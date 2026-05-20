La Journée Essence en folie est de retour et permet aux Canadiens d'économiser 10 cents par litre le 21 mai.

LAVAL, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Au moment où les Canadiens se préparent à l'arrivée de l'été, Couche‑Tard et Circle K s'engagent à faire en sorte que chaque dollar compte. Le jeudi 21 mai, de 15 h à 19 h (heure locale), la Journée Essence en folie est de retour. La clientèle aux quatre coins du Canada pourra bénéficier d'un rabais de 10 cents par litre sur l'essence dans plus de 1300 établissements1.

Des économies chez Couche‑Tard et Circle K à l’occasion de la Journée Essence en folie (Groupe CNW/Couche-Tard)

Cette initiative fait partie de l'engagement continu de la marque à offrir une valeur réelle et concrète. La Journée Essence en folie est l'une des nombreuses façons pour Couche‑Tard et Circle K de remercier leurs clients, en leur offrant des économies importantes pour rendre leur journée plus agréable.

« La Journée Essence en folie vise à offrir à nos clients des économies simples et notables », a déclaré Stéphane Trudel, vice‑président principal des opérations chez Couche‑Tard et Circle K. « Que ce soit pour un long voyage en voiture ou les déplacements quotidiens, nous voulons que les Canadiens voient les avantages chaque fois qu'ils font le plein. C'est notre façon de leur dire merci. »

Mais les économies ne s'arrêtent pas là. Cette année, elles se poursuivront jusqu'à l'été grâce au concours Un été qui carbure, qui donne aux Canadiens encore plus de raisons de choisir Couche‑Tard et Circle K. Du 26 mai au 20 juillet dans l'ensemble du Canada, les clients peuvent participer au concours et courir la chance de remporter l'une des 200 cartes‑cadeaux Couche‑Tard ou Circle K d'une valeur de 450 $2. Les gagnants seront sélectionnés chaque semaine dans l'un des 1 300 magasins Couche-Tard et Circle K participants, d'un océan à l'autre. À chaque achat de carburant, balayez le code QR à la pompe ou en magasin pour avoir une chance de faire partie des 200 gagnants à travers le Canada.

Ensemble, la Journée Essence en folie et le concours Un été qui carbure témoignent de la mission globale de Couche‑Tard et Circle K : rendre le quotidien plus facile et plus agréable pour les Canadiens, cet été et le reste de l'année.

Trouvez la station‑service Couche‑Tard et Circle K la plus proche en consultant le site https://couche-tard.com/essence-en-folie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concours Un été qui carbure, visitez le site https://couche-tard.com/ete-qui-carbure.

À propos d'Alimentation Couche‑Tard inc.

Couche‑Tard est un chef de file mondial dans l'industrie de la commodité et de la mobilité, exerçant ses activités dans 27 pays et territoires et comptant près de 17 300 magasins, dont environ 13 200 offrent de l'essence pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche‑Tard et Circle K bien connues, l'entreprise est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États‑Unis et constitue un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Elle assure également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays‑Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 500 personnes sont employées au sein de son réseau.

Ressource pour les médias : [email protected]



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1 La réduction de 10 sous par litre commence aujourd'hui à 15 h (heure locale) et se termine à 19 h (heure locale) dans les stations-service Couche-Tard et Circle K participantes en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard, jusqu'à épuisement des stocks. Dans les stations-service Circle K de l'Île-du-Prince-Édouard, les clients doivent payer leur plein d'essence en magasin pour bénéficier de la réduction. En Nouvelle-Écosse, la réduction maximale autorisée sera limitée à 100 litres par véhicule. Dans l'éventualité où Couche‑Tard et Circle K modifieraient l'heure de début de la Journée Essence en folie, le rabais de 10 sous par litre sera calculé en fonction du dernier prix au litre affiché au début de la Journée Essence en folie. Le prix affiché à la pompe tiendra compte du rabais pendant cette période. Pour en savoir plus, consultez le site couche-tard.com ou circleK.com.

2 AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours Un été qui carbure s'adresse aux résidents légaux du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au moment de la participation au concours. Le concours se déroule du 26 mai 2026 à 12:00:01 (HAE) au 20 juillet 2026 à 23:59:59 (HAE). Chaque gagnant recevra une (1) carte-cadeau d'une valeur au détail approximative de 450 $CA, ce qui représente environ trois (3) mois de carburant. Pour être déclarés gagnants, les participants sélectionnés doivent répondre correctement à une question d'aptitude mathématique et devront se faire photographier à des fins promotionnelles. Des conditions et des restrictions s'appliquent. Pour connaître le règlement complet, consultez le site https://couche-tard.com/ete-qui-carbure

SOURCE Couche-Tard