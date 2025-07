DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 juillet 2025 /CNW/ -- Le 10 juillet, HUAWEI est fière d'annoncer le lancement mondial de son téléphone intelligent d'imagerie phare, la série HUAWEI Pura 80. Il s'apprête à redéfinir les frontières de la photographie mobile grâce à sa technologie d'imagerie de pointe et à ses fonctions novatrices.

Un génie de conception emblématique

HUAWEI Pura 80 Ultra, Fashion Next (PRNewsfoto/HUAWEI) Série HUAWEI Pura 80, Aesthetics Next (PRNewsfoto/HUAWEI) Série HUAWEI Pura 80, Photography Next (PRNewsfoto/HUAWEI)

Le HUAWEI Pura 80 Ultra et le HUAWEI Pura 80 Pro d'un rouge verni éblouissant dévoilent un symbole de la conception Dazzling Forward, s'inspirant des motifs de rayons de soleil intemporels que l'on trouve dans l'exquise bijouterie et horlogerie de luxe. Ce motif de rayons de soleil brillant éblouit par sa profondeur complexe et l'harmonieuse interaction entre la lumière et l'ombre. L'objectif du Pura 80 Ultra est accentué par un splendide anneau doré, formant le symbole iconique et avant-gardiste qui met en valeur l'emblème de la super marque, créant ainsi un chef-d'œuvre visuel captivant.

Redéfinition de l'excellence photographique

L'appareil photo Ultra Lighting révolutionnaire de 1 pouce du HUAWEI Pura 80 Pro maximise la capture de la lumière pour des détails époustouflants dans des conditions de faible luminosité, tandis que l'appareil photo Ultra Chroma assure une reproduction précise des couleurs, offrant des paysages nocturnes vifs et réalistes avec une clarté exceptionnelle. Le Pura 80 Ultra est équipé d'un appareil photo à double téléobjectif commutable novateur, alliant une très vaste zone photosensible à des longueurs focales polyvalentes de 3,7x et de 10x pour créer des portraits cinématographiques et des gros plans spectaculaires et nets avec une intensité spatiale époustouflante.

L'image de marque XMAGE améliorée de HUAWEI alimente la série Pura 80 grâce à une innovation photographique de pointe, tirant parti du plus grand capteur téléobjectif de l'industrie et d'algorithmes avancés pour produire des images très nettes dans des scénarios de grossissement élevé et de faible luminosité. Des détails architecturaux complexes aux vastes panoramas urbains, il excelle à capturer des atmosphères nocturnes vives avec une teinte et une saturation précises. La série redéfinit la photographie de scène et la vidéographie, capturant des détails de scène ultra-clairs et des couleurs vibrantes de loin, avec une vidéo 4K offrant des qualités d'images haute fidélité qui recréent de façon vivante les expériences en direct.

Une innovation alimentée par l'IA débridée

En complément de ses prouesses photographiques, le Pura 80 Pro et le Pura 80 Ultra sont dotés du bouton de commandes intelligentes d'IA, une fonctionnalité qui change la donne et offre un accès instantané à des fonctions personnalisées comme l'appareil photo, la lampe torche ou l'objectif d'IA en une seule pression, adaptées aux préférences individuelles. Amélioré par la reconnaissance des empreintes digitales pour une sécurité robuste, il assure un fonctionnement fluide et sécurisé. De plus, l'annulation du bruit par l'IA avancée révolutionne les appels grâce à une réduction du bruit bidirectionnel, isolant la voix du haut-parleur tout en éliminant le bruit ambiant pour une communication claire et sans distraction dans tous les contextes.

Une puissance et des performances éprouvées

Le Pura 80 Pro et le Pura 80 Ultra sont alimentés par une batterie robuste de 5 170 mAh, associée au HUAWEI SuperCharge de 100 W pour une recharge ultrarapide et au chargeur sans fil HUAWEI SuperCharge de 80 W pour une alimentation fluide et sans câble[1]. Cette combinaison dynamique de haute capacité et de recharge rapide assure une performance ininterrompue et maintien la connexion et l'engagement des utilisateurs tout au long de la journée.

Une durabilité sans compromis

Améliorant la fiabilité du Pura 80 Ultra, le verre Kunlun Crystal Armor de deuxième génération offre une protection inégalée, multiplie par 16 la résistance aux égratignures et par 25 la résistance aux chutes[2]. Cette protection de pointe assure une durabilité exceptionnelle, préservant l'appareil sans effort contre l'usure quotidienne pour une performance constante et sans tracas.

Prix et disponibilité

Pour tout renseignement complémentaire, consulter : https://consumer.huawei.com/en/phones/pura80-ultra/.

[1] Le chargeur sans fil HUAWEI SuperCharge de 80 W est vendu séparément. [2] Les données proviennent des laboratoires de Huawei et constituent une comparaison entre le verre Kunlun Crystal Armour de 2e génération et le verre standard. Étant donné que le téléphone contient des composants de précision, assurez-vous de ne pas cogner ou laisser tomber le téléphone pendant son utilisation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2727345/HUAWEI_Pura_80_Ultra_Fashion_Next.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2727346/HUAWEI_Pura_80_Series_Aesthetics_Next.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2727347/HUAWEI_Pura_80_Series_Photography_Next.jpg

SOURCE HUAWEI

Qingying Li, [email protected]