Les modèles Hyundai, Kia et Genesis vendus au Canada seront dotés de fonctionnalités d'infodivertissement axées sur les données.

Ce partenariat permettra d'explorer des fonctionnalités supplémentaires, incluant des points d'accès Wi-Fi, et des services interactifs de diffusion de musique et de vidéos en continu à bord des véhicules.

MONTRÉAL and SÉOUL, South Korea, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Le Hyundai Motor Group (le Groupe) et Bell Canada ont annoncé aujourd'hui la prolongation de leur partenariat stratégique sur plusieurs années. Ils offriront à la clientèle canadienne des services d'infodivertissement connectés à bord des véhicules, faisant ainsi passer l'expérience en voiture à un niveau supérieur.

La croissance et l'innovation du Groupe en matière de voitures connectées au Canada sont soutenues par le réseau primé de Bell1. Grâce à la connectivité Internet des objets de Bell, les clients de Hyundai, Kia et Genesis au Canada profiteront d'un accès rapide et fiable aux fonctionnalités d'infodivertissement. Ce partenariat sera également l'occasion de tester d'autres éléments, comme les mises à jour logicielles en direct, la diffusion de musique ou de vidéos en continu, les jeux en ligne occasionnels et éventuellement des points d'accès Wi-Fi. Ceci permettra ainsi une connectivité fluide lors des déplacements.

« Bell est un partenaire de confiance de Hyundai Motor Group depuis maintenant sept ans, ce qui permet une évolution constante des services, ainsi qu'un leadership en matière d'innovation. Nous sommes ravis que ce partenariat se poursuive, offrant ainsi davantage de fonctionnalités emballantes à bord des véhicules destinés aux consommateurs canadiens. », a déclaré Haeyoung Kwon, vice-président du Centre de développement des capacités d'infodivertissement de Hyundai Motor Group.

Au-delà des avantages immédiats qu'il procure, ce partenariat est également axé sur le développement continu de fonctionnalités supplémentaires, dont l'intégration de la carte universelle à circuit intégré qui assurera une meilleure stabilité de l'environnement mobile dans le futur. Il offre des capacités de navigation évoluées, un service de fonctionnalités sur demande, des capacités de reconnaissance vocale plus vastes et de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités pour les véhicules électriques. Cet engagement envers l'innovation est un gage d'assurance pour les clients qui continueront de profiter de services de pointe dans leurs véhicules.

« Bell est fière de travailler avec le Hyundai Motor Group et de transformer l'expérience automobile au Canada, tant pour les conducteurs que pour les passagers, grâce à des offres de pointe propulsées par notre réseau. Notre engagement mutuel envers l'excellence du service et l'innovation technologique alimente ce partenariat puissant qui contribue à façonner l'avenir de l'expérience automobile depuis 2017. Nous avons hâte de poursuivre sur cette même lignée au cours des prochaines années », a affirmé Costa Pantazopoulos, vice-président, produits de Bell.

Pour en savoir plus sur le Hyundai Motor Group, consultez les pages suivantes : http://www.hyundaimotorgroup.com ou Newsroom :Media Hub by Hyundai, Kia Global Media Center (kianewscenter.com), Genesis Newsroom



1 D'après une étude réalisée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC). Le calcul est basé sur les résultats de tests du réseau sans fil de Bell au Canada par rapport à d'autres réseaux sans fil nationaux pour la période allant du 15 juin 2023 au 14 juin 2024.

2 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

