TORONTO, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Des représentants du Groupe TMX se sont joints à la World Federation of Exchanges pour ouvrir les marchés et souligner la toute première campagne Ring the Bell for Climate.

Dans le cadre de cette initiative mondiale, trente bourses à travers le monde feront sonner leur cloche d'ouverture ou de fermeture de séance en reconnaissance de leur rôle dans le soutien à l'action contre les changements climatiques, à la canalisation des capitaux vers des activités durables et au soutien aux émetteurs durant de la transformation de l'économie.

TMX Group Opens the Market Tuesday, December 12, 2023

