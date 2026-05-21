Du 19 juin au 7 septembre 2026, profitez d'entrées gratuites et de tarifs réduits pour découvrir le Canada

OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - Alors que les Canadiens et Canadiennes planifient leurs vacances, le laissez-passer Un Canada fort est de retour pour une autre saison. Du 19 juin au 7 septembre 2026, dans moins d'un mois, ils et elles pourront à nouveau découvrir ce que le Canada a de mieux à offrir, gratuitement ou à un coût réduit.

Des musées aux voyages en train, en passant par les parcs nationaux, le gouvernement fédéral aide les gens à choisir le Canada cet été.

Le laissez-passer comprend ce qui suit :

Parcs Canada : entrée gratuite aux lieux administrés par Parcs Canada et rabais de 25 % sur les frais de camping pour tout le monde.

musées nationaux et Musée des plaines d'Abraham : entrée gratuite pour les enfants de 17 ans ou moins et 50 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans;

galeries d'art et musées provinciaux et territoriaux participants : entrée gratuite pour les enfants de 17 ans ou moins et 50 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans;

VIA Rail Canada : voyages gratuits pour les enfants de 17 ans ou moins accompagnés d'un adulte et 25 % de rabais pour les jeunes adultes de 18 à 24 ans.

Dans un contexte où les coûts sont une préoccupation pour de nombreux ménages, le laissez-passer Un Canada fort s'inscrit dans les mesures prises par le gouvernement du Canada pour rendre la vie des familles et des jeunes plus abordable. Lancé à l'été 2025, le programme a contribué à accroître la fréquentation des institutions et des destinations participantes :

une augmentation de 6,5 % du nombre d'usagers de VIA Rail Canada;

une augmentation de 13 % des visites aux sites de Parcs Canada;

une augmentation moyenne de 15 % de la fréquentation des musées nationaux;

une augmentation moyenne de 6,3 % de la fréquentation des galeries d'art et musées provinciaux et territoriaux participants.

Ces résultats montrent comment les Canadiens qui choisissent de découvrir leur propre pays peuvent contribuer à soutenir l'emploi, les entreprises locales et les institutions culturelles dans les communautés des quatre coins du pays. Ils reflètent également l'intérêt croissant que suscitent les attractions culturelles et naturelles du Canada auprès des visiteurs du monde entier, ce qui permet de mettre en valeur les gens, les lieux et les expériences qui font du pays un endroit unique.

Le Canada a ce que recherche le monde. Le laissez-passer Un Canada fort invite les Canadiens et les visiteurs à redécouvrir le pays, ses paysages, sa culture et les gens qui l'animent.

Citations

« Nous pouvons être fiers du Canada et d'être Canadiens et Canadiennes. Fort de son succès l'an dernier, nous relançons le laissez-passer Un Canada fort afin d'offrir de réelles économies et de permettre aux familles de découvrir plus facilement les parcs, les musées, les voyages en train et les terrains de camping du pays. J'invite tout le monde à explorer le Canada cet été et à profiter pleinement de ce laissez-passer. »



- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Prolonger le laissez-passer Un Canada fort permet aux familles de découvrir à moindre coût les lieux et les paysages qui font la singularité du Canada, ainsi que de soutenir notre économie. VIA Rail joue un rôle essentiel en offrant un service ferroviaire sécuritaire et accessible aux communautés des quatre coins du pays. J'invite les Canadiennes et Canadiens à explorer davantage le pays cet été et à vivre des expériences mémorables. »



- L'honorable Steven MacKinnon, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre des Transports

« Le laissez-passer Un Canada fort encourage davantage de personnes à découvrir les merveilles naturelles et la riche histoire des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des aires marines nationales de conservation du Canada. En rendant ces sites plus accessibles, nous aidons les visiteurs et les visiteuses à se rapprocher de la nature et du patrimoine d'ici, ainsi qu'à développer un fort sentiment de fierté pour ces endroits qui définissent notre pays. »



-- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Les faits en bref

Le laissez-passer Un Canada fort a été lancé à l'été 2025. Son renouvellement pour l'été 2026 a été annoncé à l'automne 2025, en même temps que le laissez-passer hivernal, qui a été offert du 12 décembre 2025 au 15 janvier 2026.

Le laissez-passer n'est ni matériel ni virtuel. Il suffit de se présenter aux sites participants pour obtenir une entrée gratuite ou une réduction.

Certaines activités, comme les voyages en train et le camping, nécessitent une réservation. Depuis janvier 2026, les réservations admissibles pour la période estivale sont offertes sur les sites Web des partenaires.

En raison de la forte demande, notamment pour le camping et l'accès aux Parcs, il est recommandé de visiter le site Web de Parcs Canada pour planifier les visites et déplacements.

Les droits d'entrée gratuits ou à rabais sont offerts uniquement dans les musées nationaux du Canada ainsi que dans certains musées et galeries provinciaux et territoriaux participants. La liste complète est disponible sur le site Web de Patrimoine canadien.

Les offres du laissez-passer peuvent être utilisées autant de fois que désiré durant la période du 19 juin au 7 septembre 2026 inclusivement. Elles sont aussi offertes à tous les visiteurs, qu'ils soient résidents canadiens ou visiteurs internationaux.

Liens connexes

Laissez-passer Un Canada fort

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]