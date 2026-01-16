La ligne aérienne retournera à un espace de sièges antérieur pour la cabine Économie sur les avions récemment reconfigurés

CALGARY, AB, le 16 janv. 2026 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle changera son approche liée à la configuration de ses cabines sur une partie limitée de sa flotte, où il y avait un aménagement de sièges densifié. Après une analyse des données opérationnelles et des commentaires des invités et des WestJet, la ligne aérienne reviendra à son espace de sièges normal en retirant une rangée de sièges dans les cabines Économie des avions qui ont récemment été reconfigurés.

WestJet a été la première à offrir des voyages abordables au Canada grâce à un modèle de ligne aérienne à bas prix qui a été en mesure d'offrir des tarifs considérablement plus bas pour les Canadiens. Au cours des 3 dernières décennies, WestJet a évolué pour continuer d'être abordable pour les Canadiens, tout en élargissant son réseau et son offre de produits.

« WestJet a mis à l'essai des espaces de sièges populaires auprès de nombreuses lignes aériennes dans le monde entier, car elles servent à offrir des tarifs aériens abordables », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. « En tant que ligne aérienne entrepreneuriale fondée sur la possibilité de rendre les voyages aériens abordables pour les Canadiens, c'est dans notre ADN d'essayer de nouveaux produits. En même temps, il est tout aussi important de réagir rapidement s'ils ne répondent pas aux besoins de nos invités. »

WestJet a interrompu les plans de reconfiguration en décembre prévoyant de finaliser son évaluation de la nouvelle disposition intérieure à la mi-février; toutefois, la ligne aérienne a maintenant accéléré la révision pour tenir compte des commentaires et fournir des éclaircissements plus tôt.

Ce changement reflète l'engagement de WestJet d'aligner les décisions prises à propos des produits avec les besoins des invités, tout en continuant d'investir dans la fiabilité, l'abordabilité et l'expérience moderne à bord.

« WestJet a été fondée comme étant une ligne aérienne centrée sur les invités », a ajouté von Hoensbroech. « C'est dans cet esprit que nous allons nous souvenir de ce que nous avons appris et continuer à être disciplinés et novateurs en matière de coûts, tout en restant fidèles à ce que nos invités et nos gens attendent de nous. »

« Il est également important de reconnaître nos WestJetters qui se sont présentés au travail pour les invités avec bienveillance et professionnalisme pendant tout ce temps », a déclaré von Hoensbroech.

Les intérieurs des avions sont gérés selon les normes de sécurité et d'ingénierie les plus rigoureuses, avec des changements nécessitant plusieurs phases, en commençant par un certificat d'ingénierie. Une fois ce certificat reçu, WestJet pourra commencer à convertir tous les avions de 180 sièges en configuration à 174 sièges. Les échéances sont encore à déterminer.

WestJet est toujours en train d'évaluer d'autres aspects de la nouvelle disposition, tandis que des investissements plus importants dans la reconfiguration des cabines, y compris des intérieurs rafraîchis, des commodités améliorées et un design modernisé, se poursuivront dans le cadre de son engagement à améliorer l'expérience des invités.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

