

Samuel St-Aubin Distance critique, 2020 Nouveaux médias; boîtier

Écran LCD, fils HDMI, Raspberry Pi, cadran 7-segment, Arduino Micro Anne-Marie Proulx Les falaises se rapprochent, en conversation avec Mathias Mark, 2017-2020 Installation; 9 éléments; ensemble sécable

Dimensions variables Cindy Dumais Dialogue III : Regarde le miroir, 2016-2017 Installation; 5 éléments; non sécable

Gravure sur plexiglass, encre sur papier FAB, bois, lumière LED

150 x 140 cm Hannah Claus chant pour l'eau [Kinosipi], 2019 Installation

Impression numérique résistante aux rayons U.V. sur film Jetview transparent, fil, colle PVA, acrylique

609 x 335 x 46 cm Jackson Slattery Siamese Dream, 2019 Peinture

Huile sur toile

182,88 x 243,84 cm Luce Meunier

(Bradley Ertaskiran) Eau courante # 4, 2018 Acrylique sur toile de coton

178 x 142 cm Margaret Haines The Stars Down to Earth, 2016 Vidéogramme, 1/3

24 min, son Moridja Kitenge Banza

(Galerie Hugues Charbonneau) Christ Pantocrator n°10, 2020 Acrylique et feuille d'or sur contreplaqué

25,2 x 18 x 11 cm Christ Pantocrator n°11, 2020 Acrylique et feuille d'or sur contreplaqué

25,2 x 18 x 11 cm Christ Pantocrator n°12, 2020 Acrylique et feuille d'or sur contreplaqué

25,2 x 18 x 11 cm Yan Giguère Visite libre, 2009-2013 Installation photographique; 259 éléments; non sécable

Dimensions variables

Nouvelles acquisitions à l'occasion de la foire Papier :

ARTISTES ŒUVRES Lorna Bauer

(Galerie Nicolas Robert) Untitled (Erickson View #2), 2020 Photographie; impression à jet d'encre pigmentée sur papier archives; 1/5

101,5 x 80 cm (encadrée sous verre UV) Jinyoung Kim

(Galerie Patrick Mikhail) Gaepo Complex 4 de la série « Apparitions of Collective Disposition », 2019

Photographie; Impression jet d'encre;

1/5

121,92 x 96,52 cm (encadrée) CCTV de la série « Apparitions of Collective Disposition », 2019

Photographie; Impression jet d'encre;

1/5

121,92 x 96,52 cm (encadrée) Fallen Tree on a Path, Gaepo de la série « Apparitions of Collective Disposition », 2019

Photographie; Impression jet d'encre;

1/5

121,92 x 96,52 cm (encadrée) Laurence Veri

(Galerie Pangée) Misérable Nuit, 2019

Porcelaine, ilménite, sable

37,5 x 30 x 1,5 cm Signal, 2019

Porcelaine, ilménite

40 x 28 x 2,5 cm Distance entre deux figures, 2019

Porcelaine, chamotte, sable, ilménite

40 x 28 x 2,5 cm

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

Visuels :

http://presse.macm.org/fr/

Usager : presse

Mot de passe : gtrcmedias

Consultez l'onglet : Dossiers de presse

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Renseignements: Roxane Dumas-Noël, Responsable des relations publiques, T. 514 944-4472 / [email protected]

Liens connexes

http://www.macm.org