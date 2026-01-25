Le lundi 26 janvier 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

25 janv, 2026, 21:11 ET

OTTAWA, ON, le 25 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

9 h 00

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et les Canadiennes.

Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 15.
Région du Grand Toronto (Ontario)

12 h 10

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.

Fermé aux médias

13 h 15

Le premier ministre Carney et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, visiteront une entreprise locale.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/media

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada