Le langage de design bien connu de Kia, baptisé « Les opposés réunis », confère à l'EV6 un style raffiné par le biais de feux Star Map, d'un design intérieur horizontal et d'écrans incurvés intégrés.

Maintenant disponible avec une batterie de prochaine génération de 84,0 kWh sur une architecture puissante de 800 V, l'EV6 doit offrir une autonomie électrique d'un maximum de 513 kilomètres.

Grâce au poste de pilotage et de navigation de voiture connectée (ccNc) prochaine génération de Kia, l'EV6 propose les mises à jour OTA de série et une clé numérique 2.0 en option.

MONTRÉAL, QC, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Il y a près de trois ans, le Kia EV6 faisait une entrée remarquée sur le marché des véhicules électriques, remportant de nombreux prix et mentions, en particulier celle du « Véhicule utilitaire nord-américain de l'année 2023 ». Aujourd'hui, Kia a dévoilé, pour la première fois au Canada, un EV6 redessiné lors du Salon International de l'Auto de Montréal. Non content de s'asseoir sur la réussite du précédent modèle, le constructeur s'appuie sur sa formule primée et y ajoute un design avant et arrière remis au goût du jour, des éléments intérieurs luxueux et des versions suréquipées supplémentaires, afin de solidifier la position gagnante de l'EV6 au sein des segments des véhicules utilitaires compacts et des véhicules électriques.

« Depuis son lancement, l'EV6 est le pionnier de notre nouvelle marque et de sa gamme de véhicules électrifiés, » précise M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « Les nouveautés de ce modèle offrent à nos clients un style sophistiqué, des technologies encore plus perfectionnées et une autonomie électrique accrue. Nous sommes persuadés que l'EV6 fournira aux Canadiens les caractéristiques et les performances qu'ils recherchent dans un véhicule électrique Kia de pointe. »

L'EV6 2025 sera disponible en plusieurs versions : « Light » à propulsion arrière, « Wind » à propulsion arrière, « Land » à traction intégrale, « Land » à traction intégrale avec groupe Premium, « Land » à traction intégrale avec groupe GT-Line, et « Land » à traction intégrale avec groupe GT-Line Limité. Elle doit arriver dans les concessions canadiennes dans le courant du 1er trimestre 2025.

Un style ressemblant au reste de la famille

Les phares avant et les feux de jour arborent la forme « Star Map » bien reconnaissable des phares Kia, soulignant l'aspect moderne et technologique de l'EV6, tandis que les graphismes en forme d'aile créent une apparence élargie plus dynamique. Les angles plus acérés du pare-chocs avant et les lignes caractéristiques du capot, prolongées jusqu'à la prise d'air, accentuent le contraste et la profondeur de l'avant. À l'arrière, les feux tridimensionnels adoptent eux aussi le design « Star Map », tandis que la forme élargie en forme d'aile du pare-chocs arrière relie visuellement le véhicule sur toute sa longueur. Le profil de l'EV6 2025 est également légèrement modifié par l'ajout de placages avant et arrière et de moulures de seuil plus angulaires qui rehaussent l'assise de l'EV6. Les nouvelles jantes, disponibles en 19 ou 20 pouces selon la version, apportent la touche finale à un design élégant et modernisé.

À l'intérieur, le design horizontal de l'EV6 amplifie la sensation d'espace et d'ouverture de l'habitacle. Tout est centré autour du conducteur afin d'offrir une expérience visuelle immersive, comme en témoigne l'affichage de 12,3 pouces de série qui regroupe le tableau de bord et l'écran central incurvé. Puisant son inspiration dans l'EV9 primé, l'EV6 2025 est maintenant équipée d'un volant en D favorisant la visibilité du nouveau tableau de bord, ainsi que d'une nouvelle console centrale au fini élégant. Le tout sublime l'esthétique moderne et sportive de l'intérieur de l'EV6.

Les dimensions du véhicule ont été légèrement modifiées dans le but d'accentuer l'esthétique et le confort. La longueur hors tout est allongée de 15 mm, grâce au porte-à-faux avant plus long qui confirme la posture sportive du véhicule.

Des performances qui mènent loin

En 2025, l'EV6 propose un choix de batteries plus puissantes. La batterie de série de 63,0 kWh est associée à un moteur électrique arrière qui génère une puissance de 167 chevaux et un couple de 258 lb-pi. Il est prévu que la batterie de 84,0 kWh, offerte sur la version Wind à propulsion arrière, assure une autonomie entièrement électrique de 513 kilomètres. Enfin, l'autonomie des versions Land et GT-Line à traction intégrale doit atteindre475 et 435 respectivement, ce qui représente une augmentation de 21 et 29 kilomètres. Ensemble, les deux moteurs électriques des versions à traction intégrale produisent une puissance de 320 chevaux et un couple de 446 lb-pi.

Le système de chargement CC ultrarapide de 800 volts de l'EV6 reste un avantage incontestable. Le bloc de commande du convertisseur intégré (ICCU) de l'EV6 a également été amélioré, offrant à présent une densité de sortie accrue.

La maniabilité et le roulement ont été perfectionnés grâce à l'ajout d'une colonne de direction à courroie qui intensifie la réponse de la direction. Le conducteur peut bénéficier, en option, de l'aspect pratique du réglage électrique de la colonne de direction inclinable et télescopique. Enfin, le cadre de l'EV6 a été renforcé et des isolants acoustiques supplémentaires ont été ajoutés un peu partout pour rendre l'habitacle encore plus silencieux.

Les amoureux de l'aventure adoreront la nouvelle batterie de 84,0 kWh des modèles à autonomie prolongée qui leur permettra de remorquer jusqu'à 2 700 lb, ce qui représente une augmentation de 500 lb par rapport à l'EV6 actuel. Pour ne rien gâcher, le véhicule détecte automatiquement le poids de la remorque, afin d'indiquer l'autonomie restante avec davantage de précision.

Un côté pratique innovant

Comme c'était déjà le cas, l'EV6 propose une expérience pratique et innovante, grâce au système d'exploitation ccNc (poste de pilotage et de navigation de voiture connectée) prochaine génération de Kia. Ce système accélère le traitement des données et est compatible avec les mises à jour par liaison radio (OTA), simplifiant ainsi la mise à jour des logiciels du groupe motopropulseur, du navigateur et des technologies d'aide à la conduite (ADAS).

D'autres nouveautés incluent la clé numérique 2.0 qui permet aux propriétaires d'utiliser leur appareil intelligent comme une clé virtuelle pour verrouiller, déverrouiller ou démarrer leur auto. Grâce à cette technologie, le propriétaire a également la possibilité de partager une clé par texto avec une autre personne, du moment qu'elle possède un appareil compatible.

Les conducteurs profitent également de technologies encore plus performantes pour simplifier les manœuvres, notamment l'assistance intelligente au stationnement à distance 2, l'assistance d'évitement de collision frontale, latérale et arrière pendant le stationnement, et l'avertisseur de distance de stationnement. Enfin, les poignées de portières affleurantes à déploiement automatique, testées pour leur résistance aux hivers canadiens, sont maintenant proposées de série.

Une sécurité globale et complète

L'EV6 2025 est toujours équipé de systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite (ADAS) de Kia, y compris l'assistance d'évitement des collisions frontales 2. Celle-ci inclut à présent des fonctions récentes, telles que la détection latérale dans les virages, la détection latérale dans les carrefours, la détection latérale lors des changements de voie et l'assistance aux manœuvres d'évitement. Également disponible en option, la conduite assistée sur autoroute 2 est conçue pour conserver une distance prédéterminée avec le véhicule devant, maintenir le véhicule entre les bandes de voies sur certaines autoroutes et aider le conducteur à changer de voie dans certaines circonstances.

Le Kia EV6 2025 sera exposé pour la première fois au Canada au Salon international de l'Auto de Montréal du 17 au 26 janvier 2025. Elle peut également être commandée dès maintenant auprès d'un concessionnaire de Kia Canada.

