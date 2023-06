MONTRÉAL, le 30 juin 2023 /CNW/ - La CDPQ se place au sommet des fonds de pension inclus au classement GSR 2023 du Global SWF paru le 29 juin et consolide sa position de leader parmi les investisseurs en Amérique du Nord.

Avec un résultat de 100 %, la CDPQ partage le haut du palmarès avec trois autres investisseurs, dont les fonds souverains singapourien Temasek et néo-zélandais NZ Super.

Le classement GSR 2023 du Global SWF, une référence mondiale, évalue les pratiques en matière de gouvernance, de durabilité et de résilience d'environ 200 fonds souverains ainsi que des fonds de pension à l'échelle internationale.

Cette reconnaissance est le reflet de la qualité du travail de nos équipes et du leadership de l'organisation pour faire avancer les questions de durabilité au Québec et à l'international.

Rappelons que l'année dernière, le Global SWF avait attribué le titre de Fonds de l'année 2022 à la CDPQ en soulignant son impact sur le développement économique du Québec ainsi que les initiatives locales et internationales pour faire progresser la finance durable.

