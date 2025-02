KUALA LUMPUR, Malaisie, 20 février 2025 /CNW/ - Huawei a annoncé aujourd'hui le lancement mondial du HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN, le tout premier téléphone intelligent pliable en trois commercialisé au monde. Alors que l'entreprise s'engage dans un nouveau chapitre de l'innovation en matière de pliage, cette sortie incarne le thème « Découvrez le classique », et invite les utilisateurs du monde entier à découvrir l'avenir de première main. De l'investissement continu de la marque dans la recherche à son statut de chef de file en matière de conception de produits, le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN est le fruit de l'esprit pionnier de Huawei.

HUAWEI Mate XT IULTIMATE DESIGN, le tout premier téléphone intelligent pliable en trois (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI Mate XT IULTIMATE DESIGN, le tout premier téléphone intelligent pliable en trois (PRNewsfoto/HUAWEI)

Une conception extraordinaire : une esthétique époustouflante

Le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN est non seulement doté du plus grand écran pliable au monde (10,2 pouces)[1], mais il est également devenu le téléphone pliable le plus fin au monde[2], avec une épaisseur de seulement 3,6 mm lorsqu'il est entièrement déplié.

Le module de l'appareil photo reprend également la conception symétrique emblématique du diamant étoilé que l'on retrouve sur les produits ULTIMATE DESIGN précédents. Ce design, qui témoigne d'un savoir-faire exquis, a été amélioré grâce à une nouvelle découpe sinusoïdale, qui se caractérise par des lignes plus nettes et une structure plus tridimensionnelle.

En outre, le module de l'objectif de l'appareil photo de chaque appareil présente le design unique Eonic Curves, ce qui confère à chaque téléphone un aspect distinctif. Réalisé grâce à 22 jours de travail méticuleux et 78 processus complexes, l'aspect de chaque module d'objectif est unique en son genre.

Le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN se distingue surtout par son cuir ultrafin innovant qui ne mesure que 0,47 mm d'épaisseur et présente un grain de matière subtil mais luxueux. Disponible dans les deux couleurs classiques de la série ULTIMATE DESIGN, le noir et le rouge, le cuir ultra-fin innovant utilise une fibre de qualité aérospatiale ultra-légère et ultra-résistante. Doux à l'extérieur et robuste à l'intérieur, ce matériau produit un effet tactile agréable à l'œil et au toucher.

Une technologie extraordinaire : innovation et recherche de pointe

Du système de charnière de précision avancée à l'écran pliable en trois, le HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN tire parti d'une série de technologies extraordinaires pour proposer un produit véritablement révolutionnaire. Il est équipé du tout premier système de charnières de précision avancé, dans lequel les charnières rabattables vers l'intérieur et vers l'extérieur fonctionnent autour d'un lien à double piste. Ce système garantit une ouverture et une fermeture équilibrées et en douceur.

Ce téléphone intelligent est également le premier appareil commercial pliable doté d'un écran pliable en trois révolutionnaire et de matériaux flexibles multidirectionnels innovants qui améliorent considérablement la résistance à la flexion de l'écran.

Une expérience extraordinaire : un concentré de puissance

Le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN se présente sous plusieurs formes : écran unique, double écran et triple écran. L'écran unique mesure 6,4 pouces, l'écran double 7,9 pouces et l'écran triple 10,2 pouces, ce qui en fait le plus grand smartphone pliable au monde[3].

Ce téléphone intelligent introduit également l'affichage HUAWEI X-True™ 3K. L'expérience de multi-affichage redéfinit les capacités de l'écran d'un téléphone intelligent en prenant en charge la commutation fluide entre les modes à écran unique, à double écran et à triple écran.

En mode triple écran, l'écran expansif offre un affichage immersif et facilite la gestion multitâche. En mode double écran, le téléphone est idéal pour la recherche d'informations, comme la lecture d'articles et la consultation de courriels. Il peut également être replié en mode écran simple à volonté, pour effectuer des tâches rapides telles que téléphoner ou prendre des photos.

La forme polyvalente du HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN répond à une variété de styles de vie et de besoins professionnels, élargissant le potentiel de l'écran d'un téléphone intelligent et transformant complètement l'expérience de l'utilisateur.

Photographie extraordinaire : immortaliser les plus baux instants de la vie

Le téléphone intègre de puissantes capacités d'imagerie HUAWEI XMAGE dans son boîtier mince et est doté d'une ouverture physique réglable sur 10 positions, ce qui permet de répondre à divers scénarios de photographie.

Il permet également aux utilisateurs de capturer un large éventail de vues et de paysages; des montagnes lointaines aux insectes et fleurs minuscules, les consommateurs peuvent capturer les moindres détails avec une clarté impeccable. Le système d'appareil photo est également équipé de la fonction de capture ultra rapide, qui permet de capturer la beauté des sujets en mouvement à grande vitesse et de préserver les moments fugaces.

Découvrez le classique, découvrez un nouveau concept

Le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN élève l'expérience des utilisateurs de téléphones intelligents à un nouveau niveau, car le travail et les loisirs sont désormais plus accessibles et immersifs en déplacement. Ce tout premier téléphone pliable en trois[4] repousse les limites de ce qui est possible sur un téléphone pliable et est le résultat direct des efforts imparables de Huawei pour construire une marque véritablement haut de gamme, qui propose des technologies de pointe, une conception remarquable et une expérience haut de gamme, tout à la fois[1].

[1] Le plus grand téléphone intelligent à écran pliable du monde, en date du 18 février 2025, désigne le téléphone pliable disponible dans le commerce avec la plus grande taille d'écran dans sa version à trois écrans. L'écran possède des coins arrondis et, lorsqu'il est mesuré comme un écran rectangulaire standard, la longueur diagonale de l'écran lorsqu'il est plié en trois est de 10,2 pouces (avec une surface visible réelle légèrement plus petite). [2] Le téléphone intelligent pliable le plus fin du monde désigne le téléphone pliable disponible dans le commerce au 18 février 2025, dont l'épaisseur est la plus fine (sans le cadre de l'écran) lorsqu'il est plié en trois, dans la zone qui ne comprend pas la caméra arrière. En raison de la configuration du produit et des processus de fabrication, la méthode de mesure peut affecter la taille réelle, veuillez vous référer au produit physique. Les données proviennent des laboratoires Huawei. [3] Le plus grand téléphone intelligent pliable du monde fait référence au téléphone intelligent pliable disponible dans le commerce avec la plus grande taille d'écran lorsqu'il est plié en trois, en date du 18 février 2025; l'écran possède des coins arrondis et, lorsqu'il est mesuré comme un écran rectangulaire standard, la longueur diagonale de l'écran lorsqu'il est plié en trois est de 10,2 pouces (la surface visible réelle peut être légèrement plus petite). [4] Les données proviennent de produits commercialisés en date du 18 février 2025. Le HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN est le premier téléphone pliable en trois disponible dans le commerce.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2622165/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2622166/2.jpg

SOURCE HUAWEI

PERSONNE-RESSOURCE : Shuo Zhou, [email protected]