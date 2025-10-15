Les Canadiens peuvent économiser 10 cents par litre le 16 octobre et soutenir un organisme de bienfaisance local.

LAVAL, QC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Inscrivez la date à votre agenda! Couche-Tard tiendra de nouveau la populaire Journée Essence en folie le 16 octobre de 15 h à 18 h (heure locale) et offrira pour l'occasion une réduction de 10 cents par litre directement à la pompei. Mais les clients n'auront pas seulement la chance d'économiser quelques dollars; ils pourront également faire naître l'espoir dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays.

La Journée Essence en folie de Couche-Tard est de retour pour alimenter l’aventure en faisant naître l’espoir partout au Canada (Groupe CNW/Couche-Tard)

La Journée Essence en folie est un puissant moteur du bien. Pour chaque plein effectué pendant cet événement spécial de trois heures, Couche-Tard remettra fièrement une partie des bénéfices à des organismes de bienfaisance locaux essentiels partout au Canada. Pendant la période de promotion, vous n'avez qu'à faire le plein pour contribuer directement au travail incroyable de Rêves d'enfants (Est du Canada), des hôpitaux pour enfants de l'Ontario (centre du Canada) ou d'Appuyons nos troupes (Ouest du Canada). Il s'agit d'un geste simple qui a d'importantes retombées, car il transforme les courses quotidiennes en actes de soutien à la collectivité. Pour connaître la méthode de calcul des dons pour chaque région, veuillez consulter les modalités précisées dans les petits caractères.

« Chez Couche-Tard, notre raison d'être va au-delà de la commodité; nous voulons rendre chaque jour plus simple et agréable pour notre clientèle et les collectivités que nous servons, explique Stéphane Trudel, vice-président principal des opérations chez Couche-Tard/Circle K Canada. Le Journée Essence en folie illustre parfaitement cet engagement. C'est notre façon d'apporter de la valeur à nos clients et à nos collectivités en offrant des économies concrètes à la pompe tout en soutenant considérablement le travail incroyable de ces organismes de bienfaisance. Nous sommes persuadés qu'en agissant ensemble, même au moyen de petits gestes, nous pouvons créer un effet d'entraînement pour apporter un changement positif. »

Alimenter les rêves dans l'est du Canada en faisant un don à Rêves d'enfantsii. Pour les familles de l'Est du Canada, la réalisation d'un vœu peut être une lueur d'espoir dans les moments difficiles. Rêves d'enfants travaille sans relâche pour exaucer les plus grands vœux d'enfants atteints de maladies graves, leur apportant joie, espoir et force au moment où ils en ont le plus besoin.

Bâtir un avenir plus sain dans le centre du Canada en soutenant les hôpitaux pour enfants de l'Ontarioiii. Dans le centre du Canada, les hôpitaux pour enfants de l'Ontario constituent un pilier d'espoir pour les enfants qui luttent contre des maladies complexes. Leur dévouement à l'égard de la recherche de pointe, les soins qu'ils prodiguent avec compassion et les traitements novateurs qu'ils proposent façonnent l'avenir de la santé pédiatrique dans l'ensemble de la province.

Rendre hommage aux héros de l'Ouest canadien en soutenant l'organisme Appuyons nos troupesiv. Dans l'ouest du Canada, Appuyons nos troupes fournit une aide financière essentielle et d'autres formes d'assistance aux membres des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants et à leurs familles. Grâce à ses initiatives, les personnes qui servent notre pays reçoivent les soins et le soutien qu'elles méritent.

Joignez-vous à Couche-Tard le 16 octobre de 15 h à 18 h, heure locale, pour la Journée Essence en folie. Faites le plein, sentez-vous bien et aidez-nous à rendre service à votre collectivité.

Les clients peuvent trouver le magasin Couche-Tard participant le plus proche en consultant le site www.couche-tard.com/essence-en-folie.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial dans l'industrie de la commodité et de la mobilité, exerçant ses activités dans 29 pays et territoires et comptant près de 17 300 magasins, dont environ 13 200 offrent de l'essence pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche-Tard bien connues, elle est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et constitue un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 500 personnes sont employées au sein de son réseau.

* La réduction de 10 cents par litre commence le 16 octobre à 15 h (heure locale) et se termine à 18 h (heure locale) dans les stations-service Couche-Tard/Circle K participantes en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard, jusqu'à épuisement des stocks. Dans les stations-service Circle K de l'Île-du-Prince-Édouard, les clients doivent payer leur plein d'essence en magasin pour bénéficier de la réduction. En Nouvelle-Écosse, la réduction maximale autorisée sera limitée à 100 litres par véhicule. Dans l'éventualité où Couche-Tard modifie l'heure de début de la Journée Essence en folie, le rabais de 10 cents par litre sera calculé en fonction du dernier prix au litre affiché au début de la Journée Essence en folie. Le prix affiché à la pompe tiendra compte du rabais pendant cette période. ii Pour chaque achat de carburant effectué pendant les trois heures indiquées, un don d'un dollar (1 $) sera versé à la fondation Rêves d'enfants, jusqu'à concurrence de 100 000 $ pour l'ensemble de l'Est du Canada (Québec et provinces de l'Atlantique). iii Pour chaque achat de carburant effectué pendant les trois heures indiquées le 16 octobre 2025, 1,00 $ par plein sera donné aux hôpitaux pour enfants et aux fondations d'hôpitaux pour enfants de l'Ontario, jusqu'à concurrence de 50 000 $. Le programme Froster Active Kids de Circle K versera une somme équivalente aux dons jusqu'à concurrence de 50 000 $ supplémentaires. Les fondations et les hôpitaux locaux comprennent la fondation CHEO, MacKids, la Children's Health Foundation (London) et la fondation SickKids. iv Pour chaque tranche de 40 litres de carburant achetée pendant les 3 heures indiquées, 2 $ seront versés à l'organisme Appuyons nos troupes jusqu'à concurrence de 15 000 $.

SOURCE Couche-Tard