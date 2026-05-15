Le ministre Miller annonce l'octroi d'un financement à la programmation du Centre des arts de la Confédération

CHARLOTTETOWN, PE, le 15 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait un autre investissement important dans le but de consolider une institution culturelle phare dans le Canada atlantique : le Centre des arts de la Confédération, à Charlottetown.

Nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis, et ce centre donnera vie aux histoires communes qui nous définissent. Investir dans les arts n'est pas seulement une priorité sur le plan culturel : c'est un puissant moteur économique qui soutient la création d'emplois locaux de qualité, attire les visiteurs, et stimule la vitalité et la croissance de nos communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé l'octroi d'un financement de 750 000 $ en appui à la programmation du Centre. Cet investissement, accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, vient s'ajouter à la contribution annuelle de 4 millions de dollars déjà accordée au Centre. Il permettra à ce lieu consacré aux arts de continuer à présenter des expositions, des spectacles et des activités de sensibilisation. Cette programmation soutient les artistes, inspire tant le public de la région que les visiteurs, et met à l'honneur la créativité canadienne.

Grâce à cette aide, l'équipe du Centre pourra maintenir une offre diversifiée, qui comprend du théâtre, des arts visuels et des services à la communauté associés aux arts, y compris une salle de répétitions gratuite et des programmes de sensibilisation aux arts destinés à des groupes mal desservis.

Cet investissement confirmera le rôle de pilier du Centre dans la vie culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard et son apport incontournable à l'économie touristique de la région. De plus, il garantit que les récits d'ici soient portés sur scène et transmis.

Citations

« Investir dans les arts et la culture, c'est investir dans les histoires qui nous rassemblent tout en appuyant notre économie et la création d'emplois de qualité. Le Centre des arts de la Confédération est un véritable carrefour culturel pour l'Île-du-Prince-Édouard, en plus d'être un symbole national qui donne vie aux histoires canadiennes. Grâce à cette aide, les insulaires et les visiteurs continueront à découvrir la riche diversité de notre paysage culturel. »

-- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Centre des arts de la Confédération est depuis longtemps un lieu de rassemblement voué à la créativité et à la célébration. L'aide annoncée nous permettra de maintenir une programmation dynamique et intéressante qui rejoint tant la communauté que les visiteurs venus de partout au pays. Nous sommes fiers d'offrir un lieu aux artistes canadiens pour qu'ils fassent rayonner nos histoires. »

-- Sean Casey, député de Charlottetown

« Les fonds d'exploitation versés par le gouvernement du Canada consolident l'assise dont le Centre des arts de la Confédération a besoin pour remplir son mandat national. Cet investissement se traduira par une croissance économique et une affluence de touristes qui seront attirés par les artistes, les spectacles et les histoires derrière l'identité canadienne. Chaque année, des centaines de milliers de personnes de partout dans le monde visitent le berceau de la Confédération, et nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral qui s'engage à appuyer un secteur culturel qui génère d'importantes retombées socioéconomiques. »

-- Steve Bellamy, président-directeur général, Centre des arts de la Confédération

Les faits en bref

Le Centre des arts de la Confédération est l'une des principales institutions culturelles du Canada. De fait, il joue un rôle déterminant dans l'univers du théâtre et des arts visuels, sans oublier les programmes de sensibilisation, comme le renommé Festival de Charlottetown.

Le Centre comprend quatre salles de spectacle : la salle Sobey (1 100 places), le théâtre MacKenzie (190 places), le théâtre-studio (180 places) et l'espace amphithéâtre extérieur (qui loge 1 500 personnes). Le Centre héberge aussi un musée et une galerie d'art, le hall de la galerie, la galerie d'entrée et quatre salles d'exposition. La collection permanente de la galerie compte plus de 17 000 œuvres.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts vise à aider financièrement les organismes qui présentent des festivals artistiques ou des séries de spectacles présentés par des artistes professionnels.

Liens connexes

Centre des arts de la Confédération

Fonds du Canada pour la présentation des arts

SOURCE Patrimoine canadien

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