25 janv, 2026, 21:11 ET
OTTAWA, ON, le 25 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
9 h 00
|
Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et les Canadiennes.
|
Notes à l'intention des médias :
|
12 h 10
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
|
Fermé aux médias
|
13 h 15
|
Le premier ministre Carney et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, visiteront une entreprise locale.
|
Note à l'intention des médias :
