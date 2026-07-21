Les québécois auront quatre chances de remporter 25 000 $ en espèces et plus de deux millions de prix instantanés

LAVAL, QC, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Couche-Tard est ravis d'annoncer le retour de Roche, Papier, Cadeaux pour la 8e année consécutive. Pour la toute première fois, le jeu sera accessible sur les applications Couche-Tard et Circle K Canada. Dès maintenant et jusqu'au 14 septembre, les Québécois peuvent remporter plus de 2 millions de prix instantanés et courent la chance de remporter l'un des quatre prix de 25 000 $.

Le jeu Roche, Papier, Cadeaux est de retour chez Couche-Tard

« Nous sommes ravis de proposer à nouveau le jeu Roche, Papier, Cadeaux, pour lequel l'enthousiasme de nos clients ne faiblit pas. Une promotion empreinte de nostalgie, qui s'appuie sur un jeu que tout le monde connaît et apprécie, a quelque chose de particulier, et nous sommes ravis d'en faire une tradition chez Couche-Tard » a déclaré Stéphane Trudel, vice-président principal des opérations chez Couche-Tard. « Les membres de la collectivité sont au cœur de tout ce que nous faisons. Roche, Papier, Cadeaux n'est qu'une autre façon pour nous de rendre aux gens ce qu'ils nous apportent, en leur offrant chaque jour la possibilité de gagner des prix exceptionnels directement sur leur cellulaire. »

Jouer sur l'application Couche-Tard ou Circle K Canada, c'est simple, amusant et gratifiant. Le jeu est identique à Roche, Papier, Ciseaux : faites votre choix, gagnez deux manches sur trois et courez la chance de gagner un prix instantané. Avec plus de 2 millions de prix instantanés à gagner, le retour des « Coups ultimes » et une journée spéciale Roche, Papier, Ciseaux le 27 août, les joueurs auront de nombreuses façons d'obtenir des récompenses.

Voici les prix du jeu Roche, Papier, Cadeaux de cette année :

Grands prix : Quatre chances de remporter 25 000 $ en espèces

Quatre chances Prix des partenaires : Les participants pourront également gagner : L'une des cinq cartes-cadeaux d'une valeur de 2 000 $ à échanger contre de l'essence chez Couche-Tard et Circle K, offertes par Hershey L'un des six téléphones cellulaires offerts par Fizz L'une des 5 200 cartes-cadeaux d'une valeur de 15 $ échangeables dans les enseignes de la famille de marques Pet Valu MD L'une des 3 400 cartes-cadeaux Chico MD d'une valeur de 15 $ à utiliser en magasin

Les participants pourront également gagner : Plus de deux millions de prix instantanés, parmi lesquels figurent des produits populaires, comme ceux de la marque Red Bull, Celsius, Electrolit, Takis, C4, Hershey, Fuze, Snickers, GURU et bien d'autres produits encore.

En plus d'offrir le jeu Roche, Papier, Cadeaux, les applications Couche-Tard et Circle K Canada permettent aux utilisateurs d'accéder aux plus récents concours, à des promotions en magasin, à des coupons exclusifs, à des clubs comme le Club Breuvages et à bien d'autres avantages encore. Elles proposent également une procédure simple de vérification de l'âge en trois étapes qui permet aux personnes ayant atteint l'âge de la majorité de bénéficier de promotions exclusives supplémentaires.

Pour participer au jeu tous les jours et trouver les magasins Couche-Tard ou Circle K les plus proches, les clients peuvent télécharger l'application Couche-Tard ou Circle K de la manière suivante :

En textant le mot APP au 247253 pour l'application Circle K Canada

En textant le mot APPLI au 247253 pour l'application Couche-Tard

En téléchargeant l'application directement depuis l'App Store et en créant un compte

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial dans l'industrie de la commodité et de la mobilité, exerçant ses activités dans 27 pays et territoires et comptant près de 17 300 magasins, dont environ 13 200 offrent de l'essence pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche-Tard et Circle K bien connues, l'entreprise est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et constitue un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique ainsi qu'en Irlande. Elle possède également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne ainsi qu'à Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Environ 145 000 personnes sont employées au sein de son réseau.

Règlement de la promotion Roche, Papier, Cadeaux

Cette offre est valide dans les Couche-Tard et Circle K participants du 21 juillet au 14 septembre 2026, sous réserve de disponibilité et jusqu'à épuisement des stocks. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre ou promotion. Tous les produits doivent être achetés lors d'une même transaction. Taxes et consigne en sus. Le nombre de gagnants instantanés variera selon le nombre de participants par jour. AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours est ouvert aux résidents légaux du Canada (excluant NU et YT), âgés de 16 ans ou plus du 21 juillet 2026 à 0 h 00 min 01 s HE au 14 septembre 2026 à 23 h 59 min 59 s HE. Pour participer ou pour consulter les règlements complets du concours, visitez https://www.couche-tard.com/rochepapiercadeaux ou l'application mobile Couche-Tard. Limite : 3 parties ou 1 prix instantané par jour (selon la première éventualité) par numéro de téléphone mobile et par personne. Recevez 1 participation aux grands prix par partie. Participations en prime disponibles. Prix instantanés disponibles : 2 000 000 x boissons et produits alimentaires, VAD 0,75 $ - 19,99 $ chacun, sous réserve de disponibilité. Des prix supplémentaires, y compris des prix en primes et des grands prix seront disponibles. Les chances de gagner un prix en prime et/ou un prix instantané dépendant du moment où vous jouez. Les chances de gagner des prix supplémentaires dépendent du nombre d'entrées éligibles reçues. Le nombre de prix disponibles diminuera au fur et à mesure qu'ils seront révélés et réclamés. Question d'habileté mathématique requise. Des conditions et restrictions s'appliquent. Les prix pourraient ne pas être exactement tel qu'ils sont illustrés.

SOURCE Couche-Tard

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