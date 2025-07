DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Huawei a annoncé aujourd'hui qu'elle accueillera l'événement de lancement de produits Fashion Next à Dubaï le 10 juillet. L'événement vise à mettre en valeur les séries Pura 80 et MatePad 11.5 de HUAWEI. L'entreprise fera également une annonce majeure concernant les prix XMAGE 2025, le concours mondial de photographie de Huawei célébrant l'excellence artistique.

Au cours des deux dernières années, Huawei a renforcé son leadership au sein du marché chinois tout en effectuant un retour en force à l'échelle mondiale. La marque continue de stimuler l'innovation grâce à la technologie d'écran pliable de prochaine génération, à des capacités d'imagerie supérieures et à des accessoires portables avant-gardistes. Des initiatives comme GoPaint, l'application de peinture numérique intuitive de Huawei et les prix XMAGE soulignent l'engagement de l'entreprise à rapprocher les cultures grâce à l'art et à la technologie. En interagissant étroitement avec les communautés locales et en élargissant sa présence mondiale, Huawei favorise la création de liens significatifs au-delà des frontières.

Zhu Ping, président, Huawei Device Business Marketing and Sales Services, a déclaré : « Huawei progresse constamment sur les marchés internationaux, du lancement d'appareils phares à la création de liens significatifs au sein des communautés locales à l'étranger. Nous demeurons fidèles à notre vision fondatrice, en améliorant continuellement l'expérience pour tous les scénarios et les produits technologiques pour les consommateurs du monde entier. Aujourd'hui, à Dubaï, nous avons fièrement dévoilé la série Pura80, dotée de capacités d'imagerie exceptionnelles appuyées par une technologie novatrice, permettant à la fonction de photographie mobile de capter plus clairement les pensées et les émotions des créateurs. »

La série phare Pura 80, qui offre trois modèles distincts, marque le retour très attendu de Huawei dans le domaine des téléphones intelligents à l'échelle mondiale. Initialement renommée en 2024, la série Pura combine une conception avant-gardiste à une technologie mobile haute performance, redéfinissant l'intersection de la mode et de la fonctionnalité. La nouvelle gamme devrait susciter un vif intérêt de la part des consommateurs.

Entre-temps, les tablettes Huawei continuent de gagner en popularité sur les marchés internationaux, devenant un choix de premier plan en matière d'éducation et de productivité mobile grâce à leurs applications polyvalentes et axées sur les scénarios. Le MatePad 11.5 a déjà retenu l'attention des utilisateurs du monde entier grâce à ses performances fluides pour le multitâche et à sa connectivité transparente entre les appareils, tandis que le prochain modèle est prêt à rehausser la barre sur le plan de l'affichage et de fonctions axées sur la productivité, répondant ainsi aux besoins changeants des utilisateurs.

En plus de proposer des produits novateurs, Huawei continue de faire figure de pionnier dans la fusion de la mode et de la connexion émotionnelle, permettant aux utilisateurs de devenir les auteurs de leur vie numérique. Les prix XMAGE 2025, qui ont été lancés à l'échelle mondiale le 11 juin, ont attiré des participants de plus de 170 pays et régions depuis leur création en 2017, avec près de 5 millions de soumissions reçues jusqu'à maintenant. Reconnu comme l'une des célébrations les plus influentes de la photographie mobile au monde, le programme est devenu une passerelle culturelle reliant Huawei à sa communauté mondiale, encourageant les utilisateurs à saisir des moments significatifs et à partager leur vision personnelle en images. Avec le lancement mondial de la série Pura 80 de HUAWEI, la technologie d'imagerie XMAGE de Huawei est sur le point de redéfinir la photographie sur téléphone intelligent et de transformer l'expérience visuelle pour les utilisateurs du monde entier.

Les analystes de l'industrie soulignent que la présence continue de Huawei dans le classement établi par Kantar des « marques technologiques les plus précieuses au monde » démontre la grande valeur de sa marque internationale. En élargissant son portefeuille mondial de produits et en faisant des investissements soutenus dans le développement de nouveaux canaux, la vente au détail et l'engagement communautaire, Huawei ne se contente pas de répondre aux différents besoins des consommateurs du monde entier, elle transforme également l'écosystème des appareils connectés grâce à l'innovation technologique et favorise des interactions plus significatives avec les utilisateurs.

