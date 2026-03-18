Les intervenants exploreront comment l'IA transforme la créativité et la collaboration dans le secteur de l'assurance

BOSTON , 18 mars 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui façonne l'avenir des assurances IARD et des assurances de dommages, annonce Seb Terry et Duncan Wardle comme conférenciers pour la conférence Formation '26 : agents d'innovation. Formation '26 est la conférence annuelle des utilisateurs de Duck Creek qui réunira les dirigeants du secteur de l'assurance et de la technologie afin d'échanger des idées, d'accélérer l'innovation et d'écrire le prochain chapitre de l'industrie. L'événement aura lieu au Signia by Hilton Bonnet Creek Resort à Orlando, en Floride, et réunira plus de 800 assureurs, partenaires et chefs de file de l'écosystème pour un apprentissage significatif, une collaboration et une application concrète.

Ensemble, ces conférenciers donneront le ton à la Formation '26, apportant des perspectives distinctes qui façonneront les séances les plus attendues de l'événement.

Duncan Wardle est un ancien responsable de l'innovation et de la créativité chez The Walt Disney Company et le fondateur de la société de conseil en innovation iD8 & innov8. Pendant qu'il travaillait chez Disney, il a aidé des équipes de Pixar, Marvel, Lucasfilm, Imagineering et Animation à développer de nouvelles idées et expériences qui ont remodelé la narration à l'échelle mondiale et l'engagement des consommateurs. Dans son allocution de la Formation '26, « Travailler en harmonie avec l'IA », Wardle traitera de la façon dont les assureurs peuvent aborder l'intelligence artificielle comme un collaborateur plutôt qu'une menace. Sa session portera sur la façon dont l'IA peut éliminer les équipes répétitives sans travail pour mettre l'accent sur la créativité et l'empathie et aider les assureurs à acquérir un avantage concurrentiel durable en matière de souscription de sinistres et d'expérience client. En tant que conférencier TEDx et contributeur à Fast Company, Harvard Business Review, et Forbes Wardle proposent des cadres pratiques qui s'harmonisent directement avec le thème de la formation, qui consiste à habiliter les agents d'innovation au sein des organisations.

Seb Terry est un défenseur reconnu des relations humaines, de la performance et de la transformation personnelle. Après le décès d'un ami proche dans la mi-vingtaine, Terry s'est posé une seule question sur le bonheur et a répondu en élaborant une liste de 100 objectifs de vie qui refaçonneraient son parcours et inspireraient des millions de personnes. Son parcours comprend des expériences allant du mariage avec une inconnue à Las Vegas au soutien à un athlète quadriplégique pour terminer un demi-marathon. Il a été présenté sur ESPN et sur Discovery Channel. Dans son discours d'ouverture « Fort seul. Meilleurs ensemble. » , Terry mettra l'accent sur la façon dont la confiance, les liens, et l'objectif commun permettent aux équipes d'agir plus rapidement, de collaborer plus efficacement, et d'innover en toute confiance dans des industries hautement réglementées. Son message souligne les capacités humaines que la technologie ne peut pas remplacer et souligne pourquoi la connexion demeure essentielle pour une transformation réussie. Terry a partagé ses cadres de gestion avec des entreprises comme Google, Berkshire Hathaway, Bank of America et McKesson.

« Duncan et Seb apportent des perspectives puissantes et complémentaires sur ce que signifie être un agent d'innovation aujourd'hui », déclare Tyler Jones, directeur du marketing de Duck Creek Technologies. « L'avenir de l'assurance sera défini par l'IA, mais sa véritable puissance est débloquée lorsque les technologies de pointe et les gens passionnés progressent ensemble, unis par un but et n'ont pas peur de redéfinir le champ des possibles. »

À la Formation '26, Duck Creek dévoilera également sa vision de l'IA agentique et la façon dont les agents intelligents aideront les assureurs à remodeler la prise de décisions, l'automatisation et l'agilité opérationnelle dans l'ensemble de l'assurance. Alors que l'industrie entre dans une nouvelle ère de collaboration fondée sur l'IA, les perspectives de Wardle et de Terry sur la créativité, la confiance et l'ingéniosité humaine constituent une base solide pour comprendre comment la technologie et les gens peuvent innover ensemble.

La Formation '26 comprend des sessions générales, des actualités sur les produits, des discussions en groupe, des présentations de partenaires et de nombreuses occasions d'établir des liens et d'apprendre qui favorisent la croissance professionnelle et la réussite opérationnelle. Les participants auront également accès au LaunchPad interactif avec plus de 40 partenaires et des innovations d'assurtech.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur de l'assurance de dommages et de l'assurance de dommages. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent des systèmes d'assurance modernes qui permettent à l'industrie de tirer parti du nuage pour mener des activités agiles, intelligentes et évolutives. L'authenticité et la transparence sont au cœur de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de suite complète, et toutes sont offertes par l'entremise de Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur LinkedIn et X.

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.