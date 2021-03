Bell fournira des connexions 100% fibre à plus de 30 000 nouveaux emplacements d'ici septembre 2022 en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Québec

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle va déployer les services Internet haute vitesse dans plusieurs régions du Québec non desservies, en partenariat avec les gouvernements du Canada et du Québec dans le cadre de « l'Opération haute vitesse ». Annoncés aujourd'hui par le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre François Legault, les projets de Bell fourniront des connexions Internet 100 % fibre à 30 908 foyers et entreprises dans près de 100 communautés au Québec.

« Bell applaudit l'engagement des gouvernements à connecter tous les Québécois grâce à cette collaboration entre le Québec et le gouvernement fédéral représentant un exemple clair et concret du leadership nécessaire pour accélérer la connectivité à large bande pour tous, a mentionné Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. La réussite de ce projet ambitieux dépendra de la collaboration et de l'exécution rigoureuse de toutes les parties impliquées et Bell est très fière d'aider à ouvrir la voie dans ce chantier historique pour le Québec. Bâtir les meilleurs réseaux est au cœur de notre stratégie et nous sommes déterminés à transformer la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde ».

Le semaine dernière, Bell réitérait que toutes les mesures sont en place pour répondre rapidement aux demandes d'accès aux infrastructures de communication en prévision d'une augmentation du volume des demandes d'accès au cours des prochains mois, soulignant ainsi son engagement d'accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse à tous les Québécois d'ici septembre 2022.

En février dernier, Bell annonçait aussi qu'elle accélérait le déploiement des réseaux de fibre optique, sans fil et rural, grâce à des dépenses d'investissement additionnelles d'au moins un milliard de dollars au cours des deux prochaines années, le plus grand projet de ce type dans l'histoire de Bell. Cela permettra à Bell de desservir jusqu'à 6,9 millions d'emplacements en milieux urbains et ruraux au Canada avec un service Internet haute vitesse ainsi que doubler la population couverte par son réseau 5G d'ici la fin 2021.

Plus de détails sur les nouvelles communautés connectées seront fournis dans le cadre d'annonces régionales au cours des prochaines semaines.

À propos de Bell

Fondée à Montréal en 1880, Bell est la plus grande entreprise de communication au pays, desservant plus de 22 millions de clients résidentiels, d'affaires et sans fil dans chaque province et territoire. Bell a comme objectif de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Elle offre donc les plus vastes réseaux sur fil et sans fil large bande, des services mobiles, de télévision, Internet et de communications d'affaires novateurs, et elle possède les plus grandes marques de télévision, de radio, d'affichage et de média numérique au pays. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Questions des médias :

Caroline Audet

514 391-9794

[email protected]

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos plans de déploiement pour les réseaux et de dépenses d'investissement, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de déploiement pour les réseaux et de dépenses d'investissement font l'objet de risques et par conséquent, rien ne peut garantir que ces plans seront complétés ou qu'ils seront complétés à la date prévue. La valeur des dépenses d'investissement planifiées suppose que nous serons en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que les dépenses d'investissement réelles que nous effectuerons pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez vous référer au rapport de gestion 2020 de BCE daté du 4 mars 2021, ce document étant déposé par BCE auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponible à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à SEC.gov). Ce document est également disponible à l'adresse BCE.ca.

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca