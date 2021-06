Des condos locatifs sur un site historique répondant au style de vie des 55 ans+

AYLMER, QC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est à Aylmer que EMD-Batimo a choisi d'implanter son prochain complexe résidentiel innovateur, le Lib Aylmer. Destiné aux gens actifs de 55 ans+, ce bâtiment moderne de six étages, situé à l'intersection de la rue Principale et du boulevard Wilfrid-Lavigne se démarquera par la variété et la richesse de ses attributs.

Son ouverture officielle étant prévue pour le printemps 2022, le bureau de location accueille désormais ses premiers visiteurs, sur rendez-vous. Il est possible de planifier une visite personnalisée sur lelib.ca ou au 819 557-1140. Une campagne de publicité locale (abribus, journaux imprimés et numériques, réseaux sociaux) suscitera dans les prochaines semaines la curiosité et l'engouement envers ce complexe unique.

À l'image des 55 ans+ actuels

« Le Lib Aylmer est beaucoup plus qu'un simple condo locatif, explique Francis Charron, président de Batimo et coprésident de EMD Construction. Bien que les retraités et semi-retraités arrivent à l'étape de leur vie où ils veulent vendre leur maison, ils sont généralement en meilleure santé et plus actifs que ceux des générations précédentes. Les résidences pour personnes âgées ne les attirent donc pas du tout. Ils recherchent un endroit moderne, sécuritaire, avec une vie sociale et près des services essentiels. Le Lib Aylmer leur permettra de profiter de la vie tout en étant à l'image de leurs envies et de leur réalité. »

De fait, l'endroit favorise un mode de vie actif et social grâce à plusieurs espaces communs polyvalents et rassembleurs : grand salon, salles de billard et d'entraînement, cuisine communautaire pour les repas familiaux ou entre amis, piscine chauffée, cour intérieure, simulateur de golf et terrasse incluant des BBQ.

Il offrira à la location 160 unités de 2 ½ à 5 ½ (de 517 à 1318 pieds carrés) alliant confort, élégance, matériaux de qualité et proposant plusieurs inclusions. Quatre unités de 656 à 1317 pieds carrés seront aménagées dans l'ancienne Académie d'Aylmer (monument historique datant de 1861) pour quelques privilégiés.

Au cœur de l'histoire locale

Parce qu'il est construit sur le site de l'ancienne Académie d'Aylmer, le Lib Aylmer présentera un cachet particulier alliant histoire et design contemporain. L'Académie a été intégrée à la construction, puisque plusieurs espaces communs et appartements ont conservé des murs avec la pierre d'origine. Quant à la partie neuve du bâtiment, elle sera dotée d'un toit vert et d'une cour intérieure aménagée avec plusieurs arbres et arbustes.

Situé à l'entrée d'un quartier historique enchanteur, il offrira les avantages de l'effervescente vie urbaine et le côté paisible des espaces verts. Ses occupants profiteront aussi de la proximité d'une multitude de services, de commodités et de lieux pour jouir du grand air : épiceries, pharmacies, restaurants, les Galeries d'Aylmer (plus de 40 boutiques et magasins), la rivière des Outaouais, la Marina, des parcs naturels, le Club de golf Champlain et le Club de golf Royal d'Ottawa.

À propos de EMD-Batimo

En affaires depuis 1998, EMD-Batimo est un des leaders de l'industrie de la construction et de l'immobilier au Québec. Forte de ses 25 ans d'expérience, l'entreprise possède un portfolio constitué de complexes résidentiels, notamment des résidences pour retraités, condominiums et immeubles locatifs. À l'écoute de sa clientèle, elle lui offre un produit unique, distinct et répondant aux besoins. De plus, EMD-Batimo agit à titre de développeur, constructeur et opérateur dans la plupart de ses projets, ce qui assure des standards de qualité supérieure à chaque étape.

