Style raffiné incarnant le langage de design « Les opposés réunis » de Kia grâce aux phares Star Map, à l'intérieur horizontal et aux écrans intégrés incurvés

Architecture puissante de 800 V maintenant disponible avec une batterie de prochaine génération de 84,0 kWh et une autonomie électrique maximale prévue de 513 km

Poste de pilotage et de navigation de voiture connectée (ccNc) prochaine génération de Kia incluant les mises à jour par liaison radio (OTA) et une clé numérique 2.0 optionnelle

PDSF à partir de 48 995 $ CAD

TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - Il y a près de trois ans, l'entrée remarquée du Kia EV6 sur le marché canadien des véhicules électriques fut récompensée par de nombreux prix automobiles, dont le titre de « Véhicule utilitaire nord-américain de l'année » en 2023. Aujourd'hui, une nouvelle itération du Kia EV6 est disponible au Canada à partir de 48 995 $. Doté d'un design extérieur modernisé à l'avant et à l'arrière et de touches luxueuses à l'intérieur, l'EV6 se décline maintenant en plusieurs nouvelles versions avec des équipements et des options supplémentaires sublimant sa formule primée, ce qui ne manquera pas de renforcer sa posture déjà bien ancrée dans les segments des véhicules utilitaires compacts et des véhicules électriques.

« Depuis son lancement, l'EV6 est un modèle précurseur pour notre nouvelle marque et notre gamme de véhicules électrifiés, » déclare M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « En plus de tout ce que ce véhicule propose déjà, nous avons modernisé les éléments de design, ajouté de nouvelles technologies de pointe et rallongé l'autonomie électrique. Nous sommes persuadés que l'EV6 continuera de fournir aux Canadiens les équipements et les performances qu'ils recherchent dans un véhicule électrique évolué de Kia. »

Disponible dès maintenant dans toutes les concessions canadiennes de Kia, l'EV6 2025 est offerte en version Light propulsion arrière, Wind propulsion arrière, Land traction intégrale, Land traction intégrale avec groupe Premium, Land traction intégrale avec groupe GT-Line, et Land traction intégrale avec groupe GT-Line Limitée. Disponible dès maintenant chez les concessionnaires Kia à travers le Canada. Cliquez ici pour plus d'informations.

PDSF de l'EV6 2025 en CAD :

Light propulsion arrière : 48 995 $

Wind propulsion arrière : 55 995 $

Land traction intégrale : 58 495 $

Land traction intégrale avec groupe Premium : 59 995 $

Land traction intégrale avec groupe GT-Line : 61 495 $

Land traction intégrale avec groupe GT-Line Limitée : 64 995 $

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées.

