TORONTO, le 26 avril 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé le nom du gagnant de son premier concours Au sommet avec Mackenzie (« Au sommet »). Mackenzie a remis au groupe Mont Sainte-Marie la somme de 50 000 $ CA pour avoir remporté la première place. L'argent sera investi dans la communauté, notamment dans l'amélioration de l'accès public au centre, l'expansion du programme de course pour les enfants et le rehaussement de la sécurité et des installations du mont.

Le concours Au sommet, lancé plus tôt cette année, se veut un appel à l'action, afin que les communautés de ski de partout au Canada fassent montre de leur esprit communautaire au moyen d'activités divertissantes et sécuritaires sur les médias sociaux et unissent leurs efforts en ces temps difficiles, particulièrement pour le secteur du ski. Avec des équipes représentant 60 centres de ski communautaires et des milliers de participants de partout au Canada, la réaction a été de loin supérieure aux attentes.

« Nous sommes ravis de l'enthousiasme et de l'énergie que ce concours a suscités partout au pays », déclare Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. De toute évidence, malgré les défis posés par la pandémie, l'esprit de la communauté canadienne du ski est vivant et se porte bien. J'aimerais remercier toutes les équipes d'avoir fait de cette compétition un événement aussi divertissant et rassembleur. Tout particulièrement, j'offre toutes mes félicitations à l'équipe Mont Sainte-Marie pour avoir remporté la première place et pour avoir choisi d'utiliser le prix en argent à des fins axées sur la communauté. »

Le gagnant a été désigné en partie en fonction du total des points accumulés et par un panel d'experts composé des personnes suivantes :

Thérèse Brisson, Présidente et chef de la direction -Canada Alpin

Nancy Greene, athlète olympique et athlète féminine du XXe siècle au Canada

Barry McInerney, Président et chef de la direction, Placements Mackenzie

Leisha Roche, VPP du Marketing - Placements Mackenzie

Alyson Fuller, Directrice générale, Commandites et engagement communautaire - Placements Mackenzie

Selon le panel d'experts, la communauté de Mont Sainte-Marie, en plus d'accumuler le plus de points, a fait montre d'un enthousiasme et d'une créativité incroyables, d'une capacité à se rassembler, de la volonté d'améliorer les choses et du désir de faire le travail jusqu'au bout, leur permettant d'emporter la victoire.

« Au nom de l'équipe Mont Sainte-Marie d'Au sommet, j'aimerais remercier Mackenzie pour son soutien continu envers le ski au Canada et pour cette très généreuse contribution à notre communauté, a déclaré Chris Klotz, capitaine de l'équipe Mont Sainte-Marie. Nous avons hâte d'utiliser ces fonds afin d'aider à élargir la piste Dustin-Cook et à rehausser la sécurité de la pente pour nos athlètes et la communauté. »

Pour en savoir davantage au sujet d'Au sommet avec Mackenzie et connaître les faits saillants du concours, veuillez visiter le site

https://fr.mackenzietoppeak.ca/#/

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 191,6 milliards de dollars au 31 mars 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Corporation Financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

