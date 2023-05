Vous rêvez d'explorer le passé? 450 000 km² d'histoires vous attendent dans les sites administrés par Parcs Canada d'un océan à l'autre.

GRAVENHURST, ON, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

Visitez le lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune pour découvrir le Dr Norman Bethune, chirurgien sur le front, pionnier médical et défenseur des soins de santé universels du Canada. Le lieu historique national offrira des visites guidées du patrimoine, des stations patrimoniales, y compris des activités pour se costumer à la mode de l’époque victorienne, et une aire d’activités dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Source : ©Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

À compter du 18 mai, le lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune ouvrira officiellement pour la saison touristique de l'été 2023. Cette année, le lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune offrira des visites guidées du patrimoine, des stations patrimoniales, y compris des activités pour se costumer à la mode de l'époque victorienne, et une aire d'activités dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.

Les lieux historiques nationaux reflètent le patrimoine riche et varié du Canada et offrent aux Canadiens et Canadiennes l'occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diversifiée. Au lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l'héritage médical du Dr Norman Bethune en participant à une visite guidée de la maison historique et au programme Xplorateurs de Parcs Canada. Ils peuvent aussi faire l'expérience des stations patrimoniales, y compris une zone d'activité dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ainsi que participer à des activités incluant des vêtements et des jouets de l'époque victorienne, et faire l'exploration des jardins avec les interprètes de Parcs Canada. Des visites guidées peuvent être réservées pour des groupes spéciaux. Planifiez votre visite aujourd'hui et écoutez les récits des événements qui ont façonné le passé, le présent et l'avenir du Canada!

Heures d'ouverture

Du 18 mai au 30 juin 2023

Ouvert du jeudi au lundi (fermé les mardis et mercredis) de 10 h à 16 h

Du 1er juillet au 4 septembre 2023

Ouvert tous les jours de 10 h à 16 h

Du 5 septembre au 31 octobre 2023

Ouvert du jeudi au lundi (fermé les mardis et mercredis) de 10 h à 16 h

Les Journées des lieux patrimoniaux offrent une occasion de découvrir les nombreuses et diverses destinations historiques du Canada et leur rôle essentiel dans leur collectivité. Cette année, les Journées des lieux patrimoniaux commencent le 8 juillet. Voyagez dans le temps et découvrez les grandes histoires du passé. Des centaines de lieux patrimoniaux fascinants, dont le lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune, attendent d'être découverts.

Pour profiter au maximum de leur expérience dans des sites administrés par Parcs Canada, les visiteurs sont encouragés à planifier leur séjour en consultant le site Web de Parcs Canada et en s'inscrivant à notre bulletin électronique pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés de Parcs Canada, les événements, les activités, les offres spéciales, les conseils pour la planification de voyage et plus encore. Le tout directement dans leur boîte de réception! Les visiteurs peuvent aussi télécharger l'application mobile de Parcs Canada, écouter le nouveau balado de Parcs Canada Retrouver, et nous suivre sur les médias sociaux pour s'inspirer quant aux sites à visiter et obtenir de l'aide pour planifier une visite de rêve.

L'équipe de Parcs Canada au lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune est heureuse d'accueillir de nouveaux visiteurs ainsi que des habitués pour faire l'expérience de tout ce que le lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune a à offrir.

Citations

« À l'approche de l'été, j'encourage tout le monde à renouer avec la nature et la culture et à créer des souvenirs impérissables au lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir, là où les Canadiens, Canadiennes et les visiteurs au Canada peuvent explorer la nature et en apprendre davantage sur l'histoire du Canada. Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada a de quoi plaire à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La saison touristique qui arrive à grand pas dans les endroits gérés par Parcs Canada est toujours une période emballante de l'année. L'équipe de Parcs Canada travaille très fort pour offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et enrichissantes partout au pays. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune pour créer des souvenirs inoubliables ! »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Faits en bref

Le lieu historique national de la Maison-Commémorative-Bethune, à Gravenhurst , est l'endroit idéal pour découvrir le Dr Norman Bethune , chirurgien sur le front, pionnier médical, et défenseur des soins de santé universels du Canada .

, est l'endroit idéal pour découvrir le Dr , chirurgien sur le front, pionnier médical, et défenseur des soins de santé universels du . Parcs Canada a lancé un nouveau balado intitulé ReTrouver . Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers lieux historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du Canada tout en découvrant ces trésors précieux.

. Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers lieux historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du tout en découvrant ces trésors précieux. Les sites administrés par Parcs Canada sont une source de fierté commune pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites administrés par Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés.

est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites administrés par Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés. Pour célébrer la diversité, Parcs Canada continue d'offrir l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant une année grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Visiter les lieux patrimoniaux nationaux administré par Parcs Canada est un excellent moyen pour la population canadienne de profiter du plein air et d'en apprendre davantage sur notre environnement et notre patrimoine.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure ? La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]