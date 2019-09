Le groupe Stratégie sur titres à revenu fixe de BMO Marchés des capitaux aux premiers rangs du classement du magazine Institutional Investor

1er rang pour la stratégie de taux des titres en dollars américains, l'analyse technique et la stratégie de la dette des organismes fédéraux

MONTRÉAL et NEW YORK, le 12 sept. 2019 /CNW/ - Le groupe Stratégie sur titres à revenu fixe de BMO Marchés des capitaux a obtenu les meilleures cotes dans le cadre du sondage de 2019 d'Institutional Investor sur le secteur de la recherche sur les marchés des titres à revenu fixe dans les Amériques.

Les classements sont déterminés par les commentaires de plus de 3 600 gestionnaires de portefeuilles et analystes - Recommandation de titres d'investissement du monde entier. Le sondage reconnaît les meilleures entreprises des catégories suivantes : rendement élevé, catégorie investissement, économie et stratégie.

Le groupe Stratégie sur titres à revenu fixe de BMO Marchés des capitaux s'est classé dans les dix premiers rangs, toutes catégories. Dans les catégories individuelles, le groupe a remporté les honneurs suivants :

1 er rang : Stratégie de taux des titres en dollars US - Ian Lyngen , chef, Stratégie de taux des titres en dollars US, et son équipe;

rang : Stratégie de taux des titres en dollars US - , chef, Stratégie de taux des titres en dollars US, et son équipe; 1 er rang : Analyse technique (documentation) - Ian Lyngen , chef, Stratégie de taux des titres en dollars US, et son équipe;

rang : Analyse technique (documentation) - , chef, Stratégie de taux des titres en dollars US, et son équipe; 1 er rang : Stratégie de la dette des organismes fédéraux - Margaret Kerins , chef, Stratégie macroéconomique sur titres à revenu fixe, devises et marchandises, et son équipe;

rang : Stratégie de la dette des organismes fédéraux - , chef, Stratégie macroéconomique sur titres à revenu fixe, devises et marchandises, et son équipe; Finaliste : Stratégie à duration courte;

Finaliste : Stratégie des titres à revenu fixe.

« Cette réalisation remarquable témoigne de l'engagement de notre équipe à l'égard des titres à revenu fixe mondiaux », a déclaré Deland Kamanga, chef, Marchés mondiaux, BMO Marchés des capitaux. « Nous continuerons à offrir à nos clients les solutions les meilleures et les plus éprouvées du secteur en matière de stratégie sur titres à revenu fixe, ainsi que la meilleure expertise en économie et en devises. »

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

