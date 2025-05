OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener et la Fondation Rideau Hall ont le plaisir d'annoncer que les deux premières bourses Norman Webster sont remises à Cabin Radio (Territoires du Nord-Ouest) et au journal Le Droit (Est de l'Ontario et Outaouais).

Chaque bourse (d'une valeur de 125 000 $) permettra aux organisations médiatiques lauréates de produire un reportage innovant et d'aider des journalistes en début de carrière à perfectionner leur art.

Au cours des 15 dernières années, plus de 500 salles de presse locales ont fermé dans près de 350 collectivités partout au Canada. Les communautés sont pourtant aux premières lignes de l'actualité et, en cette période critique, le journalisme local mérite une attention particulière.

« La Fondation des Prix Michener et la Fondation Rideau Hall répondent aujourd'hui à l'appel visant à soutenir les petites salles de presse canadiennes et à reconnaître le rôle crucial, et souvent sous-estimé, qu'elles jouent pour garder les citoyen.ne.s informé.e.s et les communautés soudées », souligne Teresa Marques, présidente-directrice générale de la Fondation Rideau Hall.

Cabin Radio enquêtera sur le système de cour de circuit aux Territoires du Nord-Ouest tandis que Le Droit s'intéressera aux problèmes d'eau récurrents dans la région de la capitale nationale et ses environs.

« Félicitations à Cabin Radio et au journal Le Droit. La concurrence pour cette nouvelle bourse était féroce, puisque nous avons reçu près de 30 candidatures, dont plusieurs présentaient des points en commun. Beaucoup voulaient faire état de problèmes de contamination et d'inégalités en matière de soins de santé, d'éducation et de logement. La plupart tournaient autour des notions d'imputabilité et de changement, et toutes étaient guidées par cette même passion qui amène les médias à servir les gens et les communautés », précise Margo Goodhand, présidente de la Fondation des Prix Michener.

Le programme de bourses Norman Webster a été créé pour commémorer l'héritage de Norman Webster, un journaliste aujourd'hui décédé. Né à Summerside, sur l'Île-du-Prince-Édouard, Norman Webster était un correspondant à l'étranger, chroniqueur et journaliste renommé et aimé de ses confrères et consœurs. Son travail, notamment au Globe and Mail et à la Montreal Gazette, lui a valu l'Ordre du Canada en 1995. Nommé président de la Fondation des Prix Michener en 1998, il a aussi reçu en 2022, à titre posthume, le Prix Michener-Baxter pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement du journalisme canadien.

Les bourses Norman Webster seront décernées lors d'une cérémonie qui aura lieu le 5 juin prochain à Rideau Hall (Ottawa) sous la présidence de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada. La soirée de gala sera également l'occasion d'honorer les récipiendaires des Bourses Michener 2025, les lauréat.e.s et finalistes du Prix Michener ainsi que le récipiendaire du Prix Michener-Baxter pour l'excellence journalistique.

Les juges pour les Bourses Norman Webster étaient Edward Greenspon, Merelda Fiddler-Potter, Jean-Pierre Rogel, Francis Sonier et Coleen Campbell.

Merci à notre commanditaire, Cision, pour l'aide à la diffusion du présent communiqué.

À propos des Prix Michener

Les Prix Michener font l'éloge et la promotion de l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974, le Prix Michener est la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener administre le Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall et avec le soutien financier de BMO, Cision, Power Corporation du Canada, et TD. Pour en savoir plus, consultez le www.prixmichener.ca.

