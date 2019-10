Le LG G8X ThinQ avec le nouvel écran double de LG sera offert au Canada le 1er novembre

Conçu pour exécuter plusieurs applications à la fois sur les deux écrans, le LG G8X ThinQ avec écran double offre un tout autre niveau d'expérience multitâche où que vous soyez. L'écran double de LG est doté d'une charnière réglable sur 360 degrés qui permet un visionnement optimal, peu importe l'angle. Cette nouvelle caractéristique offre aux utilisateurs la capacité d'effectuer des activités mobiles courantes, telles que la photographie et les messages textes, en même temps, et d'une toute nouvelle façon.

Le LG G8XThinQ avec écran double offre également une expérience utilisateur de jeu mobile améliorée grâce à l'ajout de la manette virtuelle Game Pad de LG. Les utilisateurs peuvent profiter de la manette virtuelle Game Pad de LG, qui prend en charge une manette externe par Bluetooth, pour bénéficier d'une vue dégagée sur l'écran principal et l'action qui s'y déroule. Les utilisateurs peuvent choisir parmi toute une gamme de configurations spécialisées pour les jeux de tir, de course, d'action et de sport ou peuvent concevoir leur propre manette en quelques minutes.

« Les besoins mobiles de nos utilisateurs évoluent. Ils doivent pouvoir en faire plus, et un seul écran ne suffit pas toujours, a déclaré Richard White, vice-président du marketing, LG Electronics Canada. Que ce soit pour envoyer des messages textes tout en jouant ou regarder un événement sportif en direct tout en prenant des photos, le LG G8XThinQ avec écran double permet aux utilisateurs d'en faire plus au creux de leur main. »

Dès le 1er novembre, le LG G8XThinQ avec écran double sera offert chez les détaillants partenaires canadiens suivants : Bell, Eastlink, Freedom Mobile, Koodo, SaskTel, La cabine T sans fil, Telus, La Boutique Mobile, Vidéotron, Virgin Mobile, WAVE SANS FIL et Xplore Mobile. Les utilisateurs sont invités à s'informer auprès de leurs détaillants locaux pour connaître les dates exactes et les détails des prix.

Les utilisateurs canadiens peuvent acheter le nouveau LG G8XThinQ avec écran double pour aussi peu que 0 $ avec certains forfaits de deux ans. Informez-vous auprès de vos détaillants locaux pour obtenir de plus amples renseignements.

Caractéristiques principales* :

LG G8ThinQ

Jeu de puces : Plateforme mobile de Qualcomm MD dotée du processeur Snapdragon MC 855

Plateforme mobile de Qualcomm dotée du processeur Snapdragon 855 Écran : Écran OLED FullVision 19,5:9 pleine HD+ de 6,4 pouces

(2 340 x 1 080, 403 ppp)

Écran OLED FullVision 19,5:9 pleine HD+ de 6,4 pouces (2 340 x 1 080, 403 ppp) Mémoire : RAM de 6 Go / 128 Go / microSD (jusqu'à 2 To)

RAM de 6 Go / 128 Go / microSD (jusqu'à 2 To) Appareil photo :

Arrière : 12 Mpx avec objectif à angle normal (F1.8 / 1,4 μm / 78˚) / objectif ultragrand angle de 13 Mpx (F2.4 / 1,0μm / 136˚)



Avant : 32 Mpx avec objectif à angle normal (F1.9 / 0,8 μm / 79˚)

Pile : 4 000 mAh

4 000 mAh Système d'exploitation : Android 9,0 Pie

Android 9,0 Pie Dimensions : 159,3 x 75,8 x 8,4 mm

159,3 x 75,8 x 8,4 mm Poids : 192 g

192 g Réseau : 3G / 4G LTE-A

3G / 4G LTE-A Connectivité : Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB de type C

(compatible USB 3.1)

Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB de type C (compatible USB 3.1) Biométrie : Capteur d'empreintes digitales dissimulé dans l'écran

Capteur d'empreintes digitales dissimulé dans l'écran Couleur : Noir aurore

Noir aurore Autres : Haut-parleur stéréo / Appareil photo IA / Lentille Google / Assistant Google / CNA Quad haute-fidélité de 32 bits / son ambiophonique 3D DTS:X / À l'épreuve de l'eau et de la poussière IP68 / HDR10 / Technologie QuickChargeMC 3.0 de Qualcomm / Conforme à la norme MIL-STD 810G / Radio FM

Écran double de LG

Écran : Écran OLED FullVision 19,5:9 pleine HD+ de 6,4 pouces

(2 340 x 1 080, 403 ppp)

Écran OLED FullVision 19,5:9 pleine HD+ de 6,4 pouces (2 340 x 1 080, 403 ppp) Écran sur le boîtier : Mono de 2,1 po

Mono de 2,1 po Dimensions : 165,96 x 84,63 x 14,99 mm

165,96 x 84,63 x 14,99 mm Poids : 134 g

134 g Type de contact : Connecteur USB de type C par clé électronique (incluse dans la boîte)

Connecteur USB de type C par clé électronique (incluse dans la boîte) Type de charnière : Charnière réglable sur 360 degrés

Charnière réglable sur 360 degrés Couleur : Noir aurore

À propos de la compagnie de communications mobiles LG Electronics

Grâce à ses technologies révolutionnaires et à ses conceptions innovantes, LG Electronics s'impose en tant que chef de file mondial en matière de tendances dans l'industrie des appareils mobiles et portables en développant continuellement ses principales technologies hautement concurrentielles dans les domaines des écrans, des appareils photo, des appareils audio et des piles. LG conçoit des appareils portables qui conviennent au mode de vie d'un large éventail de consommateurs, partout dans le monde. LG cherche à offrir une expérience mobile qui va bien au-delà de la portée des téléphones intelligents classiques. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.LG.com .



À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 49 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr .

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Shari Balga, LG Electronics Canada inc., C : 647 261-3603, shari.balga@lge.com; Jon Koidis, LG-One Canada, C : 416 433-2332, Jon.Koidis@lg-one.com

Related Links

http://www.lg.com/ca_en