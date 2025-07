Couche-Tard fait de Roche Papier Cadeaux le jeu officiel de l'été 2025

Le jeu préféré de votre enfance pourrait vous faire gagner 25 000 $ en argent, un voyage Sunwing et plus de deux millions de prix instantanés

LAVAL, QC, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Préparez-vous à jouer et à gagner gros! Couche-Tard a le plaisir d'annoncer le retour très attendu de Roche Papier Cadeaux pour une septième année! Dès maintenant et jusqu'au 15 septembre 2025, les Canadiens peuvent revivre leur jeu d'enfance préféré et courir la chance de gagner plus de deux millions de prix instantanés et plusieurs grands prix.

Couche-Tard's Roche, Papier, Cadeaux (Groupe CNW/Couche-Tard)

Fonctionnement du jeu et de la réclamation des prix : Le jeu est simple. Les Canadiens peuvent jouer n'importe où sur le site RochePapierCadeaux.com ou sur l'application mobile Couche-Tard au Québec, et RockPaperPrizes.com ailleurs au Canada. Le jeu est identique à Roche, Papier, Ciseaux : faites votre choix de coup, gagnez deux manches sur trois et gagnez un prix. Les prix instantanés peuvent être réclamés dans les magasins Couche-Tard ou Circle K participants au Canada. Un agent communiquera avec les gagnants des grands prix. Les clients peuvent trouver le magasin participant le plus proche sur le site https://www.couche-tard.com

Des millions de prix à gagner! En plus de vous amuser comme quand vous étiez enfant, vous pouvez gagner des prix incroyables. Voici les prix de Roche Papier Cadeaux de cette année :

Grands prix : Trois chances de gagner 25 000 $ en argent , des expériences de voyage extraordinaires avec Sunwing, 10 000 $ d'essence gratuite, et plus encore!

Trois chances de gagner , avec Sunwing, 10 000 $ d'essence gratuite, et plus encore! Prix instantanés : Plus de deux millions de prix instantanés, y compris des produits Red Bull , Sloche, des croustilles Takis, des bonbons, des rabais sur l'essence et bien plus encore.

« Nous sommes ravis d'annoncer le retour de Roche Papier Cadeaux, l'une de nos promotions les plus aimées, à la demande générale. C'est une façon amusante et nostalgique de nous rapprocher de nos clients année après année et d'offrir des cadeaux incroyables, explique Alissa Woo, directrice du marketing pour Couche-Tard et Circle K au Canada. Notre communauté est toujours notre priorité, et nous espérons que ce jeu plaira à tous nos clients, qu'ils gagnent un prix ou qu'ils profitent simplement de leurs collations préférées comme les boissons Sloche, les croustilles et les bonbons. »

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial dans l'industrie de la commodité et de la mobilité, exerçant ses activités dans 29 pays et territoires et comptant près de 17 000 magasins, dont environ 13 000 offrent de l'essence pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche-Tard bien connues, elle est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et constitue un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Elle possède également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne ainsi qu'à Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Environ 149 000 personnes sont employées au sein de son réseau. Pour obtenir plus amples renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels vérifiés, ses états financiers consolidés intermédiaires condensés non vérifiés et son rapport de gestion, veuillez visiter le site Web https://corpo.couche-tard.com.

Règlement de la promotion Roche, Papier, Cadeaux

* Le nombre de gagnants de prix instantanés variera en fonction du nombre de participants par jour. AUCUN ACHAT REQUIS. Le concours « Roche, Papier, Cadeaux » est ouvert aux résidents légaux du Canada (à l'exception du Nunavut et du Yukon), âgés de plus de 16 ans (avec le consentement des parents/tuteurs si le participant n'a pas atteint l'âge légal de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence), du 22 juillet 2025 à 12 h 00 m 01 s (HE) au 15 septembre 2025 à 23 h 59 m 59 s (HE). Pour participer au concours ou pour connaître le règlement complet, consultez le site https://rochepapiercadeaux.com. Limite : trois (3) participations au jeu ou un (1) prix instantané par jour (selon la première éventualité) par numéro de téléphone mobile et par personne. Les participants reçoivent une (1) inscription au grand prix par jeu. Des inscriptions supplémentaires sont disponibles. Prix instantanés : 2 000 000 boissons et produits alimentaires, d'une valeur au détail approximative de 0,75 $ à 19,99 $, sous réserve de disponibilité. Des prix supplémentaires, y compris des prix en prime et des grands prix, seront offerts. Les chances de gagner un prix instantané et/ou un grand prix dépendent des résultats du jeu. Les chances de gagner un prix instantané dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Les chances de gagner dépendent également du nombre de prix attribués à votre région, comme indiqué dans le règlement du concours. Le nombre de prix disponibles diminuera au fur et à mesure qu'ils seront révélés et réclamés. Les participants doivent répondre à une question d'aptitude mathématique. Des conditions et des restrictions s'appliquent. Les prix peuvent ne pas correspondre exactement à ce qui est indiqué dans les documents relatifs au concours.

Toutes les marques déposées et tous les noms de marque mentionnés ci-dessus appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ces offres sont valables sous réserve de disponibilité dans les établissements participants et jusqu'à épuisement des stocks. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer.

