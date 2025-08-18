Une élection partielle fédérale a lieu aujourd'hui

GATINEAU, QC, le 18 août 2025 /CNW/ -

Les électeurs de Battle River-Crowfoot ( Alberta ) sont appelés aux urnes aujourd'hui.





Pour savoir où voter, ils peuvent consulter leur carte d'information de l'électeur. S'ils n'ont pas reçu de carte, ils peuvent visiter elections.ca et entrer leur code postal dans la boîte Service d'information à l'électeur ou téléphoner au 1-800-463-6868.





Pour voter, les électeurs doivent être inscrits. Ceux qui ne sont pas inscrits peuvent s'inscrire à leur bureau de vote au moment de voter. Pour obtenir un service plus rapide au bureau de vote, les électeurs qui ne sont pas inscrits peuvent entrer leurs renseignements en ligne, imprimer un certificat d'inscription prérempli et l'apporter lorsqu'ils vont voter.





Pour faciliter le vote, les électeurs devraient apporter au bureau de vote leur carte d'information de l'électeur et des pièces d'identité acceptées. Les électeurs doivent prouver leur identité et leur adresse. Ils peuvent visiter le site Web d'Élections Canada pour consulter la liste des pièces d'identité acceptées ou téléphoner au 1‑800‑463‑6868 pour obtenir plus d'information.





Les électeurs qui votent par bulletin spécial dans leur circonscription et qui n'ont pas encore posté leur bulletin rempli doivent le déposer en personne au bureau local d'Élections Canada ; ils ont jusqu'à la fermeture des bureaux de vote dans Battle River-Crowfoot pour le faire. Les bulletins de vote reçus après la fermeture des bureaux de vote ne seront pas comptés.





Les candidats peuvent envoyer des représentants observer le dépouillement des bulletins de vote aux bureaux de vote et au bureau d'Élections Canada .

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

