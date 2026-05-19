Le gouvernement du Canada renouvelle la Stratégie d'exportation créative afin de promouvoir les industries créatives canadiennes à l'échelle mondiale

REGINA, SK, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les industries créatives du Canada sont reconnues dans le monde entier pour leur talent, leur savoir-faire et leur créativité. Elles créent des emplois ici, stimulent la croissance économique et rayonnent à l'international. En soutenant leur succès, nous renforçons notre économie et attirons davantage d'investissements étrangers.

La semaine dernière, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé le renouvellement permanent de la Stratégie d'exportation créative du Canada, qui continuera d'aider les industries créatives du pays à étendre leur rayonnement à l'international.

Aujourd'hui, le ministre Miller a profité de son passage à Regina pour visiter la Saskatchewan Interactive Media Association Inc. (SaskInteractive), une organisation professionnelle provinciale à but non lucratif dont la mission est de créer et de soutenir un réseau entrepreneurial de producteurs, de développeurs et de concepteurs de médias interactifs. En 2025-2026, Patrimoine canadien a octroyé 46 000 $ à SaskInteractive afin qu'elle mette en œuvre une initiative d'exportation pancanadienne en partenariat avec l'Alliance interactive canadienne. Trente studios de jeux vidéo et de médias numériques interactifs ont ainsi pu exporter leur savoir- faire et l'expertise canadienne vers l'Europe et l'Asie.

Depuis son lancement en 2018, la Stratégie d'exportation créative a aidé plus de 3 200 entreprises et organisations à travers le Canada à accéder à plus de 120 marchés internationaux. Elle a généré 167,7 millions de dollars en accords commerciaux grâce à des missions commerciales et a permis de signer ou de faire progresser la négociation de 485 ententes commerciales dans le cadre d'activités internationales tenues au pays et à l'étranger pour les entreprises.

En marge de ce renouvellement, le gouvernement du Canada lance la période de soumission des demandes au volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada. Ce volet a pour but d'aider les projets canadiens prêts à l'exportation à atteindre un public plus large à travers le monde. La date limite pour présenter une demande de financement est le 10 juin 2026. La période de soumission des demandes 2026-2027 au volet Développement à l'exportation sera lancée dans les semaines à venir.

Citations

« Les professionnels et entrepreneurs du secteur créatif de la Saskatchewan ont beaucoup à offrir sur la scène mondiale, et la Stratégie d'exportation créative permet aux entreprises de créer des retombées économiques locales très concrètes, en stimulant la création d'emplois, en favorisant la croissance des entreprises à l'étranger et en attirant des investissements. Nous avons hâte de voir ces entreprises faire rayonner le talent canadien partout dans le monde. »



-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le monde entier est à la recherche de talents créatifs et d'occasions d'exportation, et la Saskatchewan en regorge. Des programmes tels que la Stratégie d'exportation créative contribuent à uniformiser les règles du jeu pour les créateurs de la Saskatchewan. En renouvellement son financement de façon permanente, nous pourrons continuer à leur fournir les outils et les relations internationales dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises, créer de bons emplois et mettre en valeur notre savoir-faire sur la scène mondiale. »

- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député de Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill

« On observe un optimisme croissant à travers le Canada, et tout particulièrement en Saskatchewan, quant à l'avenir du secteur des médias numériques interactifs. Le renouvellement permanent de la Stratégie d'exportation créative du Canada est extrêmement encourageant pour des organisations telles que SaskInteractive et l'Alliance canadienne interactive. Il s'agit d'une véritable marque de confiance envers le travail collaboratif mené pour renforcer l'écosystème canadien du développement de jeux vidéo et des médias numériques interactifs, et pour aider les créateurs canadiens à conquérir les marchés mondiaux. »



-- Jack Hilkewich, directeur général, Saskatchewan Interactive Media Association Inc.

Les faits en bref

La Stratégie d'exportation créative soutient les entreprises canadiennes à but lucratif et les organismes à but non lucratif œuvrant dans les domaines suivants : artisanat, audiovisuel, médias numériques interactifs, musique, édition, arts de la scène, arts visuels et design. La Stratégie accorde la priorité au soutien des peuples autochtones, des femmes, des communautés racisées, des communautés 2SLGBTQI+, des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des personnes ayant un handicap.

Le volet Prêt à l'exportation du programme Exportation créative Canada finance des projets prêts à l'exportation qui génèrent des revenus d'exportation et aident les industries créatives canadiennes à joindre un public plus large à travers le monde. Depuis son lancement en 2018, plus de 64,6 millions de dollars ont été investis dans 166 projets émanant de plus de 134 entreprises et organisations du secteur créatif.

En février dernier, Patrimoine canadien s'est associé à Affaires mondiales Canada pour organiser la mission commerciale Équipe Canada au Mexique. Elle a donné lieu à 400 rencontres d'affaires personnalisées, qui ont débouché sur 33 accords commerciaux - signés ou en phase avancée de négociation - représentant une valeur estimée à au moins 6,5 millions de dollars.

En juin 2025, Patrimoine canadien, en collaboration avec le Service des délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada, a mené avec succès une mission commerciale des industries créatives en Corée du Sud et au Japon. La mission a donné lieu à 417 rencontres d'affaires personnalisées, qui ont abouti à des accords commerciaux signés ou en phase avancée de négociation, dont la valeur totale estimée se chiffre entre 3,2 et 4,15 millions de dollars.

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Énoncé des priorités et des responsabilités d'Exportation et développement Canada - Affaires mondiales Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]