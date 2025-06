MONTRÉAL et CHICAGO, le 23 juin 2025 /CNW/ - BMO a été nommée meilleure banque privée au Canada (15e année de suite), meilleure banque commerciale au Canada (11e année d'affilée) et meilleure banque commerciale aux États-Unis (3e année de suite) par le magazine World Finance.

Les prix World Finance Banking Awards 2025 célèbrent les institutions financières qui ont fait preuve de détermination, d'excellence opérationnelle, d'agilité, d'une forte orientation client et d'innovation dans leurs services bancaires. Les lauréats et les candidats aux prix sont sélectionnés par un jury constitué de journalistes financiers et de lecteurs du magazine World Finance.

« Je suis extrêmement fier que BMO Entreprises se soit une fois de plus distinguée des deux côtés de la frontière en remportant le prix de la meilleure banque commerciale au Canada et aux États-Unis. Cette distinction reflète la force de nos partenariats avec les clients, la constance de nos résultats et la confiance que nous avons acquise dans toute l'Amérique du Nord. La capacité unique de notre équipe à aider les clients à naviguer dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui et à améliorer leurs finances est ce qui continue à distinguer BMO. »

- Nadim Hirji, chef, BMO Entreprises, Amérique du Nord

« BMO Gestion privée bâtit des relations durables avec ses clients et leurs familles, toutes générations confondues. Le fait d'être reconnue comme la meilleure banque privée au Canada 15 années de suite témoigne du service exceptionnel et du savoir-faire stratégique que notre équipe Gestion bancaire privée offre chaque jour. Ce prix reflète l'engagement de BMO à aider ses clients à gérer leurs besoins bancaires et d'emprunt en toute confiance, étant appuyés par une gamme complète de services de gestion de patrimoine. »

- Craig Meeds, chef, Services-conseils, Gestion privée, Canada, BMO Gestion privée

