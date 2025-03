GATINEAU, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ -

Élections Canada sait qu'il est important de fournir aux Canadiens des renseignements exacts sur le processus électoral fédéral. À cette fin, l'organisme a préparé, à l'intention des médias, un guide contenant de l'information sur divers sujets liés aux élections, dont le rôle d'Élections Canada et les règles de la Loi électorale du Canada .

Pour rendre cette information plus accessible, le guide des médias est offert en mandarin, en cantonais et en pendjabi, les trois langues les plus parlées au Canada après l'anglais et le français. Il est aussi offert en français et en anglais.

Le guide des médias est un document de référence qui décrit en détail le processus électoral fédéral et le rôle d'Élections Canada. Il fournit de l'information sur le Registre national des électeurs, sur les règles et les obligations en matière de financement politique, sur les mesures de protection du processus électoral ainsi que sur les responsabilités d'Élections Canada et des organismes de sécurité concernant la protection des élections fédérales.

On peut obtenir le guide des médias en format PDF à elections.ca, en français, en anglais, en chinois traditionnel, en chinois simplifié et en pendjabi.

« Les médias jouent un rôle essentiel dans la communication aux Canadiens d'informations sur les élections. Je suis ravi d'offrir ce guide en plusieurs langues, car Élections Canada est la source d'information fiable sur le processus électoral fédéral. Nous sommes résolus à fournir plus d'informations en différentes langues pour aider diverses communautés - et l'ensemble des Canadiens - à mieux comprendre le système électoral de notre pays et à se prémunir contre les renseignements inexacts. »

- Stéphane Perrault, directeur général des élections du Canada

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

