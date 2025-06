OTTAWA, ON, le 5 juin 2025 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener est fière d'annoncer que La Presse a remporté le Prix Michener 2024, qui récompense l'excellence du journalisme d'intérêt public. Le prix a été remis lors d'une cérémonie à Rideau Hall présidée par Son Excellence la très honorable Mary Simon.

L'équipe d'enquête de La Presse, composée d'Ariane Lacoursière, de Caroline Touzin, de Gabrielle Duchaine et de Katia Gagnon, a produit une série de rapports détaillés dénonçant le dysfonctionnement généralisé du système de protection de la jeunesse du Québec. Le reportage a révélé des situations effroyables d'enfants retirés à tort de leur famille, placés en isolement, exposés à des contentions physiques et victimes de maltraitance sexuelle dans des familles d'accueil et des centres de détention.

Les rapports de La Presse ont mené à des enquêtes sur plusieurs directions régionales de la protection de la jeunesse, à la mise sous tutelle de l'une d'entre elles, à la démission de la directrice nationale de la protection de la jeunesse et à la création par le gouvernement du Québec du poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants.

« L'ampleur du travail accompli par l'équipe de La Presse illustre parfaitement l'essence même du journalisme d'intérêt public », déclare Margo Goodhand, présidente de la Fondation des Prix Michener. « La recherche acharnée de la vérité et de l'imputabilité a non seulement levé le voile sur les problèmes systémiques, mais aussi incité la mise en œuvre de réformes importantes qui profiteront à d'innombrables enfants et familles du Québec. »

Le Prix Michener, créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, récompense les contributions exceptionnelles au journalisme d'intérêt public qui ont une incidence positive sur la vie de la population canadienne. Cette année, on comptait parmi les finalistes Global News, le Globe and Mail (deux candidatures), le Toronto Star et le Vancouver Sun.

Voici les salles de presse qui ont reçu une mention d'excellence au Prix Michener :

Global News - Enquêtes sur l'approvisionnement fédéral

Globe and Mail - L'algorithme

Globe and Mail - Le problème avec les agences de placement en soins infirmiers

Toronto Star - Enfants en crise et La fille invisible

Vancouver Sun - La mort évitable d'une étudiante universitaire

La Fondation des Prix Michener a également remis la Bourse Michener-Deacon 2025 (Katrine Desautels) et la Bourse Michener - L. Richard O'Hagan 2025 (Chris Arsenault et Josette Lafleur), et accordé pour la première fois la bourse Norman Webster en soutien au journalisme local (Cabin Radio et Le Droit). Elle a aussi remis à Robert Fife le Prix Michener-Baxter pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement du journalisme canadien.

Merci aux juges du Prix Michener 2024 :

Katherine Sedgwick , présidente du jury, ex-éditrice adjointe à The Montreal Gazette

, présidente du jury, ex-éditrice adjointe à Rod Mickleburgh , journaliste aguerri maintenant retraité après plus de 20 ans passés au Globe and Mail

, journaliste aguerri maintenant retraité après plus de 20 ans passés au Tahieròn:iohte Dan David , journaliste, formateur dans le domaine des médias et directeur fondateur d'APTN News

, journaliste, formateur dans le domaine des médias et directeur fondateur d'APTN News Mary McGuire , professeure de journalisme à la retraite de l'Université Carleton

, professeure de journalisme à la retraite de l'Université Guy Gendron , journaliste des médias audiovisuels et ex-ombudsman de Radio-Canada

À propos des Prix Michener

Les Prix Michener font l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, le Prix Michener est la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration de la Fondation des Prix Michener administre le Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus, consultez le www.prixmichener.ca.

