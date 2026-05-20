Avis aux médias - Le secrétaire d'État van Koeverden présentera les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026, à Toronto English
Nouvelles fournies parPatrimoine canadien
20 mai, 2026, 09:08 ET
Le secrétaire d'État van Koeverden présentera les investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 visant à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires
TORONTO, le 20 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), tiendra une conférence de presse à Toronto, pour souligner les récents investissements dans le sport de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous, qui visent à bâtir des communautés plus fortes et plus sécuritaires. Il sera accompagné de Danielle Martin, députée d'University-Rosedale.
Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.
Voici les détails :
DATE :
Le mercredi 20 mai 2026
HEURE :
16 h 30
Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mercredi 20 mai. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.
SOURCE Patrimoine canadien
Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Lauren Hadaller, Cheffe de cabinet, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]
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