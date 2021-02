De nouveaux outils de mesure sont créés afin d'obtenir des résultats de production de rapports efficaces et inégalés.

MISSISSAUGA, ON, le 3 févr. 2021 /CNW/ - Walmart Canada accélère l'expansion du groupe média Walmart, maintenant appelé Walmart Connect Canada, alors que ce dernier vise à se classer au premier rang en matière de solutions publicitaires omnicanal efficaces au Canada.

Le nouveau choix de la marque reflète une vision élargie quant au positionnement du groupe média de Walmart Canada en matière de croissance continue, et il illustre une mission évoluée visant à établir un lien plus significatif entre les marques et le mode de vie des clients au quotidien.

La Compagnie a également modifié et élargi son équipe de leadership. Dana Toering est récemment entrée au service de Walmart Canada en tant que vice-présidente de Walmart Connect Canada. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, Dana sera chargée de définir la stratégie commerciale. Dana compte 20 ans d'expérience en développement des entreprises en matière de médias et de technologies.

« Notre vision consiste à être le chef de file en tant que fournisseur omnicanal de solutions publicitaires au Canada, a déclaré Madame Toering. Nous concevons des solutions complètes sans pareil afin d'assurer une évaluation de la performance en boucle fermée et la production de rapports comme nul autre ne le fait au pays. »

Walmart Connect Canada mise sur des actifs déjà considérables, comme le nombre de visites en rapide croissance à Walmart.ca, ayant connu une hausse de 30 % cette année, la publicité novatrice à l'intérieur de plus de 400 succursales et le nombre accru de rencontres médiatiques hors site. Cette vision élargie et renouvelée favorisera l'accès à de nouvelles occasions de marketing stimulantes pour les fournisseurs partenaires de Walmart Canada.

Les activités commerciales améliorées de Walmart Connect Canada sauront refléter la vaste présence omnicanal de Walmart, la puissance de son système en boucle fermée et la connaissance de sa clientèle pour créer des liens mesurables plus étroits entre les marques et la clientèle ciblée, peu importe la façon dont cette dernière décide de magasiner.

« Il s'agit d'une période très dynamisante pour Walmart Connect Canada et nos fournisseurs partenaires », a affirmé Kirsten Evans, vice-présidente directrice du marketing de Walmart Canada. « Notre Compagnie vise à classer au premier rang en matière de valeur offerte à nos partenaires et, surtout, d'expérience de magasinage tout sous un même toit de qualité supérieure pour nos clients. »

En outre, Walmart Connect Canada investit de façon considérable dans l'expansion de sa gamme de produits publicitaires et l'amélioration de ses capacités de mesure des données, qui contribueront à obtenir un rendement et un aperçu supérieurs.

« Walmart Connect Canada est plus qu'une simple unité d'affaires dans le domaine des médias. Elle établit un lien crucial entre les marques et les millions de Canadiens qui choisissent, chaque jour, de magasiner chez Walmart » a ajouté Madame Toering.

À propos de Walmart Connect Canada

Walmart Connect Canada (WCC) est une unité d'affaires de Walmart Canada qui se situe à la croisée du magasinage et de la publicité. Elle offre des solutions publicitaires raffinées en matière de marques dans un réseau de plus de 2 millions de consommateurs par jour, ayant comme objectif d'aider les clients à découvrir des marques et des produits qui leur conviennent.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, walmart.ca, est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs au pays. Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires sont accessibles à walmartcanada.ca, de même que sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada : Facebook, Twitter et Instagram.

