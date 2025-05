OTTAWA, ON, le 22 mai 2025 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener a annoncé aujourd'hui qu'elle remet son prestigieux Prix Michener-Baxter à Robert Fife pour sa contribution exceptionnelle au journalisme d'intérêt public au Canada.

« À une époque où le journalisme est la cible de critiques partout dans le monde, il est encore plus important d'honorer les grand.e.s journalistes du Canada qui travaillent sans relâche pour dévoiler la vérité, nous tenir informé.e.s et inspirer les futures générations de journalistes à faire de même », a déclaré Margo Goodhand, présidente de la Fondation des Prix Michener. « C'est avec un grand plaisir que nous rendons hommage à M. Fife pour son apport extraordinaire à la profession de journaliste. »

Le Prix Michener-Baxter a été créé en 1983. Il porte le nom de Clive Baxter, premier lauréat du Prix Michener, lequel a été décerné pour la première fois en 1971 par le gouverneur général de l'époque, Roland Michener.

La sélection des récipiendaires du Prix Michener-Baxter est assurée par un comité composé de membres du conseil d'administration de la Fondation des Prix Michener. Les critères d'attribution peuvent être consultés ici.

Robert Fife est chef de bureau à Ottawa pour le Globe and Mail. Il a également été chef de bureau à Ottawa pour le National Post et pour CTV National News, en plus d'être animateur de l'émission Question Period sur CTV. En lui décernant ce prix, la Fondation des Prix Michener voulait souligner l'excellence soutenue dont il a fait preuve pendant quatre décennies en tant que journaliste souhaitant mettre en lumière les enjeux et les histoires que les Canadiens et Canadiennes doivent connaître. M. Fife est également honoré pour son travail de longue haleine comme mentor et leader dans plusieurs salles de presse au pays.

La remise du Prix Michener-Baxter se fera à Rideau Hall (Ottawa), le 5 juin prochain, dans le cadre d'une cérémonie présidée par Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada. La soirée de gala sera également l'occasion d'honorer les récipiendaires des Bourses Michener 2025, les lauréat.e.s et finalistes des Prix Michener ainsi que les premiers et premières récipiendaires des bourses Norman Webster pour les médias locaux.

Merci à notre commanditaire, Cision, pour l'aide à la diffusion du présent communiqué.

SOURCE LA FONDATION DES PRIX MICHENER

Personne-ressource pour les médias : Jill Clark Gestionnaire des communications et des relations avec les médias, Fondation Rideau Hall, 613-619-0230, [email protected]