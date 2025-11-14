Lyne Chayer nommée vice-présidente, Expérience client et Vacances - Québec

MONTRÉAL, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe WestJet est heureux d'annoncer un engagement accru envers l'amélioration de l'expérience client dans la province de Québec, ainsi que la poursuite de la croissance de ses offres de vacances dans la région.

Lyne Chayer (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Afin de renforcer nos efforts sur ce marché clé, Lyne Chayer a été nommée vice-présidente, Expérience client et Vacances - Québec, à compter du 16 octobre 2025. Dans ce rôle élargi, Lyne continuera de superviser les opérations de voyages organisés au Québec tout en agissant à titre de porte-parole des invités de la province - veillant à ce que les besoins et préférences uniques des voyageurs québécois soient pleinement représentés au sein de l'organisation.

« Alors que nous envisageons notre croissance future, nous savons que le Québec demeure une occasion stratégique importante pour nous, » a déclaré Samantha Taylor, chef de l'expérience client, Groupe WestJet. « Grâce au leadership de Lyne et à sa profonde connaissance du marché québécois, elle jouera un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience client et le renforcement de notre présence dans la province. Le Québec demeure une priorité stratégique, et nous sommes ravis de poursuivre notre engagement envers ce marché. »

Cette nomination souligne l'investissement continu de WestJet dans la région et son ambition de faire croître sa part de marché en offrant un service exceptionnel tant à ses partenaires agents de voyages qu'à ses invités.

« Mon objectif premier est de m'assurer que les voyageurs québécois apprécient pleinement le service offert par WestJet, tout en veillant à ce que les besoins spécifiques de notre marché soient bien représentés au sein de l'entreprise, » a affirmé Lyne Chayer, vice-présidente, Expérience client et Vacances - Québec, Groupe WestJet.

« Nous œuvrons avec succès au Québec depuis 18 ans et demeurons résolument engagés à accroître notre part de marché en offrant un service exceptionnel à nos partenaires agents de voyages et à notre clientèle commune. »

Ce rôle élargi permettra à WestJet d'adapter encore davantage ses offres et d'enrichir l'expérience client à travers le Québec, afin de continuer à répondre aux attentes uniques de la région tout en respectant sa promesse d'offrir des vacances de grande qualité à prix abordable.

À propos de Vacances Sunwing



En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

À propos de Vacances WestJet Québec



Vacances WestJet Québec s'engage à offrir à nos clients du Québec des vacances tout compris à prix exceptionnel et une planification de voyage harmonieuse, depuis les étapes de recherche et de réservation jusqu'à l'expérience en vol en passant par les journées à destination et le retour à la maison. Le voyagiste québécois propose de superbes aubaines de voyages et des offres incroyables sur des forfaits vacances vers une multitude de destinations et hôtels soigneusement choisis dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique, avec de nombreux vols pratiques au départ de plusieurs villes québécoises. Vacances WestJet Québec fait partie du Groupe de Vacances Sunwing, la division officielle de vacances du groupe WestJet qui comprend les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez consulter VacancesWestJetQuebec.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]