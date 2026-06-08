Le financement de PrairiesCan appuie la première Canadian Executive Nuclear Energy Management School (école de gestion de l'énergie nucléaire du Canada destinée aux cadres)

SASKATOON, SK, le 8 juin 2026 /CNW/ - Dans notre monde en rapide évolution, des solutions énergétiques sûres sont essentielles à la croissance économique et à la souveraineté nationale du Canada. Les communautés canadiennes ont besoin de solutions énergétiques fiables et abordables. Le gouvernement du Canada assure notre avenir énergétique en investissant de façon stratégique dans une production d'énergie fiable et à faibles émissions, y compris l'énergie nucléaire. En tant que deuxième producteur d'uranium au monde et grâce à son engagement à produire de l'électricité nucléaire dans la province, la Saskatchewan est sur le point de jouer un rôle important dans l'avenir énergétique mondial.

Le leadership nucléaire au Canada s’accroît grâce à un investissement fédéral

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé le financement de 50 000 $ afin de soutenir la première école de gestion de l'énergie nucléaire du Canada destinée aux cadres (Canadian Executive Nuclear Energy Management School), une initiative du College of Engineering, de la University of Saskatchewan (USask), en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Des cadres supérieurs, des cadres supérieurs et des cadres intermédiaires de partout au pays feront partie de l'école de gestion de l'énergie nucléaire destinée aux cadres cette semaine. Ils apprendront auprès d'experts internationaux et de chefs de file de l'industrie à diriger et à gérer des projets nucléaires. Ils se concentrent sur l'avenir du travail dans le secteur de l'énergie nucléaire, les systèmes d'énergie nucléaire, la promotion d'une culture de sûreté nucléaire, la préparation réglementaire, la mobilisation des Autochtones et des collectivités, les petits réacteurs modulaires avancés et le soutien des programmes nucléaires émergents et en expansion.

L'école de gestion de l'énergie nucléaire du Canada destinée aux cadres s'appuie sur le succès de l'école de gestion de l'énergie nucléaire du Canada de 2025 soutenue par PrairiesCan pour les professionnels de niveau débutant à intermédiaire. Reconnue comme un chef de file mondial de la recherche nucléaire, l'Université de la Saskatchewan abrite le Centre canadien de rayonnement synchrotron, le Sylvia Fedoruk Canadian Centre for Nuclear Innovation et le Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences. En tant qu'hôte de la première école de gestion de l'énergie nucléaire dans l'Ouest canadien et maintenant de l'école de gestion de l'énergie nucléaire destinée aux cadres, la USask contribue à façonner l'avenir de l'énergie propre en Saskatchewan et dans tout le Canada.

Citations

« Le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur la transformation du Canada en une superpuissance énergétique, et la Saskatchewan a un rôle majeur à jouer. Grâce à son secteur de l'uranium de calibre mondial, à ses établissements de recherche de calibre mondial et à son expertise nucléaire croissante, la Saskatchewan aide le Canada à bâtir des systèmes énergétiques fiables, abordables et à faibles émissions dont notre économie a besoin. Cet investissement dans la première école de gestion de l'énergie nucléaire destinée aux cadres de la USask aidera à former les chefs de file capables de réaliser de grands projets nucléaires, de renforcer notre sécurité énergétique et de créer de nouvelles possibilités pour la Saskatchewan et le Canada. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Les communautés éloignées, nordiques et rurales ont besoin d'avoir accès à une énergie fiable et abordable, mais trop souvent, c'est hors de portée. C'est pourquoi nous investissons dans l'industrie nucléaire locale de la Saskatchewan et les dirigeants locaux qui la font progresser, afin que nous puissions bâtir un avenir énergétique plus fort, plus sûr et plus résilient pour les communautés de notre province et pour les générations à venir.

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural et député de Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill

« La USask possède une longue histoire en matière d'innovation dans la recherche nucléaire et l'accueil de l'école de gestion de l'énergie nucléaire destinée aux cadres témoigne de notre leadership continu pour faire avancer ce domaine essentiel. Nous sommes honorés d'accueillir des dirigeants de l'AIEA et du secteur nucléaire canadien sur notre campus. C'est avec fierté que la USask réunit des spécialistes et des innovateurs de premier plan pour accroître les connaissances et les partenariats qui aideront à faire progresser l'écosystème nucléaire du Canada. »

-Baljit Singh (PhD), vice-recteur à la recherche de la USask

Faits en bref

La Saskatchewan possède les plus grands gisements d'uranium à haute teneur au monde, fournissant près du quart de l'approvisionnement mondial en uranium pour la production d'électricité.

L'école de gestion de l'énergie nucléaire du Canada destinée aux cadres a invité 40 participants de partout au Canada, y compris des chefs de file dans les services publics, le gouvernement, les organismes de réglementation, les gouvernements et organisations autochtones, les entreprises de technologie et d'ingénierie, ainsi que des universitaires dans les domaines liés à l'énergie nucléaire.

D'autres investissements récents de PrairiesCan dans le développement de l'énergie nucléaire comprennent un soutien pour faire progresser les chaînes d'approvisionnement nucléaires en Saskatchewan et du financement pour l'Université de Regina afin de construire le centre d'autorisation et d'essais de sûreté des petits réacteurs modulaires.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753