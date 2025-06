SHANGHAI, 20 juin 2025 /CNW/ - Le sommet de l'industrie des réseaux optiques F5.5G s'est tenu lors du MWC Shanghai 2025. Au cours du sommet, l'industrie F5.5G en plein essor a été un sujet de discussion clé entre le Comité des technologies de l'information et de la communication du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Maxis de Malaisie, et CTM. Ils ont notamment partagé les dernières pratiques commerciales des opérateurs mondiaux en matière de haut débit tout optique à 10 Gbps et de transmission haut de gamme tout optique.

Ces dernières années, le déploiement commercial des réseaux tout-optique F5.5G s'est accéléré. En ce qui concerne l'accès optique, plus de 70 opérateurs dans le monde ont lancé des offres à 10 Gbps, et l'utilisation commerciale à grande échelle du haut débit tout optique à 10 Gbps a ouvert la voie à de nouveaux services AItoH. En matière de transmission optique, plus de 240 réseaux, fonctionnant chacun à 400 G, ont été déployés dans le monde. Parallèlement, l'industrie étudie la construction de réseaux métropolitains à latence de 1 ms pour garantir que les utilisateurs finaux puissent accéder rapidement à la puissance de calcul sur le nuage, permettant ainsi l'innovation des applications AItoB.

L'IA étant sur le point de devenir la force motrice de l'économie numérique mondiale et de remodeler la vie et la production, les opérateurs mondiaux l'adoptent également de manière active. En particulier, les leaders se transforment de fournisseurs de services de connexion en fournisseurs de services de connexion + de calcul + d'application. Li Peng, vice-président principal et président des ventes et services TIC de Huawei, a déclaré dans son discours : « Les foyers et les entreprises deviendront les scénarios les plus précieux dans la transformation stratégique des opérateurs en matière d'IA. Huawei espère travailler avec l'industrie pour promouvoir le développement des réseaux tout-optique F5.5G, favoriser une collaboration approfondie entre le nuage, l'intelligence, le réseau et les appareils, et stimuler l'utilisation de l'IA dans les foyers et les industries, réalisant ainsi une croissance mutuellement bénéfique dans l'ère de l'IA. »

À l'ère de l'IA, la clé de la croissance des services haut débit à domicile des opérateurs est de fournir aux utilisateurs finaux de nouvelles valeurs et un sentiment d'utilité. Bob Chen, président de la ligne de produits optiques de Huawei, a partagé les dernières innovations de Huawei dans les réseaux tout-optique F5.5G à partir de quatre dimensions. Il a souligné que « pour améliorer pleinement le sentiment de valeur pour les utilisateurs de large bande à domicile et rendre les améliorations de la bande passante visibles, l'assurance d'une expérience différenciée sensible, les nouveaux appareils domestiques accessibles et les nouveaux services plus populaires, Huawei a continuellement innové pour aider les transporteurs à construire des paquets de haute valeur quatre-en-un et fournir aux utilisateurs des expériences d'application d'IA ultimes. »

La solution de Huawei est améliorée dans la mise à niveau de la bande passante, l'expérience différenciée, les nouveaux terminaux et les applications domestiques riches. La solution 50G PON prend en charge la mise à niveau vers l'ultra-gigabit et le 10 Gigabit. En outre, Huawei améliore les capacités du réseau de bout en bout afin de fournir aux utilisateurs à forte valeur ajoutée une expérience différenciée. De plus, le nouveau terminal de Huawei, le pôle domestique IA, est un pôle domestique intelligent pour les utilisateurs et offre de riches applications intelligentes basées sur l'interaction avec le foyer IA. Parallèlement, Huawei et les opérateurs explorent conjointement la construction de réseaux métropolitains optiques à latence de 1 ms, permettant aux utilisateurs d'accéder aux ressources informatiques en nuage et aux applications d'IA par le biais de réseaux déterministes à faible latence.

