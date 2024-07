TORONTO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - La Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX ont organisé une cérémonie d'ouverture des marchés au University Golf Club de Vancouver afin de souligner la 11e Classique de golf de bienfaisance annuelle de TMX.

Les fonds amassés lors de la Classique de golf de bienfaisance annuelle de TMX seront versés à Room to Read et à l'association de paralysie cérébrale de la Colombie-Britannique (la Cerebral Palsy Association of British Columbia).

11th annual TMX Charity Golf Classic, Opens the Market, Tuesday, July 9, 2024

Pour en savoir plus, visitez www.tmxgolf.com/vancouver.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Catherine Kee, [email protected]